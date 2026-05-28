Nejpopulárnějším dívčím jménem byla loni poprvé Viktorie, Jakub obhájil jen těsně

„V roce 2025 se narodilo 1 193 Viktorií a 1 125 Elišek, a Viktorie se tak vůbec poprvé stala nejoblíbenějším dívčím jménem. Jakub sice své první místo z předchozích letech obhájil před Matyášem, ale jen o 18 narozených chlapců. Na třetím místě se umístili opět Jan a Sofie a rovněž popularita sedmi následujících chlapeckých i dívčích jmen se nezměnila,“ říká předseda ČSÚ Marek Rojíček.
„Kdybychom sečetli Emu a Emmu, dostala by se na druhé místo,“ dodává s tím, že ČSÚ počítá jednotlivé varianty samostatně.
Vítězství Viktorie je podle něj kombinací několika faktorů. Jednak se snižuje popularita jména Eliška, roli může hrát i klesající porodnost, která může do pořadí také promluvit. V první dvacítce se poprvé objevila Valerie, naopak úplně vypadla Stella
U chlapců se toho na prvních příčkách v porovnání s předešlími roky toho příliš nezměnilo. „Pořadí prvních sedmi jmen je stabilní - Jakub, Matyáš, Jan, Adam, Matěj, David a Vojtěch. Pak jsou tam jména, která pomalu rostou. Velmi stoupající tendenci má jméno Oliver v roce 2025 byl osmý. Z první dvacítky vypadl Martin a dostal se Jonáš,“ říká Rojíček.