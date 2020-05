Vrah z Kmetiněvsi je na svobodě. Lidé doufají, že se domů nevrátí

„Zasloužil by si šibenici. Hlavu do oprátky bych mu nedal, nemám na to srdce. Ale stoličku, tu bych pod ním odkopl,“ říká rázně a hlasitě postarší muž z Hospozína, vesnice pod Řípem. Takto svérázně mluví o dnes už devětadvacetiletém Robertovi P., který na Nový rok před šestnácti lety ubodal a následně znásilnil svou spolužačku z vedlejší obce Kmetiněves. Nebylo mu tehdy ještě ani třináct let. Muž, který o něm tak rázně mluví, jej zná dobře, roky spolu žili v jedné bytovce. Na konci dubna Roberta P. propustili na svobodu.