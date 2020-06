Babiš představí spolu se zmocněnkyní Válkovou zákon o ochránci práv dětí

Se zřízením postu dětského ombudsmana počítá Úmluva o právech dítěte. V někdejším Československu začala platit v únoru 1991. Závazky při svém vzniku převzalo Česko. Česká republika je jednou z posledních zemí, která dětského ombudsmana nemá.

„Statistiky už před patnácti lety tvrdily, že útok sexuálního zneužití v nějaké kontaktní formě zažila každá čtvrtá dívka a každý sedmý chlapec,“ uvedla v rozhovoru pro iDNES.cz ředitelka Dětského krizového centra Zora Dušková.

„Spousta naší snahy propadne mimo jiné proto, že Česko nemá dětského ombudsmana, veřejného ochránce práv dětí. Děti potřebují daleko rychlejší zásahy, postupy, procesy kolem trestných činů na nich páchaných. Z jejich hlediska vnímání času trvají soudní procesy strašně dlouho,“ uvedla Dušková.

Ochránce dětských práv by situaci a podmínky dětí v zemi pravidelně vyhodnocoval. Vydával by pak doporučení úřadům a zákonodárcům. Prověřoval by i stížnosti a domáhal se nápravy.