Hrozí, že dětský ombudsman bude jen papírová funkce, varuje Křeček

Podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka, v jehož kanceláři se na nového „dozorce“ nad právy dětí připravují, je nová nezávislá instituce potřeba. Dosud se totiž právy dětí nikdo systematicky nezabývá. Česko za to dlouhodobě kritizují OSN, Rada Evropy i orgány Evropské unie.

„Je ale také možné, že dětský ombudsman nebude. Přestože vláda připravuje novelu o veřejném ochránci práv a v rámci ní chce zřídit dvě nezávislé instituce, nehodlá na to dát žádné finanční prostředky. Bude to papírová funkce,“ varoval Křeček před jednou z navrhovaných variant novely.

Dětský ombudsman bude od dětí přijímat dopisy, odpovídat na ně, dozorovat dodržování práv a podle Křečka „má povinnosti v zákoně na tři stránky“.

„Ministerstvo financí argumentuje, že my už to stejně děláme. Bude to velké zklamání pro nás, ale především pro veřejnost, která očekává, že se právy dětí bude někdo nezávislý systematicky zabývat. Velmi před tím varujeme. Je-li napjatý rozpočet, nezřizujme raději nic, odložme to a nedělejme z lidí a dokonce i Evropské unie kašpary. Situace je velmi vážná,“ řekl k nejskromnější variantě financování Křeček.

Přestože se strasti dospělých a dětí v jeho agendě často prolínají, veřejný ochránce práv se nemůže zabývat právy dítěte obsaženými v Úmluvě o právech dítěte ve všech oblastech života. Nespadají do jeho kompetence, která je vymezená zákonem. Jedná se například o naplňování práva dítěte vyjádřit svůj názor v soudních řízeních nebo právo dítěte na obhajobu v trestním řízení.

Vedoucí právního úseku z Kanceláře veřejného ochránce práv Jana Gregorová řekla, že bez dostatku lidí a peněz nebude moci plnohodnotně vyřizovat agendu jak „dospělých“, tak „dětských“ problémů. „Vláda by se měla zamyslet nad tím, jestli opravdu dětského ombudsmana, který se bude skutečně soustředit na práva dětí, chceme. Nebo jestli chce pouze vyhovět požadavkům mezinárodních institucí na papíře,“ řekla Gregorová.

Návrh z pera ministra pro legislativu Michala Šalamouna (Piráti) počítá se zřízením zcela samostatné a nezávislé funkce dětského ombudsmana, který by s ochráncem sdílel odborné zaměstnance a zázemí jeho kanceláře.

Variant pro financování je hned několik. V té první, která počítá s největším rozpočtem, se očekávají v roce zahájení nové působnosti dětského ombudsmana výdaje ve výši 73,5 milionu korun. V dalších letech by výdaje každoročně dosahovaly necelých 37 milionů korun.

Naopak nejúspornější varianta, před kterou Křeček a jeho tým varují, navrhuje výdaje na první rok ve výši pouhých osmi milionů korun, v následujících letech pak něco částku kolem šesti milionů.

Legislativní rada vlády se novelou bude zabývat ve čtvrtek. Vznik funkce se dá očekávat nejdříve v polovině příštího roku.