O odvolání nyní rozhoduje krajský soud, uvedla Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí v tiskové zprávě.
Beneš od začátku svého působení v dubnu 2026 obdržel devět žádostí o vstup do soudního řízení. Každou posuzuje podle konkrétní situace dítěte a zvažuje, zda je jeho účast v řízení potřebná a může dítěti pomoci. Poprvé této možnosti využil právě nyní.
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Dospívající chlapec popsal, co prožívá on i jeho mladší bratr. Beneš případ znal, protože se jím kancelář ombudsmana před několika lety zabývala, když prověřovala postup orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Nové informace, které od chlapce získal, ukázaly, že je důležité situaci sourozenců zohlednit také přímo v aktuálním soudním řízení.
„Dítě má právo být slyšeno a jeho názor nesmí zůstat bez povšimnutí. V tomto případě mám pochybnosti, zda tomu tak v soudním řízení bylo. Jednalo se navíc o ohrožené děti. Pokud se dítě v takovém případě samo obrátí na dětského ombudsmana, je naší povinností udělat vše pro ochranu jeho práv. Proto jsem se rozhodl do tohoto soudního řízení vstoupit a podat odvolání,“ uvedl Beneš.
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Psychický stav obou bratrů se podle informací, které má Beneš k dispozici, postupně zhoršoval. Situace vyvrcholila útěkem staršího chlapce k prarodičům. Později se k němu přidal i mladší bratr. OSPOD označil situaci za kritickou a navrhl soudu, aby děti dočasně svěřil do péče prarodičů. Soud prvního stupně ale návrhu nevyhověl. O Benešově odvolání zatím krajský soud nerozhodl.
V řízení museli chlapci opakovaně vypovídat. Po jednom z výslechů měl mladší z nich tak silnou stresovou reakci, že musel být převezen záchrannou službou do nemocnice. Podle dětského ombudsmana může být soudní řízení pro dítě velkou zátěží, a je proto důležité průběh citlivě přizpůsobit jeho potřebám. OSPOD s rodinou dál pracuje.