První dětský ombudsman se zaměří na duševní zdraví. Radit se chce i s nezletilými

  13:05
Letos dojde k nárůstu podnětů, které se týkají dětí, až na 2000, očekává první dětský ombudsman Martin Beneš. Loni kancelář ombudsmana vyřídila 1345 takových podnětů, z toho 161 přímo od dětí. V první den svého úřadu Beneš uvedl, že jako svůj poradní orgán plánuje vytvořit tým nezletilých z různých prostředí. Učinit tak chce do prázdnin.
První veřejný ochránce práv dětí v Česku Martin Beneš (1. dubna 2026) | foto: ČTK

Zvolený dětský ombudsman Beneš složil ve Sněmovně slib do rukou jejího předsedy v úterý. Ochráncem práv dětí ho dolní parlamentní komora zvolila na šest let.

Dětský ombudsman má prošetřovat stížnosti dětí na úřady, dohlížet na dodržování práv v dětských zařízeních, chránit děti před diskriminací a zprostředkovávat názory nejmladší generace dalším institucím. Dosud tuto práci zastával zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm.

Z výzkumu, který si kancelář nechala zpracovat, vyplývá, že děti nejvíce trápí duševní zdraví, problémy rodiny nebo vzdělávání.

Naše práce byla zbytečná, zlobí se ti, kteří vybírali dětského ombudsmana

„To jsou oblasti, které vnímám jako důležité dlouhodobě. Těch problematických otázek, které vyžadují pozornost, se ale sešlo mnohem více. Domluvíme se s novým ombudsmanem či ombudsmankou, co si vybereme jako priority k řešení do dalších let,“ uvedl dřívější mostecký opatrovnický soudce Beneš.

Dětský ombudsman chce intenzivně spolupracovat přímo s dětmi. Do léta plánuje sestavit dětský poradní orgán, který bude mít 20 až 30 členů. Děti se budou moci samy hlásit nebo nominovat.

Stížností dětí k ochránci práv přibývá, brzy najdou zastání u vlastního ombudsmana

„Chtěli bychom se scházet pravidelně, řádově několikrát do roka. Diskutovat budeme nad různými tématy, která děti buď samy přinesou, nebo jim je předestřeme a budeme probírat jejich pohled na ně,“ uvedl Beneš.

Nejčastější podněty týkající se dětí, které kancelář ombudsmana dosud přijala, se podle dosavadní praxe vztahují k sociálně-právní ochraně dětí, zejména rodičovským sporům, odebírání dětí z rodin či náhradní rodinné péči. Ombudsman ale chce, aby se děti nebály ozvat s jakýmkoli problémem. Proto plánuje rozšířit komunikační kanály i na platformy, které děti používají, více chce využívat například sociální sítě, jako je WhatsApp.

Roli hrají i rodiče

Beneš ale zároveň připomněl, že žádný systém, ani sociálně-právní ochrana, ani justice, nedokáže dětem zajistit dobré podmínky bez aktivní role rodičů. S vychovateli a zařízeními chce pak jeho tým spolupracovat na uskutečňování reformy systému.

V Česku už funguje dětský ombudsman. Na obsazení čeká, úřad dočasně vede Schorm

Funkce dětského ombudsmana, jehož úkolem je prosazovat dětská práva v jednotlivých případech i na systémové úrovni, byla zřízena k loňskému červenci. Dětský ombudsman dostal za půl roku působení 767 podnětů, z toho 75 přímo od dětí.

Lidé vyhledávali pomoc veřejného ochránce práv dětí především v souvislosti s rodičovskými spory, podnětů bylo zhruba 150. Rovná stovka připadla na školství. Trojici nejčastějších témat uzavírala péče a výchova dětí, která figurovala v téměř 60 případech.

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Po teplém víkendu se v Česku ochladí. Noci budou mrazivé, na horách může sněžit

ilustrační snímek

Po skoro letních nedělních teplotách se tento týden v Česku ochladí. V prvních dnech bude maximálně 16 stupňů Celsia a koncem týdne nejvýše 14 stupňů. Na severovýchodě země bude propad teplot ještě...

6. dubna 2026  8:11

V izraelské Haifě íránská střela zasáhla obytný dům, nejméně dva lidé zemřeli

Následky iránského útoku na Izrael (5. dubna 2026)

V izraelském městě Haifa v noci na neděli našli záchranáři dva mrtvé v troskách několikapatrového obytného domu, který v neděli zasáhla íránská střela. Dál pátrají ještě po dvou pohřešovaných,...

6. dubna 2026  7:15

Účelně zaměstnává a bystří důvtip. Jak vzniká legendární stavebnice Merkur

Premium
Majitel společnosti Merkur Toys Richard Hrbáč

Kovové pásky, šroubky a děrované plechy. Stavebnice, kterou před více než sto lety vymyslel Jaroslav Vancl, dodnes probouzí technickou fantazii dětí i dospělých – a někdy i mění svět. Právě z Merkuru...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Premium
Ilustrační snímek

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

Algoritmy jsou nastavené tak, že se dětem zobrazuje bezduchý obsah, varují z ČTÚ

Premium
Lektoři Telekomunikační akademie ČTÚ Václav Linhart (vlevo) a Jaroslav Doležal....

Děti už na mateřských školách mají přístup k tabletu či mobilu, používají i sociální sítě a rodiče často nemají povědomí o rizicích, které na internetu číhají. Lektoři Václav Linhart a Jaroslav...

6. dubna 2026

Kde vzít chlapa, když jsou všichni ve válce? Ukrajinské vojandy líčí život na frontě

Premium
Nasťa slouží jako operátorka dronů v Chersonské oblasti. Ve volných chvílích...

Od našich zpravodajů na Ukrajině V ukrajinské armádě slouží 75 tisíc žen, dvakrát víc než před ruskou invazí. Zdaleka nekončí jen v kuchyni nebo jako sekretářky na štábu. Jsou u rozvědky, v logistice, létají s drony. „Jsou...

6. dubna 2026

V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

Policie zasahuje u havárie vody v pražských Holešovicích. (5. dubna 2026)

Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...

5. dubna 2026  16:58,  aktualizováno  23:16

OBRAZEM: Velikonoční oslavy vrcholí. Podívejte se, jak lidé nejen v Česku slaví

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. O velikonoční neděli putují z okolních obcí...

Největší křesťanské svátky jsou v plném proudu. Lidé v Česku, ale také v zahraničí, si Velikonoce připomínají pomocí lidových tradic a obyčejů. Portál iDNES.cz přináší přehled vybraných fotografií.

5. dubna 2026  20:25

OBRAZEM: Jako v Japonsku. Turnovskou ulici zbarvily kvetoucí sakury dorůžova

Turnovská ulice zrůžověla.

Nádražní ulice v Turnově opět po roce vábí místní i turisty. Ti se tu zastavují a fotí si kvetoucí sakury, které zbarvily celou ulici dorůžova. Podívaná, která symbolizuje příchod jara, ale trvá jen...

5. dubna 2026  20:16

Íránce nějaká demokracie nezajímá, chtějí blahobyt a spravedlnost, říká arabista

Premium
Měla to být blesková válka. Už při prvních leteckých útocích Spojených států a...

Měla to být blesková válka. Jenže Írán útokům armád USA a Izraele odolává. Navíc začal ostřelovat okolní arabské země. Zablokoval i Hormuzský průliv, hlavní energetickou tepnu světa, ropa a zemní...

5. dubna 2026

Světu nerozumím a řešení neznám. Dcerám proto v herectví nebráním, říká Hanuš

Premium
Miroslav Hanuš (2022)

Hned dvě ze tří dcer Miroslava Hanuše se vydaly v otcových stopách. „Jsem v té profesi šťastnej a uživím se,“ vysvětluje herec ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz, jaký měly doma příklad. Nyní se Hanuš...

5. dubna 2026

Letní tábory jsou téměř vyprodané, ceny stoupají jen mírně, říká asociace

Dětské tábory v roce 2021

Zájem o letní tábory zůstává i letos vysoký, část turnusů je již v tuto chvíli plně obsazená a některé tábory přijímají pouze náhradníky. Sdělili to zástupci České rady dětí a mládeže (ČRDM) a...

5. dubna 2026  19:05

