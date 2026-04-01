První dětský ombudsman se zaměří na duševní zdraví. Radit se chce i s nezletilými

Zvolený dětský ombudsman Beneš složil ve Sněmovně slib do rukou jejího předsedy v úterý. Ochráncem práv dětí ho dolní parlamentní komora zvolila na šest let.
Dětský ombudsman má prošetřovat stížnosti dětí na úřady, dohlížet na dodržování práv v dětských zařízeních, chránit děti před diskriminací a zprostředkovávat názory nejmladší generace dalším institucím. Dosud tuto práci zastával zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm.
Z výzkumu, který si kancelář nechala zpracovat, vyplývá, že děti nejvíce trápí duševní zdraví, problémy rodiny nebo vzdělávání.
„To jsou oblasti, které vnímám jako důležité dlouhodobě. Těch problematických otázek, které vyžadují pozornost, se ale sešlo mnohem více. Domluvíme se s novým ombudsmanem či ombudsmankou, co si vybereme jako priority k řešení do dalších let,“ uvedl dřívější mostecký opatrovnický soudce Beneš.
Dětský ombudsman chce intenzivně spolupracovat přímo s dětmi. Do léta plánuje sestavit dětský poradní orgán, který bude mít 20 až 30 členů. Děti se budou moci samy hlásit nebo nominovat.
„Chtěli bychom se scházet pravidelně, řádově několikrát do roka. Diskutovat budeme nad různými tématy, která děti buď samy přinesou, nebo jim je předestřeme a budeme probírat jejich pohled na ně,“ uvedl Beneš.
Nejčastější podněty týkající se dětí, které kancelář ombudsmana dosud přijala, se podle dosavadní praxe vztahují k sociálně-právní ochraně dětí, zejména rodičovským sporům, odebírání dětí z rodin či náhradní rodinné péči. Ombudsman ale chce, aby se děti nebály ozvat s jakýmkoli problémem. Proto plánuje rozšířit komunikační kanály i na platformy, které děti používají, více chce využívat například sociální sítě, jako je WhatsApp.
Roli hrají i rodiče
Beneš ale zároveň připomněl, že žádný systém, ani sociálně-právní ochrana, ani justice, nedokáže dětem zajistit dobré podmínky bez aktivní role rodičů. S vychovateli a zařízeními chce pak jeho tým spolupracovat na uskutečňování reformy systému.
Funkce dětského ombudsmana, jehož úkolem je prosazovat dětská práva v jednotlivých případech i na systémové úrovni, byla zřízena k loňskému červenci. Dětský ombudsman dostal za půl roku působení 767 podnětů, z toho 75 přímo od dětí.
Lidé vyhledávali pomoc veřejného ochránce práv dětí především v souvislosti s rodičovskými spory, podnětů bylo zhruba 150. Rovná stovka připadla na školství. Trojici nejčastějších témat uzavírala péče a výchova dětí, která figurovala v téměř 60 případech.