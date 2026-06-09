Velmi talentované děti i ty z vyloučených lokalit. Ombudsman si vybral své rádce

Svůj tým si dětský ombudsman vybral tak, aby rovnoměrně obsahoval děti z nejrůznějšími životními zkušenostmi. „Hledali jsme jak děti aktivní, tak ty, které jsou běžně méně slyšet. Třeba ty, které vyrůstají mimo rodinu, děti z vyloučených lokalit, z etnických a národnostních menšin, děti se zdravotním znevýhodněním, zranitelností ve škole, ale i děti mimořádně talentované,“ popsal výběr Beneš.
Doplnil, že takový tým se mu nakonec podařilo vylosovat na základě rozdělení do různých skupin. Při výběru členů týmu navíc hrál roli věk, pohlaví i regionální zastoupení.
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„Kromě snahy, aby se poradní tým skládal z mladých lidí s různými zkušenostmi, jsme dbali i na to, aby v něm byly zastoupené všechny věkové skupiny v rámci rozmezí 12 až 18 let, aby v něm bylo vyrovnaně chlapců a dívek. Zabývali jsme se taky tím, aby v něm byly děti ze všech koutů Česka,“ doplnil Beneš. Aby byla volba férová, rozhodl právě los.
Poprvé se dětský poradní tým setká se svým ombudsmanem ještě před koncem školního roku, v pondělí 22. června. Beneš předpokládá, že se svými poradci bude setkávat čtyřikrát do roka.
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Dětský ombudsman dostal za necelý rok od zřízení funkce 1557 podnětů, z toho 176 mu poslaly přímo děti. Často se týkaly například rodičovských sporů, postupů škol nebo poměrů v dětských zařízeních.
Beneš se po zvolení Sněmovnou ujal funkce na začátku dubna, instituce ale byla zřízena k loňskému 1. červenci. V mezidobí práci zastával zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm.