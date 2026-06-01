Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Šikana, rozvody i samota. Děti chtějí radit ombudsmanovi, přihlásily se jich stovky

Markéta Lankašová
  13:24
Když se dětský ombudsman Martin Beneš rozhodl sestavit poradní orgán z dětí, obával se, zda bude mít vůbec z koho vybírat. Během dvou týdnů se mu však přihlásilo téměř 700 zájemců. „Vůbec jsme to nečekali. Hlásí se děti, které jsou aktivní ve školách, ale často si samy prošly různými problémy a chtějí, aby se o nich více mluvilo,“ říká Beneš.

První veřejný ochránce práv dětí v Česku Martin Beneš (1. dubna 2026) | foto: ČTK

Zájemci pocházejí z různých krajů a mají rozmanité životní zkušenosti. O finálním složení poradního týmu rozhodne los. Předcházet mu ale bude rozdělení uchazečů do skupin tak, aby mezi vybranými byly zastoupeny například i děti s odlišným mateřským jazykem nebo s postižením.

„Chtěli jsme, aby děti v přihlášce popsaly vlastní zkušenost se znevýhodněním. Často zmiňovaly různé kombinace problémů, které už považují za uzavřené, ale chtějí, aby se dětem v podobné situaci věnovala větší pozornost,“ uvedl Beneš.

Podle jeho plánů by se poradní skupina měla scházet čtyřikrát ročně, vždy na dva dny. Mladí lidé budou sami přinášet témata k diskusi a vyjadřovat se i k problémům, které bude chtít otevírat Beneš.

„Chceme, aby zaznívaly názory dětí na různá témata. Své připomínky k zákonům pak budu moci opřít také o to, co si o nich myslí děti,“ vysvětlil.

První dětský ombudsman se zaměří na duševní zdraví. Radit se chce i s nezletilými

Vybraná skupina, kterou Beneš sestaví ještě tento měsíc, doplní zhruba dvacetičlenný tým dětského ombudsmana a další pracovníky Kanceláře veřejného ochránce práv, kteří se podílejí na řešení jednotlivých případů.

„S konkrétními kandidáty ještě budeme řešit, jak moc je představíme veřejnosti. Musíme chránit jejich soukromí, ale pokud o to budou stát, některé závěry by mohly samy děti prezentovat politikům nebo veřejnosti,“ dodal Beneš.

V chladném statku, bez teplé vody. Dětský domov je pod dohledem ombudsmana

Institut dětského ombudsmana funguje v Česku od loňského července. Beneše ale poslanci do funkce zvolili až později a v úřadu působí teprve dva měsíce. Předtím tuto agendu vykonával zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm.

„Nejčastěji řešíme případy šikany ve školách nebo problémy související s rozvody a rozchody rodičů a následným uspořádáním péče o děti. Obrátil se na nás ale také chlapec, který upozornil na to, že v jeho obci jsou dětská hřiště zamčená,“ doplnil Beneš.

Do budoucna chce se svým týmem častěji vyrážet přímo za dětmi, ať už do škol, dětských domovů nebo dalších zařízení pro děti.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika

Premium
Představitelky Heleny Trójské. Vlevo Diane Kruger ve filmu Trója. Vpravo pak...

Očekávaný snímek režiséra Christophera Nolana Odyssea ještě ani nevstoupil na plátna kinosálů a už budí masivní vášně. Filmový fanoušek si nemohl nevšimnout, že se na internetu rozpoutala debata...

Vystrčil z Tchaj-wanu vzkazuje Číně: My si rozhodneme, s kým se budeme přátelit

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na tiskové konferenci (21. dubna 2026)

Čína nemůže Česku říkat, s kým se má přátelit. Předseda Senátu Miloš Vystrčil to v pondělí, na úvod své druhé návštěvy Tchaj-wanu, prohlásil při setkání s předsedou parlamentu ostrovní země Chan...

1. června 2026  13:40

Změna je dořešena. Vláda už podle Babiše nebude řešit přesun agend z Úřadu vlády

Přímý přenos
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Ke svému rozhodnutí přesunout agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na čtveřici ministerstev se už vláda podle premiéra Andrej Babiše nebude vracet. „Ta změna je dořešená,“ řekl...

1. června 2026  5:57,  aktualizováno  13:35

Rychlá změna v čele OKD. Generální ředitel Sikora byl odvolán, nahradil ho Džanaj

Nový generální ředitel OKD Martin Džanaj. (1. června 2026)

Čtyři roky vydržel v čele společnosti OKD Roman Sikora, poslední šéf firmy z její těžební éry. Předsedou představenstva se stal v dubnu 2022, o rok později přidal i pozici generálního ředitele. Po...

1. června 2026  13:29

Šikana, rozvody i samota. Děti chtějí radit ombudsmanovi, přihlásily se jich stovky

První veřejný ochránce práv dětí v Česku Martin Beneš (1. dubna 2026)

Když se dětský ombudsman Martin Beneš rozhodl sestavit poradní orgán z dětí, obával se, zda bude mít vůbec z koho vybírat. Během dvou týdnů se mu však přihlásilo téměř 700 zájemců. „Vůbec jsme to...

1. června 2026  13:24

„Mamut“ uchovávaný v muzeu 70 let se ukázal být něčím úplně jiným. Velrybou

Jedním z míst, kde si lze pořídit opravdu netradiční selfie, je přerovská...

Muzeum na Aljašce, které se pyšní největší sbírkou z doby ledové, zažilo pořádný šok. Vědci z Aljašské univerzity zkoumali staré kostry a zjistili, že to, co mělo patřit mamutovi, je z úplně jiného...

1. června 2026  13:22

Stávkují kvůli změnám na úřadech. Demokracii se láme páteř, varují odbory

Adiktologové stávkují kvůli přesunu agendy protidrogové politiky z Úřadu vlády....

Pracovníci Agentury pro sociální začleňování zahájili v devět hodin ráno jednodenní stávku za veřejnou službu a proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Vstoupilo do ní 39 lidí, dalších 15 ji...

1. června 2026  9:45,  aktualizováno  13:20

OBRAZEM: Stavba D3 už je u rakouské hranice, silničáři úsek otevřou v srpnu

Stavba dálnice D3 (1. června 2026).

V srpnu bude dokončená další část jihočeské dálnice D3, konkrétně mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Vzniká přestavbou dosavadní silnice I/3. Úsek má celkovou délku 3,5 kilometru. Součástí stavby je...

1. června 2026  13:10

AI má vážná rizika, ale nelze ji ignorovat, řekl Pavel při jmenovaní nových profesorů

Jmenování nových profesorů za účasti prezidenta Petra Pavla. (1. června 2026)

Umělá inteligence (AI) má obrovský potenciál, ale i vážná rizika, řekl v pondělí u příležitosti jmenování nových profesorů prezident Petr Pavel. Klíčové je naučit studenty i učitele používat ji...

1. června 2026  13:02

Novomanželku zardousil druhý den po svatbě. Jen jsem jí chtěl zacpat ústa, hájil se

Premium
Bohumil Švec u Krajského soudu v Plzni. Vražda se stala v přízemním bytě...

Za vraždu své manželky na Karlovarsku vyměřil Krajský soud v Plzni Bohumilu Švecovi vězení na 12,5 roku. Ženu podle obžaloby zardousil v hádce pouze několik desítek hodin po svatbě.

1. června 2026  12:56

Bitva v Jícnu. Pokračování Hry o trůny láká na nejšílenější epizodu v dějinách televize

Matt Smith na záběru z finálního traileru třetí řady seriálu Rod draka

Uplynulo jen pár měsíců od chvíle, kdy HBO vrátilo fanoušky fantasy světa G. R. R. Martina zpět do Západozemí. Vydařená televizní adaptace novely Rytíř Sedmi království však byla jen rozcvičkou před...

1. června 2026  12:52

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

„Zavřete huby, impotenti.“ Medveděv vyhrožuje evropským lídrům AI videem

Medveděv V AI videu vyhrožuje evropským politikům

Nejen americký prezident Donald Trump se umí ohánět fotkami a videi vyrobenými umělou inteligencí. Někdejší ruský prezident a nynější místopředseda Bezpečnostní rady Ruské federace Dmitrij Medveděv...

1. června 2026  12:47

Třináctiletý uprchlík z polepšovny chladnokrevně přepadl dívku, muže ohrožoval nožem

Třináctiletý výrostek na útěku přepadl a zbil mladou ženu, opilce ohrožoval...

Teprve třináctiletý chlapec, toho času na útěku z výchovného ústavu, surově zbil a okradl v Jihlavě mladou ženu. A ve stejnou noc stihl rovněž oloupit i podnapilého muže. Hocha policisté během pár...

1. června 2026  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.