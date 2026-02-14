Dětský domov v rozkladu. Svěřenci utíkají denně, vrací se opilí. Policie řeší výtržnosti

Problémový domov. Dětský domov v Žatci v Ústeckém kraji je největším zařízením svého druhu v Česku. Má kapacitu 80 dětí, zatímco v jiných domovech jich žije kolem padesáti. Výtržnosti tam začaly s érou nové ředitelky. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Útěky z domova, absence ve škole, vulgární pokřikování po místních a po turistech, ale i výtržnosti, nebo dokonce podezření na poskytování sexu za peníze. Tak v posledních měsících vypadá život dětí v dětském domově v Žatci, které zaměstnávají nejen vychovatele, ale také policii.

„Problémy byly v dětském domově vždy, už vzhledem k tomu, s jakými zkušenostmi děti přicházejí. To, co se ale děje poslední měsíce, se vymyká všemu. Děti utíkají prakticky denně, některé pak policie nachází i v okolních městech Ústeckého kraje,“ líčí zdroj iDNES.cz obeznámený se situací v zařízení.

Zatímco ostatní zařízení mají na starosti zhruba 30 až 50 dětí, v žateckém domově jich žije více než osmdesát.

To ale není jediný problém. Kromě nárůstu problémového chování dětí čelí zařízení v Žatci také personálním potížím. Zdroje redakce hovoří o vyhrožování, bossingu a šikaně zaměstnanců ze strany ředitelky Lenky Šikířové. „Neustále vyhrožuje vytýkacími dopisy a následným vyhazovem,“ shodují se zaměstnanci, s nimiž iDNES.cz hovořila. Kvůli obavám o místo nechtějí odhalovat svou identitu.

Z vycházek se často vůbec nevracejí. Když se vrátí, jsou někdy opilé nebo pod vlivem (zakázané látky) kratomu a verbálně napadají vychovatele.

zaměstnanec dětského domova v Žatci

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

