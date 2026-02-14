„Problémy byly v dětském domově vždy, už vzhledem k tomu, s jakými zkušenostmi děti přicházejí. To, co se ale děje poslední měsíce, se vymyká všemu. Děti utíkají prakticky denně, některé pak policie nachází i v okolních městech Ústeckého kraje,“ líčí zdroj iDNES.cz obeznámený se situací v zařízení.
Zatímco ostatní zařízení mají na starosti zhruba 30 až 50 dětí, v žateckém domově jich žije více než osmdesát.
To ale není jediný problém. Kromě nárůstu problémového chování dětí čelí zařízení v Žatci také personálním potížím. Zdroje redakce hovoří o vyhrožování, bossingu a šikaně zaměstnanců ze strany ředitelky Lenky Šikířové. „Neustále vyhrožuje vytýkacími dopisy a následným vyhazovem,“ shodují se zaměstnanci, s nimiž iDNES.cz hovořila. Kvůli obavám o místo nechtějí odhalovat svou identitu.
Z vycházek se často vůbec nevracejí. Když se vrátí, jsou někdy opilé nebo pod vlivem (zakázané látky) kratomu a verbálně napadají vychovatele.