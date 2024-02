Vidět jednou moře, přejí si děti z dětského domova. Do sbírky vkládají i úspory

Církevní dětský domov Emanuel letos v září oslaví dvacet let. Konkrétně dvacet let ode dne, kdy tam přišly první děti. „Já měla tu čest být jednou z prvních čtyř pedagogů – vychovatelů, tet. A protože dvacet let je už dlouhá doba, chceme dětem konečně umožnit cestu k moři. Nikdo z nich ho neviděl, maximálně snil u fotografií a dokumentů,“ říká ředitelka Krutilová.

Cílem veřejné sbírky je vybrat necelých sto třicet tisíc korun na společný pobyt dětí u moře v Chorvatsku. „S plány se držíme při zemi, jde o desetidenní zájezd autobusem. Jelo by osm dětí a doprovod. Pro děti je to motivačně nastaveno, pojedou ti, kteří budou dle aktuálních výsledků ve škole i v domově nejúspěšnější.“

„Samozřejmě bereme v potaz především jejich snahu, známe jejich limity a možnosti. K cílové částce si přidají nějakou tu sumičku. Tu si vydělají v rámci Projektu velikonočních obchůdků s Albertem. Jde o výrobu a prodej drobných výrobků s velikonoční tématikou. S tím máme již letité zkušenosti, děti jsou zběhlými obchodníky,“ usmívá se.

Dětský domov je umístěn ve dvou vilkách na Moravě. Stále se daří se držet prvotní myšlenky, kterou je maximálně přiblížit dětem běžné prostředí domova. Takové, které denně zažívají ti, ke kterým byl osud spravedlivější.

„V domově nemáme žádné tety kuchařky ani jiné pracovnice, které by nám pomáhaly s chodem domácnosti. V obou našich rodinných skupinách je vedení domácnosti a péče o dům i zahrádku plně na bedrech pedagogů a dětí. Snažíme se tak dětem přiblížit život v rodině se vším všudy, jak by to mělo v normálně fungující rodině probíhat. Tetičky a strejdové jsou na vícedenních směnách, prakticky spolu s dětmi žijí,“ dodává ředitelka.

Děti z domova Emanuel na Moravě mají přání. Vidět jednou moře. K tomu by jim mohla pomoci veřejná sbírka.

Škrty ohrožují existenci domova

Děti jsou z různých rodinných poměrů, mnohdy s nelehkým osudem a řadou ran na duši, ale to ředitelka nechce blíže komentovat. „Nemůžu vám představit osudy jednotlivých dětí, ale věřte mi, že si zaslouží radost a štěstí stejně jako jakékoliv jiné dítě. Možná i víc, protože pro ně jsme rodinou my. Snažíme se jim kompenzovat jejich nelehké osudy,“ přibližuje a ukazuje na pobíhající děti, které mají radost i z toho mála, co jim může z nicotného rozpočtu nabídnout. „A bude hůř, protože škrty ve školství se přímo týkají i nás,“ vysvětluje.

V tomto roce totiž dochází k razantní změně financování církevních dětských domovů. „Přestože máme velmi dobré výsledky a stylem fungování můžeme být motivací pro další domovy, vzhledem k aktuálnímu přístupu je další existence našeho domova doslova v ohrožení,“ neskrývá své znepokojení.

Ředitelka i přes svůj optimismus a věčně dobrou náladu, kterou dokáže přenést na své okolí, v okamžiku, kdy přijde řeč na financování domova, zvážní. „Mrzí mě, že některá rozhodnutí těch nahoře byla provedena bez bližšího zájmu o problematiku a konkrétní situaci. Snažíme se k tomuto tématu stavět aktivně, nesedět s rukama v klíně. Ale mám trochu obavu, že veškeré naše připomínkování a reakce bude zameteno pod koberec,“ obává se o další osud.

Možná i to je jedním z důvodů, proč by ráda dětem dopřála radost na pláži skrze veřejnou sbírku na platformě Donio. „Naše děti neměly lehké dětství a s největší pravděpodobností to budou mít i v dalším životě o něco složitější než děti z běžných, úplných, podporujících rodin. Nepotřebují soucit, ale vztahy a možnost zažít, že svět může být i milé a přátelské místo k životu a navíc s jídlem roste chuť,“ usmívá se Krutilová.

Domov, který je situován v menší vesnici totiž nezbytně potřebuje pro svůj chod spolehlivý automobil, respektive dva. „Každý den vozíme mladší děti do speciální školy, za doktory. Jezdíme na nákupy a bez auta by to opravdu nešlo. V loňském roce domov vyhlásil veřejnou sbírku na nákup devítimístného automobilu, ta je stále aktuální, na transparentní účet 2702444705 / 2010 lze přispívat až do konce roku 2025. Náš stařičký Fordík se již nějakou dobu chystá na odpočinek, tak bylo třeba zajisti náhradu,“ dodává ředitelka domova.