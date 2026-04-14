V chladném statku, bez teplé vody. Dětský domov je pod dohledem ombudsmana

Markéta Lankašová
  12:07
Chladné prostředí, omezená teplá voda a v noci jen jeden pracovník pro desítky dětí. Pracovníci Kanceláře ombudsmana a dětského ombudsmana upozornili na vážné nedostatky v soukromém dětském domově v Budišově u Třebíče, které zjistili při systematické návštěvě. Vedení zařízení výtky přijalo a slíbilo pracovat na nápravě.
Prvním veřejným ochráncem práv dětí se stane mostecký opatrovnický soudce Martin Beneš, kterého vybrali poslanci v tajné volbě.

Když pracovníci Kanceláře ombudsmana a dětského ombudsmana přijeli na kontrolu soukromého dětského domova v Budišově u Třebíče, objevili závažné nedostatky. Našli nedostatečné zázemí, které může mít neblahé dopady na každodenní fungování i vývoj dětí.

Zařízení sídlí v bývalém statku, který se obtížně vytápí a není pro takový účel vhodný. Děti mají omezený přístup k teplé vodě a okolí nenabízí potřebné služby ani možnosti pro běžný život.

„Děti v ústavní péči potřebují jistotu, bezpečí a důstojné podmínky. Pokud vyrůstají v prostředí, které tyto základní potřeby nenaplňuje, je nutné situaci co nejdříve změnit,“ komentoval dětský ombudsman Martin Beneš.

Zaměstnanci Kanceláře upozornili také na vážná rizika spojená s nočním provozem. Budova domova je rozsáhlá a členitá, přičemž jedna její část má samostatný vstup. Přesto se o 32 dětí v noci staral pouze jeden pracovník. Podle vyjádření dětského ombudsmana takové nastavení podceňuje možná rizika a nezajišťuje dostatečnou ochranu dětí ani zaměstnanců. Ti se však podle závěrečné zprávy z návštěvy snaží dětem poskytovat kvalitní a odbornou péči.

Vedení domova slibuje změnu

Vedení soukromého dětského domova na výtky reagovalo podle Kanceláře vstřícně. Vyhlásilo výběrové řízení na nočního asistenta a přislíbilo, že do konce července budou na noční směně nově pracovat další dva lidé. Tím by se měla výrazně zlepšit bezpečnost i dostupnost péče v nočních hodinách.

„Zřizovatel domova zároveň přislíbil, že začne řešit i samotné umístění zařízení. Zvažuje jeho přesun do vhodnější budovy, která bude lépe odpovídat potřebám dětí. Cílem je zajistit prostředí, které bude bezpečné, dostupné, důstojné a vhodné pro děti,“ dodala Kristýna Motyčáková z Kanceláře veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí.

Ředitelka Ilona Kolmanová ovšem v oficiálním vyjádření pro Kancelář uznává, že přemístit celý domov nebude tak jednoduché. „V současné době není přemístění zařízení technicky ani organizačně možné. Zahrnuje finanční, personální a pedagogickou přípravu. Zaměřujeme se na to, aby byly možnosti integrace do běžné komunity maximalizovány pomocí vycházek, aktivit, výletů a volnočasových programů,“ napsala Kolmanová s tím, že vhodné prostory pro přestěhování hledá v Budišově či v Třebíči.

Další dílčí opatření, která dětský ombudsman navrhl, zařízení už naplnilo nebo se k tomu v blízké době chystá.

„Oceňuji vstřícnost, konstruktivnost a spolupráci soukromého dětského domova. Při takto dobré spolupráci s vedením a pracovníky dětských zařízení můžeme zlepšit život mnoha dětem v dětských domovech“, vzkázal dětský ombudsman.

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

14. dubna 2026  12:07

