Když pracovníci Kanceláře ombudsmana a dětského ombudsmana přijeli na kontrolu soukromého dětského domova v Budišově u Třebíče, objevili závažné nedostatky. Našli nedostatečné zázemí, které může mít neblahé dopady na každodenní fungování i vývoj dětí.
Zařízení sídlí v bývalém statku, který se obtížně vytápí a není pro takový účel vhodný. Děti mají omezený přístup k teplé vodě a okolí nenabízí potřebné služby ani možnosti pro běžný život.
„Děti v ústavní péči potřebují jistotu, bezpečí a důstojné podmínky. Pokud vyrůstají v prostředí, které tyto základní potřeby nenaplňuje, je nutné situaci co nejdříve změnit,“ komentoval dětský ombudsman Martin Beneš.
Zaměstnanci Kanceláře upozornili také na vážná rizika spojená s nočním provozem. Budova domova je rozsáhlá a členitá, přičemž jedna její část má samostatný vstup. Přesto se o 32 dětí v noci staral pouze jeden pracovník. Podle vyjádření dětského ombudsmana takové nastavení podceňuje možná rizika a nezajišťuje dostatečnou ochranu dětí ani zaměstnanců. Ti se však podle závěrečné zprávy z návštěvy snaží dětem poskytovat kvalitní a odbornou péči.
Vedení domova slibuje změnu
Vedení soukromého dětského domova na výtky reagovalo podle Kanceláře vstřícně. Vyhlásilo výběrové řízení na nočního asistenta a přislíbilo, že do konce července budou na noční směně nově pracovat další dva lidé. Tím by se měla výrazně zlepšit bezpečnost i dostupnost péče v nočních hodinách.
„Zřizovatel domova zároveň přislíbil, že začne řešit i samotné umístění zařízení. Zvažuje jeho přesun do vhodnější budovy, která bude lépe odpovídat potřebám dětí. Cílem je zajistit prostředí, které bude bezpečné, dostupné, důstojné a vhodné pro děti,“ dodala Kristýna Motyčáková z Kanceláře veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí.
Ředitelka Ilona Kolmanová ovšem v oficiálním vyjádření pro Kancelář uznává, že přemístit celý domov nebude tak jednoduché. „V současné době není přemístění zařízení technicky ani organizačně možné. Zahrnuje finanční, personální a pedagogickou přípravu. Zaměřujeme se na to, aby byly možnosti integrace do běžné komunity maximalizovány pomocí vycházek, aktivit, výletů a volnočasových programů,“ napsala Kolmanová s tím, že vhodné prostory pro přestěhování hledá v Budišově či v Třebíči.
Další dílčí opatření, která dětský ombudsman navrhl, zařízení už naplnilo nebo se k tomu v blízké době chystá.
„Oceňuji vstřícnost, konstruktivnost a spolupráci soukromého dětského domova. Při takto dobré spolupráci s vedením a pracovníky dětských zařízení můžeme zlepšit život mnoha dětem v dětských domovech“, vzkázal dětský ombudsman.