Mladí po odchodu z dětského domova tápou. Jako vzor jim zkouší pomoct Patroni

Martin před více jak šesti lety procházel tréninkem v jedné z mužských skupin Ligy otevřených mužů (LOM). Doma v té době společně se svou rodinou uvažovali nad tím, jak se zapojit do pomoci dětem z dětských domovů. Zaujal ho právě projekt Patron tím, že dělal věci jinak, a Martin se rozhodl se zapojit.

„Bylo to v období, kdy jsem se rozhodl dělat sám pro sebe něco jiného než zaměstnání. Současně jsem měl pocit, že mám ve svém životě prostor a odhodlání osobně pomoci někomu, kdo to potřebuje,“ vysvětluje Martin motivaci, proč se rozhodl do programu vstoupit.

Po sezení s psychologem a několika školeních se stal patronem téměř dvacetiletého chlapce, který strávil několik let v dětském domově. Chlapec si přál zůstat v anonymitě, my mu budeme říkat Pavel.

Patroni se se svými svěřenci setkávají ještě během jejich pobytu v dětském domově. Tráví spolu volný čas, seznamují se a postupně navazují důvěru. Pro mladé dospělé je patron velmi často jediný dospělý mimo dětský domov, který je stabilní a není to například učitel. Zároveň také jediný dospělý, kterého mají jen pro sebe a o jehož pozornost se na rozdíl od vychovatelů nemusí dělit s dalšími dětmi.

Hlavním úkolem patronů je pomoct chlapcům, kteří odchází z dětského domova a poskytnout jim podporu při startu do života mimo ústav. Ten zvládl Pavel hladce.

„Já jsem se to dozvěděl jen tak mezi řečí. Ptal jsem se ho, kdy se zase sejdeme u děcáku, a on mi řekl, že ne, že už odešel. Už dříve odchod zvažoval, ale vždy impulzivně jako reakci na nějakou aktuální situaci. Tentokrát opravdu odešel, navíc ve správnou dobu - měl práci, z brigády se stal rovnou zaměstnancem. Ve firmě mu také zajistili na nějakou dobu bydlení,“ popisuje Martin.

Krize přišla až se stálým příjmem

Problémy přišly až později. Se stálou prací měl Pavel i pravidelný příjem. Ten ale začal utrácet za věci, které následně vedly k závislostem. Podrobnosti o závislosti si chlapec ani patron nepřáli sdělovat. Pro oba to ale tehdy bylo náročné období. Pavel nebyl schopný běžně fungovat a odešel z práce.

Martin o Pavlových problémech ze začátku vůbec nevěděl a ztratil s ním kontakt. Chlapce se mu podařilo najít až díky jeho kolegům z práce, kdy ho následně našel v jednom z domů na půl cesty (sociální zařízení, které poskytuje ubytování mladým lidem do 26 let, kteří prošli ústavní péčí, pozn. redakce). I tam si chlapec svou závislost udržoval.

„Bylo pro mě důležité ho najít a zjistit co a jak. Svého supervizora od patronů jsem měl na telefonu dvakrát denně, protože jsme vše aktivně řešili. Bylo to hodně intenzivní období,“ vzpomíná Martin a připouští, že by Pavel situaci bez jeho podpory a pomoci Ligy otevřených mužů nemusel zvládnout.

„To byl klíčový okamžik. Myslím si, že kdybych tam nebyl, tak by ho z domova na půli cesty museli propustit, protože zkrátka nedodržoval pravidla, která tam jsou nastavena, a on by neměl kam jít,“ říká.

Není se čeho bát, říká patron Martin

„Nejpřekvapivější bylo, že když jsme řešili jeho krizi, kdy hrozilo, že skončí bez domova pod mostem, tak bylo pořád strašně moc lidí, kteří mu byli ochotni nezištně pomoct, a to i přes jeho odpor. Nebyla to žádná podpůrná organizace, ale například jeho kolegové z práce. To pro mě bylo z toho projektu největší překvapení,“ říká Pavlův patron.

Martina i další patrony připravuje organizace během školení na různé situace, které často simulovaly nejhorší možné scénáře. Podle Martina ale není důvod se bát. Patroni mají podle něj možnost nakouknout do neznámé sociální bubliny a také se naučit v krizových situacích něco o sobě.

„Několikrát jsem si vyzkoušel, jak s ním pracovat, jak ho po telefonu přesvědčit, že se nemá bát nastoupit druhý den do práce. To byl poměrně intenzivní moment, kdy já jsem ho měl na telefonu a paní, která práci organizovala, mi říkala, že zítra musí nastoupit, jinak je konečná. To byla situace, kdy jsem ze sebe vytáhl všechny manažerský, koučovský a lidský schopnosti,“ popisuje Martin.

Martin a Pavel jsou jednou ze 172 dvojic, které prošly programem Patron. Pavel nyní vede spokojený život. Má stálou práci a také bydlení. S Martinem jsou v kontaktu zřídka, občas si zatelefonují. Pro Pavla i pro další chlapce z dětských domovů je ale důležité, že ví, že mají někoho, na koho se mohou v případě nouze obrátit.

Patron nesupluje rodiče ani sponzora

S nápadem vytvořit projekt Patron přišel zakladatel Ligy otevřených mužů Václav Šneberger, který se dlouho pohyboval kolem mužských rozvojových skupin. Jeho kamarád, který pracoval v té době v dětském domově, mu na společném setkání vyprávěl, čemu čelí mladí dospělí, když odchází z ústavu.

„Popsal tehdy, jak moc klukům z dětského domova chybí setkání s obyčejným chlapem. Václava napadlo propojit tyto dva světy dospělého, zralého, usazeného chlapa se světem mladého kluka,“ řekl k začátkům programu manažer LOM Lukáš Talpa.

Ředitel LOM Josef Petr upozorňuje, že patron nemá za úkol převzít roli sponzora ani rodiče, ale nabízí svůj čas a životní zkušenosti.

Společné aktivity patronů a mladých dospělých musí být nízkonákladové. Pro děti z dětských domovů je to jednou z možností jak zjistit, že volný čas se dá trávit různorodě nezávisle na penězích. Pro některé z nich jsou i zcela běžné činnosti mimořádným zážitkem.

„Funguje také jako pozitivní vzor, průvodce každodenními činnostmi a pomáhá k úspěšnému osamostatnění – nalezení bydlení, práce a vybudování vztahu.“ doplnil Petr.

Od roku 2017 jsou do programu Patron zapojena i děvčata, která se setkávají s patronkami. LOM tím reagoval na poptávku ze strany dětských domovů, kdy se ředitelé často ptali, proč nedělají stejný program i pro dívky.