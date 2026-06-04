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Vašek daroval kostní dřeň bratrovi. Dětský čin roku ocenil i prezident

Johana Hocková
  18:26
Dětský čin roku zná vítěze svého 21. ročníku. Ocenění v kategorii Záchrana lidského života získal osmnáctiletý Václav Kuna, který darováním kostní dřeně pomohl zachránit svého mladšího bratra Vojtu. Slavnostního vyhlášení v Praze se zúčastnil také prezident Petr Pavel. Moderoval ho tradičně Aleš Háma. Ceny byly rozdány celkem v osmi kategoriích.
Výherce kategorie Záchrana Lidského života, jejímž patronem je cyklista Jiří...

Výherce kategorie Záchrana Lidského života, jejímž patronem je cyklista Jiří ježek, je Vašek, který daroval svému bratrovi kostní dřeň. Ceny mu předal radní pro oblast školství Antonín Klecanda. (4. června 2026) | foto: Petr Pavel

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Vojtovi diagnostikovali poprvé leukémii když mu bylo pouhých sedm let. Aktivnímu klukovi, který miloval gymnastiku, jízdu na kole a fotbal, se tak zničehonic otočil život vzhůru nohama. „Strašně mě bolely nohy a hlava. Už jsem se pomalu neudržel na hrazdě. A to jsem býval silák!“ popsal Vojta. Následný kolotoč vyšetření nakonec v brněnské dětské nemocnici potvrdil krutou diagnózu – akutní leukémii.

Po dvou letech léčby se sice zdálo, že má Vojta vyhráno, jenže nemoc se mu během podzimu 2025 opět vrátila. „Strašně jsem se bál. A navíc se ukázalo, že tentokrát se nemoc nechce vzdát tak lehce. Chemoterapie by nestačila,“ doplnil.

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Jednou z šancí na záchranu dnes už třináctiletého Vojty se tak stala transplantace kostní dřeně. Vojta má čtyři sourozence, u kterých tak byla největší pravděpodobnost shody. Lékaři proto okamžitě zahájili testování.

Výsledky nejstarší sestry Karolíny ani sestry Aničky shodu neukázaly. Ani nejmladší ze sourozenců Viktor nebyl pro Vojtu vhodným dárcem. „Doufal jsem, že to budu. Hrozně jsem to chtěl být já. Ale tak někdo vlastně měl tu shodu, takže to je to hlavní a teď už mi to ani nějak nevadí. I kdy pořád bych mu chtěl pomoct, ale už nejsem z toho smutný, že jsem neměl tu shodu,“ řekl pro iDNES.cz Viktor.

„Je to prostě hrdina“

Nakonec ale přišla dobrá zpráva. Vhodným dárcem se stal osmnáctiletý bratr Václav. „A hurá! Brácha má shodu. Neváhal ani na chviličku a nabídl se, že kromě kostní dřeně mi dá klidně i nohu, ruku, ledvinu, plíci nebo cokoliv bude potřeba. Ale mně stačí kostní dřeň,“ popsal Vojta ve výherním dopise.

Výherce kategorie Záchrana Lidského života, jejímž patronem je cyklista Jiří ježek, je Vašek, který daroval svému bratrovi kostní dřeň. Ceny mu předal radní pro oblast školství Antonín Klecanda. (4. června 2026)

Václav následně absolvoval všechna potřebná vyšetření a pečlivě dodržoval doporučení lékařů. Dokonce odložil i plánovanou autoškolu, aby se nezranil nebo neonemocněl a transplantaci tím nijak neohrozil. „Je to prostě hrdina,“ dodal Vojta.

Vojta transplantaci podstoupil před měsícem. Podle rodiny se nyní čeká, jestli se kostní dřeň ujala. „Postupně se dělají testy té kostní dřeně, jak probíhá to uchycení, jestli se tam náhodou neobjeví nějaké nádorové buňky,“ popsala Karolína. Vojta navíc musí být v přes 100 dní v izolaci, protože by ho mohla ohrozit i slabší viróza. Rodina doufá, že se tímto Vojta uzdraví.

Ocenění za odvahu a pomoc

Projekt Dětský čin roku už více než dvacet let oceňuje příběhy dětí a dospívajících, kteří pomáhají druhým, zachraňují lidské životy nebo přicházejí s nápady, které zlepšují svět kolem nich. Nadační fond vznikl v roce 2004 s cílem ukázat, že hrdinou se může stát každý bez ohledu na věk. Zapojit se mohou žáci základních škol a víceletých gymnázií z celé České republiky.

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Letošní 21. ročník slavnostní vyhlášení moderoval již tradičně Aleš Háma a zúčastnil se ho také prezident Petr Pavel. „My se mnohdy ptáme dětí a mladých lidí, kdo jsou jejich hrdinové, kdo je jejich vzor, ale většinou neslyšíme otázku, kdo z dětí je hrdinou a vzorem pro dospělé,“ uvedl prezident při zahájení.

Vítezné příběhy:

Záchrana lidského života: Vojta a jeho sourozenci, kteří mu pomáhají s bojem s leukémií

Pomoc ostatním: Jitka Klasová za pomoc spolužačce po návratu z dětského domova

Pomoc pro duši: Markéta Kašparová s kamarády pomohli dívce, která se svěřila s myšlenkami na sebepoškozování

Kolektivní pomoc: Sára Korbelová a spolužáci za dobročinný bufet, jehož výtěžek věnovali matkám a dětem v nouzi

Pomoc přírodě: Beáta a Jáchym Zelenkovi za bezpečný návrat plcha do lesa

Dobrý nápad: Vanessa Kerlinová a spolužáci připravili zábavný program pro předškoláky

Pomoc na netu: Josef Hic za příběh, jak pomáhá svému dědovi s internetem a tráví spolu čas venku

Pomoc starším lidem: Karolína Hartmannová pomohla starší paní po pádu na ledu až do příjezdu záchranky

Jednotlivé kategorie mají zároveň své patrony z řad známých osobností, které se s oceněnými dětmi setkávají a předávají jim ceny. Jedním z nich je i fitness trenér a moderátor Martin Košťál. „Pro mě to je fakt obrovská pocta. Když jsem byl oslovený před rokem, že jestli bych se nemohl stát patronem nově vznikající kategorie, tak jsem neváhal ani minutu,“ řekl pro iDNES.cz Košťál, který je patronem kategorie Pomoc pro duši, kterou vyhrála čtrnáctiletá Markéta Kašparová z Jičína. Ta pomohla své spolužačce s těžkou situací doma i myšlenkami na sebepoškozování.

Organizátoři tak chtějí nejen vyzdvihnout konkrétní skutky, ale také inspirovat další děti k pomoci druhým a k tomu, aby nebyly lhostejné ke svému okolí.

„Tato akce připomíná, že hrdiny nemusí být jen dospělí, mohou jimi být i děti. A právě takové příběhy bychom měli připomínat nejen mladým lidem, ale i dospělým. Takových příběhů jsou desítky, možná stovky, a proto je správné a záslužné ukazovat, že děti mohou být příkladem svým vrstevníkům i dospělým,“ řekl během slavnostního vyhlášení prezident Petr Pavel.

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Kromě Vojty a jeho bratra Václava ocenili organizátoři další mladé hrdiny. Příběhy soutěžily v kategoriích Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc pro duši, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc na netu a Pomoc starším lidem.

O vítězích rozhodovaly samotné děti prostřednictvím internetového hlasování. Ceny putovaly například za pomoc seniorům, podporu spolužáků, ochranu přírody nebo za projekty zaměřené na bezpečnost na internetu. Vítězové získali věcné ceny od partnerů projektu a jejich školy navíc šek v hodnotě 10 tisíc korun na nákup školních pomůcek.

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