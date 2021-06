Dětské tábory by měly být bez roušek. Program bude však ochuzený, říká odborník

Co říkáte na nejnovější covidový manuál ministerstva zdravotnictví k pořádání dětských táborů a na průběžné změny?

Kromě testů na covid není v manuálu až tak nic neočekávaného nebo nesplnitelného. Jako celek není výrazně odlišný oproti loňsku, takže příliš v asociaci nechápeme, proč si dávali na ministerstvu tak načas. Ve srovnání s létem 2020 je letošní manuál ještě o něco méně striktní a závazný. V podstatě vše je jen formou doporučení, v tom je velmi rozumný – zdůrazňuje, na co by si měli dát organizátoři největší pozor, ale nezatěžuje zbytečnými či jen stěží realizovatelnými zákazy a nařízeními.

Letos je enormní zájem o příměšťáky, ale především díky velmi štědré dotaci z ministerstva školství. Čtyři sta neziskovek si rozdělí na 260 milionů korun.