Když byly Anně z jihomoravských Hustopečí dva roky, spadla a poranila si koleno a žebra. Zatímco modřiny z žeber za pár dnů zmizely, koleno zůstávalo oteklé a bolestivé dlouhé týdny. Nakonec její rodiče od lékařů slyšeli překvapivý verdikt: jejich dcerka má revma.
„Takovou nemoc si pro dítě vůbec nepřipouštíte. Velmi rychle přišel sešup, Anička se vrátila vývojově o půl roku zpět, dokonce začala znovu nosit pleny. Máme nastavenou léčbu, ale jsou noci, kdy se budí s brekem kvůli bolesti kloubů. Někdy jí tuhne čelist nebo v ruce neudrží lžičku,“ popisuje Annina maminka Miroslava.
„Dětských revmatologů jsou zhruba dvě desítky. Takže čekací doba delší než půl roku je běžná.“