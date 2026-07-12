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Revma mají i děti. Je těžké ho odhalit, ale svítá naděje na léčbu

Markéta Lankašová

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Dvanáctiletá Klementýna díky léčbě nepociťuje přílišná omezení jako v počátku onemocnění dětským revmatem. | foto: Archiv rodiny

Bolavé a později stěží pohyblivé klouby, zkroucená zápěstí, ale také únava a zánětlivé oči. Většina lidí má revmatická onemocnění spojená se stářím, ale nevyhýbají se ani malým dětem. Ačkoli existuje léčba, která postup nemoci zpomalí, musí se s ní začít včas. Jenže dětských revmatologů je jen hrstka a ve třetině krajů zcela chybějí.

Když byly Anně z jihomoravských Hustopečí dva roky, spadla a poranila si koleno a žebra. Zatímco modřiny z žeber za pár dnů zmizely, koleno zůstávalo oteklé a bolestivé dlouhé týdny. Nakonec její rodiče od lékařů slyšeli překvapivý verdikt: jejich dcerka má revma.

„Takovou nemoc si pro dítě vůbec nepřipouštíte. Velmi rychle přišel sešup, Anička se vrátila vývojově o půl roku zpět, dokonce začala znovu nosit pleny. Máme nastavenou léčbu, ale jsou noci, kdy se budí s brekem kvůli bolesti kloubů. Někdy jí tuhne čelist nebo v ruce neudrží lžičku,“ popisuje Annina maminka Miroslava.

„Dětských revmatologů jsou zhruba dvě desítky. Takže čekací doba delší než půl roku je běžná.“

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