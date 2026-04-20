Vyděračského e-mailu si firma nevšimla. Po otrávené dětské výživě se stále pátrá

„Chci 50 milionů nebo dám do výživy jed.“ Vyděračského e-mailu si firma nevšimla

Markéta Lankašová
  13:45
Do skleniček dětské výživy značky HiPP zřejmě někdo úmyslně přidal jed. Dvě kontaminované výživy už kriminalisté zabavili v Brně a dvě také ve slovenské Dunajské Stredě. V Rakousku se však minimálně po jedné přesnídávce stále pátrá. Podle informací serveru Die Presse se vyděrač firmě HiPP ozval s výhružkou a požadavky na téměř 50 milionů korun už koncem března, ve společnosti si však e-mailu nevšimli.

Dětská výživa Hipp. | foto: ČTK

E-mail, který firmě HiPP se sídlem v německém Bavorsku dorazil podle Die Presse už 27. března, obsahoval konkrétní hrozby. Vyděrač v něm uvádí, že umístí otrávenou dětskou výživu do obchodů Tesco v Brně a Dunajské Stredě, vždy po dvou kusech. Kontaminovanou výživu měl dodat i do obchodu Interspar v rakouském Eisenstadtu.

Zabránit tomu mohl pouze obnos dvou milionů eur (téměř 49 milionů korun), který požadoval do 2. dubna. Ve firmě si však výhružného e-mailu údajně všimli až 16. dubna, tedy dva týdny po vypršení ultimáta.

V brněnském Tesku našli dvě otrávené sklenice HiPP. Obsahovaly jed na krysy

Zatímco kontaminované lahvičky, v nichž analýzy potvrdily jed na krysy, se v Česku a na Slovensku podařilo zajistit, v Rakousku kriminalisté podle dostupných informací našli jen jednu ze dvou avizovaných výživ.

Rakouská agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve. Jejich požití se může projevit krvácením z dásní či nosu, tvorbou modřin nebo přítomností krve ve stolici.

Lidé mohou výživu vrátit

Řetězec Tesco stáhl z prodeje dětskou výživu značky HiPP už v pátek. „Pokud mají naši zákazníci jakékoli obavy týkající se produktů značky HiPP zakoupených v prodejnách Tesco, mohou tyto výrobky vrátit v nejbližší prodejně. V takovém případě jim budou vráceny peníze v plné výši ceny výrobku,“ uvedla za Tesco Stores Lucie Loučková.

V Rakousku firma HiPP informuje, že dětskou výživu lze vrátit do kterékoli prodejny SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR nebo Maximarkt. Plná cena bude zákazníkům vrácena i bez účtenky.

Jak poznat vadnou výživu

  • bílá nálepka s červeným kruhem na dně
  • poškozené nebo otevřené víčko
  • chybí „cvaknutí“ při otevření
  • neobvyklý nebo zkažený zápach

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Na dotaz iDNES.cz, zda je možné vrátit produkt bez účtenky také v řetězci Tesco, Loučková nereagovala. Redakce se ptala i na to, co se se zbožím děje nebo kdy se produkty HiPP vrátí do nabídky. „K dalším otázkám se vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemůžeme vyjadřovat,“ uvedla.

V dalších obchodech jsou dětské výživy HiPP nadále k dostání, například v řetězcích dm drogerie markt nebo Kaufland. „Za jakost a bezpečnost potravin je zodpovědný ten, kdo uvádí výrobek do oběhu či prodeje,“ uvedl mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.

Jinými slovy si řetězce musí samy vyhodnotit, případně provést vlastní rychlé analýzy, zda budou produkt dále nabízet.

Pokud je výrobek stažen z prodeje, obvykle následuje jeho likvidace a návrat na pulty není možný. Platí to zejména u závadných či rizikových šarží. Alternativou je pozastavení prodeje, kdy distributor, prodejce nebo SZPI nechá produkt otestovat v akreditovaných laboratořích. Pokud výrobek analýzou projde bez závad, může se vrátit do prodeje.

Podle Kopřivy je SZPI do vyšetřování zapojena. „Stručně řečeno, poskytujeme orgánům potravinářské know-how,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Témata: výživa, jed, Obchod, Tesco, Spar

