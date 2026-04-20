Vyděračského e-mailu si firma nevšimla. Po otrávené dětské výživě se stále pátrá

E-mail, který firmě HiPP se sídlem v německém Bavorsku dorazil podle Die Presse už 27. března, obsahoval konkrétní hrozby. Vyděrač v něm uvádí, že umístí otrávenou dětskou výživu do obchodů Tesco v Brně a Dunajské Stredě, vždy po dvou kusech. Kontaminovanou výživu měl dodat i do obchodu Interspar v rakouském Eisenstadtu.
Zabránit tomu mohl pouze obnos dvou milionů eur (téměř 49 milionů korun), který požadoval do 2. dubna. Ve firmě si však výhružného e-mailu údajně všimli až 16. dubna, tedy dva týdny po vypršení ultimáta.
|
V brněnském Tesku našli dvě otrávené sklenice HiPP. Obsahovaly jed na krysy
Zatímco kontaminované lahvičky, v nichž analýzy potvrdily jed na krysy, se v Česku a na Slovensku podařilo zajistit, v Rakousku kriminalisté podle dostupných informací našli jen jednu ze dvou avizovaných výživ.
Rakouská agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve. Jejich požití se může projevit krvácením z dásní či nosu, tvorbou modřin nebo přítomností krve ve stolici.
Lidé mohou výživu vrátit
Řetězec Tesco stáhl z prodeje dětskou výživu značky HiPP už v pátek. „Pokud mají naši zákazníci jakékoli obavy týkající se produktů značky HiPP zakoupených v prodejnách Tesco, mohou tyto výrobky vrátit v nejbližší prodejně. V takovém případě jim budou vráceny peníze v plné výši ceny výrobku,“ uvedla za Tesco Stores Lucie Loučková.
V Rakousku firma HiPP informuje, že dětskou výživu lze vrátit do kterékoli prodejny SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR nebo Maximarkt. Plná cena bude zákazníkům vrácena i bez účtenky.
Jak poznat vadnou výživu
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Na dotaz iDNES.cz, zda je možné vrátit produkt bez účtenky také v řetězci Tesco, Loučková nereagovala. Redakce se ptala i na to, co se se zbožím děje nebo kdy se produkty HiPP vrátí do nabídky. „K dalším otázkám se vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemůžeme vyjadřovat,“ uvedla.
V dalších obchodech jsou dětské výživy HiPP nadále k dostání, například v řetězcích dm drogerie markt nebo Kaufland. „Za jakost a bezpečnost potravin je zodpovědný ten, kdo uvádí výrobek do oběhu či prodeje,“ uvedl mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.
Jinými slovy si řetězce musí samy vyhodnotit, případně provést vlastní rychlé analýzy, zda budou produkt dále nabízet.
Pokud je výrobek stažen z prodeje, obvykle následuje jeho likvidace a návrat na pulty není možný. Platí to zejména u závadných či rizikových šarží. Alternativou je pozastavení prodeje, kdy distributor, prodejce nebo SZPI nechá produkt otestovat v akreditovaných laboratořích. Pokud výrobek analýzou projde bez závad, může se vrátit do prodeje.
Podle Kopřivy je SZPI do vyšetřování zapojena. „Stručně řečeno, poskytujeme orgánům potravinářské know-how,“ dodal.