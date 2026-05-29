Viky je odkázaná na péči druhých. Sbírka pomůže s rehabilitacemi i delfinoterapií

Viky nemá ani po několika letech stále uzavřenou diagnózu. „Jednou je to dětská mozková obrna, pak mi řeknou, že se ještě teda úplně neví. Pak zas řeknou mentální retardaci,“ popsala maminka Veronika. Přitom se v podle ní v prvních měsících vyvíjela podobně jako její dvě starší sestry.
|
Zkoušeli vzduchovku, utrpěl průstřel hlavy. Jonášek má za sebou už čtyři operace
Už její příchod na svět ale provázely komplikace. Porod skončil akutním císařským řezem poté, co se začal zhoršovat stav dítěte. „Už dva měsíce před porodem jsem byla téměř každý den v porodnici na pohotovosti. A s bolestmi a se vším mě vždy poslali domů,“ vysvětlila.
Zlom nastal přibližně kolem osmého měsíce života, kdy Viky začala ztrácet zájem o hračky a podněty, které ji dříve bavily. Následovala řada vyšetření. Po návštěvě neurologie následovalo vyšetření magnetickou rezonancí v nemocnici. Právě tam lékaři odhalili drobné změny na mozku, které podle nich mohly souviset s komplikovaným porodem.
Do sbírky pro Viky můžete přispět ZDE
Dnes jsou Viky čtyři a půl roku a vyžaduje nepřetržitou péči. Pět dní v týdnu dochází do stacionáře, kde podstupuje rehabilitace a další aktivity zaměřené na její rozvoj. Odpoledne pak pokračuje cvičení doma. „Ona musí mít tu fyzioterapii minimálně čtyřikrát za den. Takže když ji nemáme u těch specialistů, tak s ní cvičím já doma,“ uvedla maminka. Péče je podle ní náročná i proto, že Viky roste a cvičení se jí nelíbí.
Náročnou péči o dceru přitom Veronika zvládá navzdory vlastním zdravotním problémům. Po operaci nádoru na mozku se léčí na onkologii. „Mám dny, kdy prostě absolutně nedokážu vůbec nic, protože ty bolesti mě úplně ničí. Hodně mi tak pomáhá můj manžel a moje maminka s tatínkem,“ uvedla.
Vedle každodenních starostí o zdravotní stav dcery ji trápí také nejistota z budoucnosti. Sama totiž neví, jak se bude vyvíjet její vlastní zdravotní stav. „Člověk neví, jak dlouho tady bude. Spíš se bojím, co s Vikinkou bude, až tady třeba nebudu, kdo se o ni bude starat. Chtěla bych tak docílit toho, aby byla aspoň trošku samostatná,“ svěřila se.
Právě obava z toho, aby její dcera nebyla celý život plně odkázaná na pomoc druhých, je podle ní jednou z největších motivací pokračovat v náročných terapiích a rehabilitacích.
|
STO OBJEVŮ: Svatý grál medicíny umožnil lidstvu hrát si na Boha
Kmenové buňky přinesly první pokroky
Právě naději na větší samostatnost přinesla rodině léčba kmenovými buňkami, kterou Viky poprvé podstoupila letos v lednu. Podle maminky se první změny začaly projevovat zhruba měsíc po aplikaci. „Asi měsíc po té první aplikaci si Vikinka dokázala sednout, což je pro nás totální zázrak. A začala i lézt po čtyřech,“ popsala Veronika.
Podle ní se navíc i začala zajímat o své okolí. „Ne že by si úplně hrála, ale vezme si balónek nebo kuličku a hází. Pro nás je to obrovský pokrok,“ uvedla maminka.
Léčba však podle rodiny nekončí jednou aplikací. Aby si Viky dosažené pokroky udržela a mohla se dále rozvíjet, musí terapii podstupovat pravidelně každé tři měsíce. Jedna aplikace však stojí 180 tisíc korun. Podle maminky však v kombinaci s intenzivními rehabilitacemi pomáhají Viktorku posouvat se vpřed.
|
Terapie s delfíny zklidní malé agresory, rozesměje zneužívané děti
Veronika zároveň věří, že by léčba mohla pomoci i s dalším problémem, který Viky výrazně omezuje. Holčička totiž nedokáže kousat běžnou stravu a veškeré jídlo musí dostávat rozmixované. „Vikince hrozí zavedení hadičky PEG. A to je pro nás úplně hrozné, že by měla mít něco takového, protože vím, že ona by si to vyškubávala ven a vadilo by jí to,“ vysvětlila. Právě zlepšení v této oblasti by podle rodiny znamenalo další důležitý krok k větší samostatnosti.
Delfinoterapie v Turecku
Další naději vkládá rodina do delfinoterapie, kterou jí doporučilo několik neurologů. První pobyt má Viky absolvovat letos v říjnu v Turecku. Podle maminky by terapie mohla podpořit její další vývoj a navázat na pokroky, kterých dosáhla po léčbě kmenovými buňkami. Přičemž při rozhodování vycházela také ze zkušeností dalších rodin. „Koukala jsem i na jiné příběhy dětí a mělo to opravdu kladný ohlas,“ uvedla maminka.
Stejně jako léčba kmenovými buňkami je však i delfinoterapie finančně náročná. Samotný pobyt podle Veroniky stojí přibližně čtyři tisíce eur. K tomu je potřeba připočítat cestu do Turecka, ubytování a další intenzivní rehabilitace. „Je to strašně nákladné,“ vysvětlila.
|
Nemocné dceři pomáhá delfinoterapie, říká Michaela Štiková Gemrotová
„S touto péčí má šanci začít jednou chodit, naučit se komunikovat a být alespoň částečně samostatná. A to je můj největší sen,“ uvedla maminka Veronika. Právě náklady na léčbu, rehabilitace a další odbornou péči jsou důvodem, proč rodina založila veřejnou sbírku „Věřím v zázraky s Viky“. Jejím cílem je totiž zajistit Viky možnost pokračovat v terapiích, které jí podle maminky pomáhají dělat další kroky k větší samostatnosti.