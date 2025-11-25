Do roku 2050 může mít polovina dětí nadváhu nebo obezitu, varují lékaři

Když bylo Patrikovi patnáct let, vážil při svých 181 centimetrech asi 125 kilogramů. Ve škole se pravidelně stával terčem posměchu. V páté třídě se s rodiči přestěhoval z Ostravy do malé obce a z chlapce, který chodil každý den s kamarády ven a měl dostatek pohybu, se stal outsider, který svůj čas trávil na počítači. A začal se přejídat.
„Všichni z rodiny se mi snažili domluvit, abych jedl méně a zdravěji. Mamka mi každý den připravovala oběd, který byl výživově hodnotný. Přejídání byla taková moje forma protestu – nechtěl jsem dělat jen to, co mi ostatní říkají,“ vzpomíná Patrik.
|
Některé děti přiberou až dvacet kilo za rok, upozorňuje odborník na obezitu
S narůstající váhou přišly problémy nejen ve škole, ale také ty zdravotní. Kvůli vysokému tlaku skončil na kardiologii, kde mu lékařka doporučila, ať zhubne, a odeslala jej na obezitologii. „Tehdy mi řekli, že mám na hrudi tak velkou vrstvu tuku, že skrz ni není na rentgenovém snímku pořádně vidět srdce,“ vzpomíná Patrik.
Začal proto denně běhat na pásu. Ačkoliv se mu podařilo shodit pár kilo, svých stravovacích návyků se během prvních třech let léčby nezbavil. „Musel jsem si to srovnat v hlavě a k tomu došlo až v prvním ročníku střední školy. Přišel jsem na to, že už takto vypadat nechci. Teprve pak jsem začal dodržovat doporučení lékaře,“ líčí. Naučil se zdravě snídat, přestal pít slazené nápoje a začal pravidelně cvičit. Postupně se tak dostal až na svou nynější váhu 78 kilogramů.
Obézních dětí je méně
Podobně jako Patrik by na tom do roku 2030 mohlo podle odhadů být až 30 procent dětí a v roce 2050 až polovina. V roce 2021 mělo podle průzkumů obezitu 16,4 procenta dětí, 9,6 procenta trpělo nadváhou. Jen o pět let dříve přitom mělo obezitu 10,3 procenta a nadváhu 7,6 procenta.
Podle místopředsedy senátního Výboru pro zdravotnictví Bohuslava Procházky se podobně problematický nárůst ukázal celosvětově. „Další vzestup nastal po covidovém období, kdy se dětem rapidně změnil životní styl. Méně se hýbaly, více jedly a špatně spaly, což jsou hlavní faktory pro rozvoj obezity,“ uvedl.
|
Obezita u dítěte není vždy vizitka rodičů. Roli hraje i spánek, říká odbornice
Nová studie z roku 2024, které se zúčastnilo 4150 dětí, už ale ukazuje pokles. S obezitou podle ní bojuje 12,1 procenta dětí, tedy o více než čtyři procentní body méně než před čtyřmi lety. Klesl také počet dětí s nadváhou, kterých je nyní podle průzkumu 7,3 procenta. Nejčastěji jde o děti kolem 13 let, obézních chlapců je v tom věku skoro pětina, dívek šestina.
Podle Procházky se z obézního dítěte stává v 75 až 80 procentech případů obézní dospělý. Pokud dítě navíc trpí obezitou mezi 13. a 18. rokem života, má více než dvojnásobné riziko vzniku ischemické choroby srdeční oproti vrstevníkům s normální hmotností.
„Obezita s sebou nese řadu závažných zdravotních komplikací. Jde jednak o komplikace způsobené mechanickými účinky nadměrného množství tuku, například artrózu, ale také o komplikace vznikající v důsledku hormonálních, metabolických a imunitních změn, zejména diabetes a kardiovaskulární onemocnění,“ řekl senátor a předseda Výboru pro zdravotnictví Tomáš Filip. Dodal, že neléčená obezita vede k vyšším nákladům a zátěži zdravotních systémů než její aktivní léčba.
|
Obezita ničí stále víc dětí. Jsou nemocné, potřebují pomoc, burcují lékaři
Důležitou součástí boje s obezitou je dostatek pohybu, spánku a zdravá strava. V některých případech je ale potřeba využít dostupných léčiv. Lékař může předepsat například Metformin, který se používá k léčbě cukrovky 2. typu u dětí od deseti let.
Existují také přípravky, které potlačují chuť k jídlu a zlepšují metabolismus. „Tyto léky ale nejsou náhradou životního stylu, spíše mu dávají šanci fungovat. Indikujeme je obvykle u dětí starších 12 let,“ řekl předseda Sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti Jan Boženský. V některých případech lékaři přistupují také k chirurgickému zmenšení žaludku.
Prevence musí začít v rodině
Jak ale Boženský upozorňuje, terapie je velmi složitá a časově náročná. Často na ní musí pracovat celé týmy odborníků, od pediatrů přes obezitology, nutriční a rehabilitační specialisty, až po endokrinology i psychology. Právě duševní zdraví se totiž může u dětí i dospělých s obezitou výrazně zhoršit. Podle Boženského to pak může mít dopady i na úroveň vzdělávání.
Nezbytnou součástí léčby i prevence obezity je podle odborníků edukace celé rodiny. Podle lékaře a předsedy Společnosti pro výživu Petra Tláskala se riziko obezity zvyšuje u dětí, které se narodí obézním rodičům. Oproti tomu pokud jsou rodiče štíhlí, je riziko menší. A to i v případech, kdy má dítě v prvních letech života nadváhu.
|
Čtrnáct let, 145 kilo. Obezita trápí bezmála čtvrt milionu českých dětí
„U dětí nemají místo žádné drastické diety ani tresty. Smysl má jednoduchý, předvídatelný režim. Pravidelná snídaně, několik menších porcí denně, omezení slazených nápojů a dostatek ovoce a zeleniny – to je základ, který funguje,“ sdělil Boženský.
U menších podle něj často stačí upravit prostředí a návyky celé rodiny. U dospívajících je zase potřeba pozitivní a respektující přístup. „Děti často nejí kvůli hladu, ale kvůli úzkosti, stresu nebo tlaku ze školy. Když je budeme kritizovat nebo trestat, jen to prohloubí problém. Potřebují čas, pozornost a bezpečné prostředí, kde mohou mluvit o tom, co je trápí,“ dodal Boženský.
Důležitým faktorem je podle Boženského také ekonomické zázemí, ve kterém děti vyrůstají. „Ve většině vyspělých zemí vidíme, že dětskou obezitou jsou nejvíc ohroženy rodiny, které mají méně finančních zdrojů a nižší vzdělání. Nejde ale jen o příjem jako takový – promítá se do toho i celkové povědomí o zdravém životním stylu, možnostech pohybu a kvalitním spánku. Tam, kde jsou tyto podmínky omezené, vidíme riziko obezity nejvyšší,“ uvedl.
Problémy mají i dospělí
V současné době mají v tuzemsku normální hmotnost jen tři z deseti mužů a čtyři z deseti žen. Podle předsedy České lékařské společnosti Štěpána Svačiny většina lidí přibrala během koronavirové pandemie. „Uzavření sportovišť, omezení pohybu a stres z pandemie přispěly k růstu hmotnosti, ze které se česká populace dosud nevzpamatovala,“ uvedl.
Průzkum agentury Ipsos pro Společnost klinické obezitologie ukázal, že nadváhu nebo obezitu má více než šest z deseti dospělých Čechů. V porovnání s průzkumem z roku 2020 se sice růst případů zastavil, návrat k nižší hmotnosti ale nenastal.
|
Každý čtvrtý dospělý Čech je obézní, lékaře ale vyhledá jen málokdo
„Zdravotní důsledky obezity se neprojevují jen v počtu kilogramů, ale především ve zkrácení délky života a jeho nižší kvalitě,“ okomentoval předseda Společnosti klinické obezitologie Martin Matoulek. Dodal, že podle mezinárodní studie z roku 2016 mají lidé s těžkou obezitou, tedy s Body Mass Indexem (BMI) nad 35, o pět až deset let kratší očekávané dožití než ti s BMI mezi 22 až 25.
Průměrná hodnota BMI je u Čechů podle průzkumu 27,9. To odpovídá kategorii nadváhy a blíží se hranici obezity, 28 procent respondentů se navíc léčí s vysokým krevním tlakem, 11 procent s cukrovkou. Svou váhu ale s lékařem konzultuje jen 14 procent lidí.