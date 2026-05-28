„Podívali jsme se na všechny žijící dámy s příslušným jménem a zaměřovali jsme se na to, v jaké generaci se nejvíce koncentrovaly. Šlo o dvacetileté úseky,“ vysvětluje předseda ČSÚ Marek Rojíček.
Z dat úřad udělal přehled jmen, která byla typická pro jednotlivé generace. Šlo o jména, jejichž nositelé a nositelky se narodili převážně v daném období. „Skoro 73 % Renat se narodilo mezi roky 1963 až 1982. Vidíme, že se ta jména nedostala do žádného žebříčku, neobjevují se v žádné topce, ale jsou příznačná pro určitou generaci,“ dodává Rojíček.
Většina žen se jménem Jarmila nebo Dana se narodila v padesátých a šedesátých letech. Téměř dvě třetiny všech Radek a Renat se v Česku narodily v sedmdesátých a osmdesátých letech. Pro mladší ročníky je typické jméno Lucie a Denisa. Až 68 % Nikol se narodilo po revoluci a 76,2 % Natálií zase po roce 2000.
„Jsou to jména, která se před tím neobjevovala, pak byla nějakou dobu oblíbená a následně jejich obliba znovu klesla,“ doplňuje Rojíček.
Mužská jména jako Miloslav nebo Lubomír jsou typická pro nejstarší generaci. Jmény Libor, Roman nebo Robert zase rodiče rádi pojmenovávali své děti v šedesátých a sedmdesátých letech. Jména Radek nebo Aleš jsou pak typická pro generaci Husákových dětí narozených v letech 1970–1980.
„Radek, Radka, Renata nebo Robert. Proč byla jednu dobu oblíbená jména začínající na R nevíme, zřejmě jde ale jen o náhodu,“ říká předseda.
Patrik, Dominik nebo Matěj mají své zastoupení mezi lidmi narozenými po revoluci a o současné popularitě jmen Šimon a Matyáš svědčí data od roku 2000 do současnosti. „Poslední roky vidíme u Matyáše velkou koncentraci. Až 87 % jich žije v tomto období, předtím se jméno tolik neobjevovalo,“ říká Rojíček.
Inspirace hudbou i ze seriálu
Jméno Lucie se těšilo v osmdesátých a devadesátých letech velké oblibě. Podle Rojíčka by mohlo jít o inspiraci z tehdejší kultury. „Jméno Lucie má dva vrcholy v osmdesátých letech, to by to mohla být oblíbenost seriálu Lucie postrach ulice. V devadesátých letech to mohla být obliba kapely Lucie a popularita zpěvačky Lucie Bílé,“ odhaduje Rojíček.
„Jeden čas bylo oblíbené jméno také Dominik, což by mohlo kopírovat roky, kdy působil Dominik Hašek, ale to už je jen spekulace,“ doplňuje.
Co ovlivňuje v současné době výběr jména, není podle Rojíčka úplně jasné. „V dnešní době nelze vlivy tak úplně rozpoznat, protože je tam větší výběr a zdroje inspirace,“ komentuje současné trendy.
V loňském roce se narodili například Demian, Lionel, Ernest, Aurelie, Kayla, nebo Maddie.