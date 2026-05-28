Každá generace má typická jména, říkají statistici. Vliv na ně může mít umění i sport

Zatímco většina Matyášů se v Česku narodila až po přelomu milénia, jména jako Petra nebo Renata jsou zastoupena hlavně v generaci Husákových dětí. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ), který na čtvrteční tiskové konferenci zveřejnil přehledy nejoblíbenějších jmen. Zatímco každoročně ČSÚ představuje nejoblíbenější jména za uplynulý rok, letos shrnuli statistici i nejoblíbenější jména pro jednotlivé generace.
foto: Profimedia.cz

„Podívali jsme se na všechny žijící dámy s příslušným jménem a zaměřovali jsme se na to, v jaké generaci se nejvíce koncentrovaly. Šlo o dvacetileté úseky,“ vysvětluje předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Z dat úřad udělal přehled jmen, která byla typická pro jednotlivé generace. Šlo o jména, jejichž nositelé a nositelky se narodili převážně v daném období. „Skoro 73 % Renat se narodilo mezi roky 1963 až 1982. Vidíme, že se ta jména nedostala do žádného žebříčku, neobjevují se v žádné topce, ale jsou příznačná pro určitou generaci,“ dodává Rojíček.

Většina žen se jménem Jarmila nebo Dana se narodila v padesátých a šedesátých letech. Téměř dvě třetiny všech Radek a Renat se v Česku narodily v sedmdesátých a osmdesátých letech. Pro mladší ročníky je typické jméno Lucie a Denisa. Až 68 % Nikol se narodilo po revoluci a 76,2 % Natálií zase po roce 2000.

„Jsou to jména, která se před tím neobjevovala, pak byla nějakou dobu oblíbená a následně jejich obliba znovu klesla,“ doplňuje Rojíček.

Mužská jména jako Miloslav nebo Lubomír jsou typická pro nejstarší generaci. Jmény Libor, Roman nebo Robert zase rodiče rádi pojmenovávali své děti v šedesátých a sedmdesátých letech. Jména Radek nebo Aleš jsou pak typická pro generaci Husákových dětí narozených v letech 1970–1980.

„Radek, Radka, Renata nebo Robert. Proč byla jednu dobu oblíbená jména začínající na R nevíme, zřejmě jde ale jen o náhodu,“ říká předseda.

Eliška už není první, Jakub obhájil jen těsně. Loni se narodila i Maddie či Lionel

Patrik, Dominik nebo Matěj mají své zastoupení mezi lidmi narozenými po revoluci a o současné popularitě jmen Šimon a Matyáš svědčí data od roku 2000 do současnosti. „Poslední roky vidíme u Matyáše velkou koncentraci. Až 87 % jich žije v tomto období, předtím se jméno tolik neobjevovalo,“ říká Rojíček.

Inspirace hudbou i ze seriálu

Jméno Lucie se těšilo v osmdesátých a devadesátých letech velké oblibě. Podle Rojíčka by mohlo jít o inspiraci z tehdejší kultury. „Jméno Lucie má dva vrcholy v osmdesátých letech, to by to mohla být oblíbenost seriálu Lucie postrach ulice. V devadesátých letech to mohla být obliba kapely Lucie a popularita zpěvačky Lucie Bílé,“ odhaduje Rojíček.

„Jeden čas bylo oblíbené jméno také Dominik, což by mohlo kopírovat roky, kdy působil Dominik Hašek, ale to už je jen spekulace,“ doplňuje.

Nejčastější jména dětí jsou opět Jakub a Eliška, narodil se i Hilton a Medea

Co ovlivňuje v současné době výběr jména, není podle Rojíčka úplně jasné. „V dnešní době nelze vlivy tak úplně rozpoznat, protože je tam větší výběr a zdroje inspirace,“ komentuje současné trendy.

V loňském roce se narodili například Demian, Lionel, Ernest, Aurelie, Kayla, nebo Maddie.

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

Nesystémové, nepřipravené. Odbory tepou změny na Úřadu vlády

Po ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském se premiér Andrej Babiš (ANO)...

Odborová organizace na Úřadu vlády Straka považuje chystaný přesun části agend na ministerstva za nesystémový a odborně nepřipravený. Reorganizace plánovaná od 1. července nebyla předem projednána s...

Akční letáky
