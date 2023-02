Děti na pornografii narazí již v devíti letech, často také na tu násilnou

Podle serveru BBC News to vyplývá ze studie zadané anglickou komisařkou pro ochranu dětí Rachel de Souzaovou. Zjištění, která komisařka označila za znepokojující, jsou spojena s nízkým sebevědomím mladých lidí a škodlivým pohledem na sex a vztahy.

V celostátním reprezentativním průzkumu, kterého se zúčastnilo více než 1000 lidí ve věku 16 až 21 let, 38 procent z nich uvedlo, že se s pornografickým obsahem setkalo náhodně.

Syn Joanne Schneiderové narazil ve svých osmi letech na pornografické webové stránky poté, co do vyhledávače zadal nadávky, které slyšel ve škole. „Zavedli jsme všechny běžné bezpečnostní prvky a odstranili aplikace, jako je YouTube, ale ani na vteřinu nás nenapadlo, že by se můj syn mohl během několika vteřin ocitnout na zábavních stránkách pro dospělé,“ uvedla Schneiderová z Londýna.

„Jakmile jsem viděla, co se děje, stránky jsem zavřela – ale já i on jsme zůstali v šoku z toho, co viděl. Cítila jsem se kvůli tomu hrozně,“ uvedla žena. „Najednou jsem mu musela všechno vysvětlovat, včetně toho, že to, co viděl, bylo umělé a zdaleka to neodpovídalo tomu, jak vypadají skuteční lidé,“ dodala.

Násilí a nereálná představa

Až 79 procent účastníků studie ve věku 18 až 21 let uvedlo, že v dětství viděli pornografii zahrnující sexuální násilí. Téměř polovina mladých lidí tvrdila, že dívky očekávají, že sex bude zahrnovat fyzickou agresi, například dušení či škrcení, uvádí zpráva komisařky.

Jedna 12letá dívka komisařce řekla, že ji její přítel „škrtil“ během jejich prvního polibku. Viděl to v pornografickém videu „a považoval to za normální“.

Komisařka vyzvala „každého dospělého v odpovědném postavení“, aby bral tato zjištění vážně. „Nemělo by se stávat, že malé děti narazí na násilnou a misogynní pornografii na sociálních sítích,“ říká de Souzaová. „Opravdu věřím, že se za 20 let ohlédneme zpět a budeme zděšeni obsahem, kterému byly děti vystaveny,“ dodala.

Komisařka povzbudila rodiče, aby se doma tomuto tématu nevyhýbali a dali jasně najevo, že extrémní pornografie „není skutečná, ale hraná“. Důležité jsou podle ní také rozhovory o „jednoduchých hranicích“, například o tom, proč by pro mladé lidi nemuselo být správné mít telefon připojený k internetu nebo účet na sociální síti.

Studie naznačuje, že hlavním zdrojem pornografie pro mladé lidi (41 procent) je twitter, kde se k ní poprvé dostali. Na dalším místě jsou specializované pornografické stránky, těsně následované instagramem, snapchatem a vyhledávači.