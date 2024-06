VIDEO: Alkohol a grogy za volant nepatří. Policie zapojila do kampaně děti

„Tohle video vám změní život a nic roztomilejšího dnes už neuvidíte,“ uvedla policie k videu s dětmi ve věku přibližně od tří do sedmi let. Ty jsou oblečené do policejních uniforem včetně čepic, některé nosí také reflexní vestu nebo dopravní „plácačku“.

Děti řidičům ve videu dále připomínají, že „alkohol a grogy za volant nepatří“ nebo že mají „držet volant, ne telefon“. „Nepáchejte trestnou činnost,“ apeluje holčička v bílé uniformě a hrozí řidičům zdviženým ukazováčkem.

Za první čtyři měsíce roku 2024 Policie České republiky řešila 27 823 dopravních nehod, uvádí policejní statistiky. Při těchto nehodách 358 lidí zraněno těžce a 6 199 lidí zraněno lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 2 413,4 milionu Kč.

Od ledna na českých silnicích zemřelo 126 lidí, což je o čtyři méně než loni. Tehdy za celý rok zemřelo při dopravních nehodách v Česku 461 lidí, o sedm více než v roce 2022. To byl počet obětí byl ale nejnižší v historii policejní statistiky od roku 1961, loňský rok byl podle počtu usmrcených na silnicích třetím nejméně tragickým rokem.