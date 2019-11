Chci se starat hlavně o české děti, Řecko dostalo miliardy, prohlásil Babiš

„Mě to samozřejmě mrzí. Je mi to líto, ale Řecko dostalo miliardy na to, aby řešilo ilegální migraci. V podstatě to moc nefunguje,“ řekl také Babiš. Česká vláda je podle něj ochotna pomáhat, ale postup Řecka, které píše dopisy, nepovažuje za systémové řešení.

„Tady se vytvořil dojem, že ta skupina, která je ohrožena, které je potřeba pomoci, jsou syrští sirotci. Napsal jsem před rokem tehdejší řecké ministryni žádost, aby mi řekla, jak to s těmi syrskými sirotky je, dodnes jsem nedostal žádnou odpověď,“ uvedl ministr vnitra a šéf ČSSD.

Z Řecka dosud nepřišla odpověď, o jaké děti jde

Hamáček napsal současnému řeckému ministrovi vnitra druhý dopis. „Požádal jsem ho, pokud nám nabízí čtyřicet nezletilých dětí bez doprovodu, aby nám sdělil, o koho se jedná. Uvidím, jakou odpověď dostanu. Nicméně dat, která máme k dispozici, je evidentní, že ti nezletilí bez doprovodu jsou z 93 procent starší čtrnácti let, z 94 procent jsou to chlapci a dvě třetiny z nich jsou z Pákistánu a Afghánistánu,“ prohlásil Hamáček. Relokovat po Evropě sedmnáctileté Afghánce je podle něj bezpečnostní riziko.



Vládní koalice v úterý nevyslyšela apel opozice, aby projevila lidskost a byla ochotna se bavit o možnosti přijetí čtyř desítek děti z řeckých uprchlických táborů. Jen dva poslanci za ANO, Helena Válková a Přemysl Mališ, a Roman Sklenák z ČSSD podpořili, aby Hamáček informoval Sněmovnu o jednání s Řeckem o možnosti přijetí čtyřiceti dětí.

Kromě většiny ANO a ČSSD, komunistů a SPD se o tématu odmítli bavit i někteří občanští demokraté, když se čtyři poslanci ODS zdrželi hlasování, a proti tomu, aby se o tom Sněmovna vůbec bavila, hlasovali také Václav Klaus mladší a jeho kolegyně z hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková.

Hamáček na dotaz iDNES.cz, zda neuvažuje o tom, že přesto sám od sebe vystoupí ve Sněmovně, odvětil, že nevidí důvod, aby o své komunikaci s Řeky informoval Poslaneckou sněmovnu.