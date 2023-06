Bít děti se nemá, má říkat zákon. Kriminalizovat rodiče stát však nechce

Návrh by mohl být poslán do meziresortního připomínkového řízení už v létě. „Máme dvě varianty návrhu, které by se týkaly zakotvení nepřijatelnosti tělesného trestání dětí v občanském zákoníku. Nejedná se o žádnou formu kriminalizace rodičů, jde o vyjádření hodnoty společnosti, že bití dětí je nepřijatelné,“ sdělil iDNES.cz Dvořák.

První z variant uvádí, že výchovné prostředky musí být přiměřené okolnostem a nedotýkají se lidské důstojnosti. „Platí, že lidské důstojnosti se dotýká tělesné trestání, působení duševního strádání a jiná ponižující opatření,“ píše se v návrhu. Druhá varianta zakazuje jakékoli tělesné trestání a duševní strádání.

„Pro jednu z variant se rozhodneme do léta, kdy chceme poslat návrh do meziresortního oborového řízení. Já se spíše přikláním k druhé variantě. Chceme zakotvení legislativy stihnout ještě v tomto volebním období,“ řekl Dvořák.

Podle Laurenčíkové návrh pomůže především s definováním toho, co se počítá jako násilí v rodinách, což může dále pomoci ohroženým dětem. Jedná se totiž o první krok ve zlepšení systému, který se o týrané děti stará.

V hledáčku by měli mimo jiné být rodiče, kteří mají psychické potíže či jsou drogově závislí. Zaznamenávat by je měli už v porodnici. Pak by měli být naváděni k potřebným pomocným organizacím. Zlepšit se mají i další služby. Jde třeba o posílení krizových telefonických linek. „Potřebujeme dopřát dětem kontakty na krizové linky a není možné, aby se nějaké dítě nedovolalo,“ uvedla Laurenčíková.

Kvůli násilí v rodině zemřely desítky dětí

Podle dat Ligy otevřených mužů z roku 2018 stále 63 procent rodičů používá tělesné tresty ve výchově a 14 procent dětí hovoří o tom, že zažívá násilí v rodině.

„Podle statistik ministerstva práce a sociálních věcí v rodinách za posledních osm let zemřelo 44 dětí zemřelo, přes 15 tisíc dětí potřebovalo psychologickou pomoc. Reálný stav může být významně horší,“ uvedla Laurenčíková.

Zmocněnkyně připomněla sobotní mostecký případ, při kterém po rodinné hádce zemřelo na bodné rány tříletý chlapec. „Bylo ubodáno malé dítě, nacházelo se ve velmi složité rodinné situaci, bylo vedené jako ohrožené. Nesmí se takové situace opakovat,“ podotkla Laurenčíková.

Zmocněnkyně pro lidská práva zároveň s MPSV pracuje na zákoně o ochraně dětí a podpoře rodin. V něm by měla být zavedena preventivní opatření včasné pomoci rodinám.

„Budou v něm zahrnuty i rodiny, které jsou v mírném riziku. Dopsán by měl být do konce tohoto roku. Na ministerstvu pracuje řada expertních pracovních skupin. Začátkem příštího roku by měl být ve schvalovacím řízení,“ podotkla Laurenčíková.

V zákoně by také mělo být ošetřeno vzniknutí komise pro přezkum náhlých úmrtí dítěte, která bude složena z odborníků, jako jsou psychologové či sociálních pracovníků.

„Úkolem bude přezkoumat, kde v úmrtích dětí selhal systém. Nebude se snažit najít viníka, ale přezkoumávat, kde se může systém pomoci zlepšit a zabránit tragédiím, při nichž umírají malé děti,“ popsala Laurenčíková.

Měl by vzniknout post dětského ombudsmana

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ve čtvrtek hovořil s žáky jedné z pražských škol o právu dětí podílet se na rozhodování, Úmluvě o právech dítěte a jejím článku, který hovoří o právu dítěte svobodně se vyjadřovat k tomu, co se ho týká.

Při hodnocení přístupu Česka k právům dětí Jurečka zmínil neexistenci funkce dětského ochránce práv. Předloha ke zřízení dětského ombudsmana je podle ministra pro legislativu Michala Šalomouna (Piráti) před dokončením, vláda a následně Sněmovna by ji mohly dostat v září.

Článek 12 Úmluvy o právech dítěte stanovuje právo každého dítěte svobodně vyjadřovat názory na všechny záležitosti, které se ho dotýkají, a s tím související právo na to, aby byla jeho názorům přiřazena váha odpovídající věku a vyspělosti. Státy, které se k úmluvě přidaly, mají za povinnost toto právo dodržovat a zajišťovat podmínky pro vyslyšení názorů dětí.

Úmluva, která začala platit v někdejším Československu v únoru 1991, počítá i se zřízením postu dětského ombudsmana. Česko je jednou z posledních zemí, která dětského ombudsmana nemá. Vytvoření pozice doporučovaly opakovaně vládní výbor pro práva dítěte i mezinárodní instituce.

K pravomocem dětského ombudsmana by patřila podle dřívějšího vyjádření Šalomouna vzdělávací činnost o právech dítěte, kontrola dodržování práv dětí i vstupování do některých typů soudních řízení, zejména opatrovnických.

Návrh nového samostatného zákona o ochránci dětí předložila v létě 2020 skupina poslanců šesti stran, norma se ale neprojednala do voleb. Loni v červnu kabinet dostal od poslanců opozičního hnutí ANO podobnou normu, dal k ní neutrální stanovisko. Nesouhlasil se zřízením nového úřadu.