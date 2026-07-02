„Totální prasárna.“ Měly sbalené kufry, na poslední chvíli dětem tábory zrušili

Spolek Tábory Aurora měl s domovy pobyty dlouhodobě domluvené a ještě několik dní předem vše potvrzoval. V den odjezdu ale poslal zprávu, že se všechny termíny ruší. Část dětí neblahá zpráva zastihla ve chvíli, kdy už měly sbaleno a čekaly na odjezdových místech. Provozovatelé jedenácti dětských domovů, proto museli v den plánovaného odjezdu na tábory řešit krizový scénář.
„Ještě v úterý, den před odjezdem, kolegyně a kolegové z dětských domovů ověřovali, že všechny řádně objednané, domluvené a zaplacené pobyty dětí na táborech platí,“ uvedl na svých sociálních sítích Štěpán Jílka, ombudsman MŠMT pro ústavní a ochrannou výchovu.
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„Nedokážu to pojmenovat jinak, než že je to totální prasárna, podvod na dětech a kolezích z dětských domovů,“ uvedl pak s tím, že místo slíbeného autobusu dorazila zpráva o zrušení akce kvůli údajným komplikacím s ubytovacím areálem. „S pořadateli tábora se nedá spojit, statisíce nikde, tábor pryč,“ dodal Jílka.
Situace se aktuálně týká dětských domovů Lipová, Tuchlov, Dlažkovice, Volyně, Mladá Boleslav, Vysoká Pec škoda, Chomutov, Jemnice-Budkov, Plumlov, Semily a Vrbno. Celkový seznam může být delší, jak upozorňují pořadatelé sbírky. Podle informací z domovů se škoda za neuskutečněné pobyty může vyšplhat na několik milionů korun.
Personál stahují domovy z dovolených
Pro dětské domovy znamená náhlé zrušení akcí obrovskou provozní komplikaci. Během léta fungují v omezeném režimu, protože vychovatelé a další zaměstnanci mají naplánované letní volno.
Vedení domovů tak muselo ze dne na den zajistit plný provoz, jídlo a program pro desítky dětí, které měly strávit následující týdny na táboře. V praxi to znamená okamžité obvolávání zaměstnanců, jejich stahování z dovolených a rychlou reorganizaci směn.
„Současně jsem neskutečně vděčný kolegům, kteří ruší dovolené, za běhu mění plány, zůstávají s dětmi, snaží se snížit jejich rozčarování a frustraci, ačkoli ji sami intenzivně pociťují,“ komentoval situaci ombudsman Jílka.
Na pomoc se ve sbírce vybralo přes milion
Finanční prostředky na pobyty byly spolku už dříve vyplaceny. Šance na jejich rychlé vrácení je podle zástupců domovů minimální, a zařízení tak teď nemají na účtech dostatek volných peněz na okamžitý nákup jiných komerčních pobytů. „Aktuálně od kolegyň a kolegů z dětských domovů shromažďujeme informace a podklady k podání hromadného trestního oznámení na organizátory táborů pro podezření z podvodu,“ popsal pro iDNES.cz Jílka.
Aby děti o prázdninový program nepřišly, spolky Blíž domovu a Znesnáze21 okamžitě zorganizovaly veřejnou sbírku na platformě Znesnáze. Vybrané peníze půjdou přímo na účty zasažených domovů a poslouží k úhradě výletů, alternativních táborů nebo volnočasových aktivit. Do vydání článku lidé na tento účel poslali už více než milion korun. Cílová částka sbírky je stanovena na dva miliony.
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Incident zároveň vyvolal vlnu solidarity na sociálních sítích, kde ostatní provozovatelé táborů a areálů začali okamžitě nabízet náhradní řešení. Například provozovatelka jednoho z ubytování v Libereckém kraji v komentářích pod příspěvkem ombudsmana reagovala s nabídkou bezplatného pobytu na přelomu července a srpna. Další lidé z oboru začali obratem posílat volné kapacity na jiných letních táborech.