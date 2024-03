Každý den po vyučování, když jeho spolužáci mířili do jídelny, vylovil sedmiletý Vít z batohu rohlík nebo chleba a zakousl se do něj. Do školní družiny chodil bez teplého jídla v žaludku. Jeho matka samoživitelka si placení obědů nemohla dovolit.

Čtvrťák Jan žije s oběma rodiči a mladším bratrem, ale rodinný rozpočet nevystačí ani na obědy, ani na družinu. Druhákovi Ondrovi se na obědy loni skládali učitelé.