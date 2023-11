Místo sešitů mobily. Školáci se učí a baví hlavně online, zjistila studie

Že dnes děti využívají pro zpracování domácích úkolů i další přípravu do školy internet, není žádná novinka. Podle nového výzkumu však vyhledávače jako Google nebo Seznam vedou nad učebnicemi a poznámkami v sešitech – alespoň u dětí ve věku 12 až 13 let, tedy zhruba v 7. třídách základní školy. Využívá je 64 procent z nich; učebnice a sešity jsou až na druhém místě (54 procent). Třetí místo zaujímá další internetový zdroj, a sice Wikipedie.

„Dnešní děti mají rády inovativní a interaktivní formy výuky, kdy zadané úkoly vycházejí ze současných trendů, a výuka využívá moderní technologie, jako jsou počítače, interaktivní tabule nebo mobilní telefony, které výuku oživují. Oblíbené jsou také různé edukační mutace elektronických her, jako je například Minecraft Education,“ komentuje výstupy Hana Friedlaenderová z agentury Nielsen, která výzkum zpracovávala.

Ven stále chodí, ale s mobilem

Co se týká komunikace, u dětí je online službou číslo jedna WhatsApp, který k tomu používá 77 procent z nich. Necelá třetina si vyměňuje zprávy o školních věcech na Instagramu a více než čtvrtina na Messengeru. Že pro komunikaci o školních záležitostech nepoužívají žádnou aplikaci nebo online službu, odpovědělo pouze 5 procent.

K nejoblíbenějším volnočasovým aktivitám dětí všech věkových kategorií však stále patří chození ven s kamarády, i když chlapci ještě o něco raději hrají elektronické hry. Z dětí ve věku 12 až 13 let chodí denně ven s kamarády pětina, alespoň jednou týdně už je to 76 procent.

I do těchto aktivit však vstupuje online prostředí. „Jak vyplynulo z rozhovorů s dětmi, také při fyzickém setkávání se dnes děti kromě povídání věnují různým online aktivitám na mobilních telefonech, například hraní her nebo sledování videoobsahu,“ uvádí Friedlaenderová.

Děti ve věku 12 až 13 let se také často ve volném čase scházejí online: 68 procent z nich komunikuje s kamarády denně; v týdenní frekvenci je to dokonce 93 procent. Podíl dětí, které s kamarády denně komunikují online, navíc s věkem dětí (až do 13. roku) prudce stoupá.

Velké vyžití v online prostoru pro děti samozřejmě představují také sociální sítě: nejvyužívanější je mezi dětmi ve věku 12 až 13 let TikTok – aspoň jednou za dva týdny ho sleduje 52 procent dětí, přičemž výrazněji vede u dívek. Druhé místo patří Instagramu (45 procent), třetí Facebooku (35 procent) a čtvrté Snapchatu (25 procent).

U dospělých je tomu jinak. Pro skupinu 40 až 55 let jasně vede Facebook (81 procent), a přestože na druhém místě vidíme shodně Instagram (40 procent), tak třetí místo aktuálně patří Pinterestu (18 procent) a čtvrté X, dříve Twitter (16 procent).

U dětí výzkumníci pozorovali i určitou míru sebereflexe, co se týče množství času tráveného na sítích: 58 procent dívek ve věku 12–13 let přiznává, že na sítích tráví hodně času, mezi chlapci je to 43 procent. Tedy zdá se, že dívky jsou v této otázce uvědomělejší, ale zároveň jsou na sítích aktivnější než chlapci: aspoň jednou za týden zde tráví čas 80 procent dívek a 71 procent chlapců ze 7. tříd ZŠ.