Dvě sestry, které žily se svou matkou v provizorních podmínkách, měly trvalé bydliště hlášené na obecním úřadě, což je adresa sloužící pouze jako formální údaj. Úřad proto děti nezařadil do seznamů, které předává spádové mateřské a základní škole. Protože matka dcery k zápisu sama nepřivedla, dívky zcela vypadly z evidence škol i úřadů.
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„Systém funguje tak, že obecní úřady předávají školám seznamy dětí, které k nim patří podle svého trvalého bydliště. Aby však fungovala kontrola, musí seznamy zachytit všechny děti. Tedy i ty, které ve skutečnosti na své trvalé adrese vůbec nežijí. V opačném případě školy nemají šanci zaznamenat, že nějaké dítě u zápisu chybělo,“ vysvětlil Beneš.
Dětský ombudsman zároveň zdůraznil, že kvůli chybnému postupu úřadů se dítě vytrácí také ze zorného pole orgánů sociálně-právní ochrany dětí, které mu pak nedokážou včas zajistit potřebnou podporu a pomoc.
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Na základě upozornění dětského ombudsmana obecní úřad proškolil zaměstnance a upravil postupy tak, aby školám v budoucnu předával kompletní informace včetně dětí s formálním pobytem.
„Obecní úřad měl postupem podle zákona zařídit, aby děti nevypadly ze vzdělávacího systému. I když se nejspíš jedná o ojedinělý případ, upozornil jsem na něj ministerstvo školství a představitele obecních a krajských úřadů. Je nutné zajistit, aby se nic podobného neopakovalo, protože na vzdělání má právo úplně každé dítě,“ uzavřel Beneš.