Děti spí méně, než by měly. Pomoci by mohl posunutý začátek vyučování

Zhruba každý pátý deváťák chodí dnes spát po půlnoci. A protože do školy vstává většinou kolem půl sedmé ráno, spí méně, než by pro něj bylo zdravé, tedy osm až deset hodin.

Ukazují to data vědců z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří se zabývali spánkovými návyky dětí. „Poprvé za sledování spánkových návyků jsme ve všedních dnech zaregistrovali, že děti spí průměrně méně než osm hodin, konkrétně je to 7 hodin a 57 minut. Před osmi lety to bylo i o dvacet minut déle,“ poukázal jeden z vědců Michal Kalman.

„Polovina školáků v Česku neplní spánková doporučení. Ten podíl těch, kteří spí dostatečně, se neustále snižuje,“ dodal Kalman.

Spánková doporučení Děti 6 – 12 let: 9 až 12 hodin denně Teenageři 13 až 17 let: 8 až 10 hodin denně

O víkendu spí děti sice průměrně zhruba o hodinu a půl déle. „Ale z hlediska zdravotních dopadů by spánek měl být pravidelný. A to bez ohledu na to, jestli další den jde dítě do školy, nebo ne. Vzniká takzvaný sociální jet lag, tedy nesoulad mezi přirozeným biorytmem člověka a časovým rozvrhem, který je daný společenskými povinnostmi. Více jím trpí dívky,“ poukázal Kalman.

Jedna věc je, kolik toho děti a dospívající naspí. Druhá ale ta, jak kvalitní spánek je. „Kvalitní spánek většinou hlásily ty děti, které spíš spaly pravidelně stejně dlouhou dobu a dostatečně dlouho,“ poukazuje další z výzkumníků Petr Baďura.

Ve Finsku mají soutěže ve spaní

S nekvalitním a nedostatečným spánkem vzrůstají různá rizika, a to i ta zdravotní. „Děti trpí většinou bolestmi žaludku, hlavy, zad, pocity podrážděnosti, jsou náchylnější k agresi, depresi. Mají také pravděpodobnost potíží s nadváhou a obezitou, ale také častěji konzumují alkohol, kouří – ať už klasické cigarety nebo elektronické, a také častěji užívají marihuanu. Navíc násobně roste počet těch, kteří více konzumují energetické nápoje,“ vypočítává Kalman.

Důvodem pro zkracující se spánek je podle Baďury častější užívání digitálních technologií. I v průzkumu se ukázalo, že děti s kvalitnějším spánkem stráví s telefonem nebo digitálním zařízením před spaním méně času.

„Jako kritický ukazatel se jeví pozdní časy uléhání do postele. U dětí, které chodí spát velmi pozdě, ukazují naše statistiky 3–6násobně vyšší riziko pravidelného kouření či opakované opilosti. Zvýšeným zdravotním rizikům čelí jednak ti, kteří o víkendu dospávají výrazný deficit nasbíraný v týdnu, ale i ti, kteří si o víkendu spánek oproti školním dnům ještě zkrátí.“ Petr Baďura, výzkumník

„Děti mezi 11 a 15 lety, které o víkendu dospávají, také rizikověji využívají sociální sítě. Čas strávený právě na sociálních sítích nemají zcela pod kontrolou. Další skupina je ta, která si přivstává, aby mohla hrát. A to jsou většinou jedenáctiletí chlapci, které řadíme mezi rizikové hráče,“ poukazuje Baďura.

Děti spí méně, než je pro ně zdravé, ukázal výzkum Univerzity Palackého v Olomouci.

Podle Zsofia Pustai, vedoucí kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku, je na místě zvážit posun školní výuky o několik desítek minut. „Například z příkladů z Velké Británie, Německa nebo Islandu, kde také sbíráme data, se ukazuje, že děti se cítí více v pohodě. A právě v těchto zemích začíná výuka později, třeba i jen mírně. Řekněme v půl deváté,“ poukázala Pustai.

Průzkumy se opakují pravidelně po čtyřech letech, účastní se jich vždy kolem 15 tisíc dětí v různých věkových kategoriích.

„Délku spánku dětí z jedné strany zkracuje pozdější usínání. Z druhé strany ji limituje brzké vstávání do školy. Změna dává smysl na obou koncích. Je nutné pracovat u dětí, ale i u nás, dospělých, na zlepšení návyků souvisejících s usínáním. Ale změna času vstávání, tedy pozdější začátek školy, je zcela opodstatněná úvaha a neměla by zůstat stranou.“ Michal Kalman, vedoucí výzkumník

„Ten problém s nedostatečnou délkou spánku se prokazuje v datech napříč Evropou. Jsou různé cesty, co s tím dělat. Například ve Finsku mají nejen spánek zanesený do výuky, ale dělají tam také závody nebo soutěže ve spaní. Dospívající jsou většinou soutěživí. A i toto je cesta, jak je ponouknout, aby se řídili tím, co se učí ve škole,“ dala příklad Pustai.