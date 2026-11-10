Děti narozené v roce 2025 čeká jiná Evropa. Počasí přinese tři roky extrémů navíc

Osm autorů v článku uveřejněném koncem září ve vědeckém časopise Environmental Research Letters upozorňuje na hrozící dopad změn klimatu na nejmladší generaci. Studie varuje, že globální oteplování u ní povede k násobně vyšší expozici extrémním podmínkám a požárům.
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Studie propočítává růst množství dnů, které jedinec prožije v extrémním počasí – pracuje s termínem „fire weather,“ který lze přeložit jako požární klimatické podmínky či meteorologické riziko požárů.
Jde o souběh několika faktorů – velmi vysokých teplot, nízké vlhkosti vzduchu, silných poryvů větru a dlouhotrvajícího sucha, jejichž výsledkem je vysušená vegetace. Růst délky života má dle autorů jen malý vliv na počet těchto prožitých rizikových dnů – většinu nárůstu (86 procent) způsobí změna klimatu.
Dvojnásobné riziko požárů
Výzkum počítá se současnými výhledy růstu průměrných teplot o 2,6 stupně Celsia do roku 2100. V tomto scénáři předpokládá velký růst rizik v oblasti Středozemního moře, které je už dnes těžce zasažené lesními požáry.
Například v Chorvatsku by se počet rizikových dní v životě lidí narozených v roce 2025 měl dle studie zvýšit až 2,5krát oproti těm narozeným v roce 1950. Za celý život tedy zažijí celkem přes pět rizikových let.
Globální oteplování však ještě drastičtěji dopadne na jihozápad Evropy. V Portugalsku počet rizikových dní vzroste více než dvojnásobně – ze 14 dní ročně v letech 1950–1970 na 32 každý rok do počátku příštího století. Tamní děti narozené v loňském roce tak za svůj život v souhrnu prožijí přibližně šest a půl roku v těchto podmínkách.
Extrémnost dopadů se přímo odvíjí od oteplování planety – s každým stupněm Celsia, o který stoupnou průměrné teploty, se zvyšuje počet extrémních dnů na celý lidský život. Pro Chorvatsko je to zhruba 410 dnů za každý stupeň Celsia, v Portugalsku 272 dní a v Česku 270 dní.
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Rychlé omezení využívání fosilních paliv by vystavení nebezpečnému počasí za život člověka snížilo, uvádí studie. V Evropě průměrně o 1,3 roku a v nejvíce postižených oblastech jižní Evropy dokonce o více než 2 roky.
Nespravedlnost ničivých požárů
Náčrtem nepříjemných scénářů studie podle portálu sdružujícího vědecké práce EurekAlert poukazuje i na mezigenerační nespravedlnost. Dnešní mladí a děti, kteří k emisím skleníkových plynů přispěli nejméně, ponesou budoucí rizika – jednak v řešení nebezpečí, ale i při snižování emisí.
Důsledky, před kterými studie varuje, jsou v Evropě jasně patrné už nyní. Od začátku roku do konce letošního září podle systému EFFIS (evropský informační systém pro lesní požáry) shořelo přes 686 tisíc hektarů půdy napříč kontinentem.
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Ve Španělsku shořelo území třikrát větší než Praha. Požáry sužují i Portugalsko
Letošní rozsah spálenišť v Evropské unii, mírně převyšující rozlohu kraje Vysočina, téměř dvojnásobně překonal průměr za posledních dvacet let. Požáry v roce 2026 tak patří k nejničivějším v historii měření. Zatím však nepřekonaly loňský rekordní rok, během něhož shořelo v zemích EU 1 079 538 hektarů půdy, tedy plocha téměř o rozloze Středočeského kraje.
|Země / oblast
|Rozsah požárů
|Nejvýraznější požár / poznámka
|Španělsko
|téměř 297 000 ha do 18. srpna
|Huelva u Niebly: přes 33 000 ha, druhý největší zaznamenaný požár v Andalusii
|Francie – jihozápad
|až 34 600 ha
|Saumos: původní odhady až 42 000 ha, evakuováno kolem 220 000 lidí
|Portugalsko
|67 130 ha do konce srpna
|Vouzela 12 804 ha, Valpaços 11 619 ha
|Řecko – Attika
|přes 10 000 ha
|Psatha a Porto Germeno, rozsáhlé evakuace
|Belgie – Vysoké Fagne
|kolem 3 000 ha
|Největší požár v historii Belgie
|Další oblasti: Výrazné požáry také v Itálii, na Balkáně a na Ukrajině