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Děti narozené v roce 2025 čeká jiná Evropa. Počasí přinese tři roky extrémů navíc

Matouš Waller
  11:10
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Počet „požárních“ dnů během životů dnešních dětí dramaticky vzroste.

Počet „požárních“ dnů během životů dnešních dětí dramaticky vzroste. | foto: Reuters

Počet „požárních“ dnů během životů dnešních dětí dramaticky vzroste.
Počet „požárních“ dnů během životů dnešních dětí dramaticky vzroste.
Počet „požárních“ dnů během životů dnešních dětí dramaticky vzroste.
Počet „požárních“ dnů během životů dnešních dětí dramaticky vzroste.
60 fotografií
Nová studie varuje Evropu před hmatatelnými dopady klimatické změny, kterým se nevyhnou už dnešní děti. Rostoucí průměrné teploty a dlouhá období sucha vedou k rostoucímu celoživotnímu riziku požárů. Podle výzkumníků dopadnou už na děti narozené v loňském roce – ponesou následky životního stylu svých předků a v souhrnu prožijí průměrně přes tři roky extrémů navíc.

Osm autorů v článku uveřejněném koncem září ve vědeckém časopise Environmental Research Letters upozorňuje na hrozící dopad změn klimatu na nejmladší generaci. Studie varuje, že globální oteplování u ní povede k násobně vyšší expozici extrémním podmínkám a požárům.

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Studie propočítává růst množství dnů, které jedinec prožije v extrémním počasí – pracuje s termínem „fire weather,“ který lze přeložit jako požární klimatické podmínky či meteorologické riziko požárů.

Jde o souběh několika faktorů – velmi vysokých teplot, nízké vlhkosti vzduchu, silných poryvů větru a dlouhotrvajícího sucha, jejichž výsledkem je vysušená vegetace. Růst délky života má dle autorů jen malý vliv na počet těchto prožitých rizikových dnů – většinu nárůstu (86 procent) způsobí změna klimatu.

Dvojnásobné riziko požárů

Výzkum počítá se současnými výhledy růstu průměrných teplot o 2,6 stupně Celsia do roku 2100. V tomto scénáři předpokládá velký růst rizik v oblasti Středozemního moře, které je už dnes těžce zasažené lesními požáry.

Záběr z dronu zachycuje území spálené lesním požárem v blízkosti města Castellón de la Plana ve Španělsku. (28. července 2026)
Vlna extrémních veder a dlouhodobého sucha proměnila část jižní Evropy v bojiště s rozsáhlými lesními požáry. Hasiči v Portugalsku, Řecku i Francii nasazují stovky lidí, leteckou techniku i těžkou techniku, plameny si vyžádaly oběti, tisíce evakuovaných a zasáhly také každodenní život i významné sportovní akce. (24. července 2026)
Hasiči se snaží uhasit plameny lesního požáru v Lege-Cap-Ferret (24. července 2026)
Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)
60 fotografií

Například v Chorvatsku by se počet rizikových dní v životě lidí narozených v roce 2025 měl dle studie zvýšit až 2,5krát oproti těm narozeným v roce 1950. Za celý život tedy zažijí celkem přes pět rizikových let.

Globální oteplování však ještě drastičtěji dopadne na jihozápad Evropy. V Portugalsku počet rizikových dní vzroste více než dvojnásobně – ze 14 dní ročně v letech 1950–1970 na 32 každý rok do počátku příštího století. Tamní děti narozené v loňském roce tak za svůj život v souhrnu prožijí přibližně šest a půl roku v těchto podmínkách.

Extrémnost dopadů se přímo odvíjí od oteplování planety – s každým stupněm Celsia, o který stoupnou průměrné teploty, se zvyšuje počet extrémních dnů na celý lidský život. Pro Chorvatsko je to zhruba 410 dnů za každý stupeň Celsia, v Portugalsku 272 dní a v Česku 270 dní.

Český hasič z Francie: Požár byl jako velký západ slunce, kouřem se nesmí proletět

Rychlé omezení využívání fosilních paliv by vystavení nebezpečnému počasí za život člověka snížilo, uvádí studie. V Evropě průměrně o 1,3 roku a v nejvíce postižených oblastech jižní Evropy dokonce o více než 2 roky.

Nespravedlnost ničivých požárů

Náčrtem nepříjemných scénářů studie podle portálu sdružujícího vědecké práce EurekAlert poukazuje i na mezigenerační nespravedlnost. Dnešní mladí a děti, kteří k emisím skleníkových plynů přispěli nejméně, ponesou budoucí rizika – jednak v řešení nebezpečí, ale i při snižování emisí.

Důsledky, před kterými studie varuje, jsou v Evropě jasně patrné už nyní. Od začátku roku do konce letošního září podle systému EFFIS (evropský informační systém pro lesní požáry) shořelo přes 686 tisíc hektarů půdy napříč kontinentem.

Ve Španělsku shořelo území třikrát větší než Praha. Požáry sužují i Portugalsko

Letošní rozsah spálenišť v Evropské unii, mírně převyšující rozlohu kraje Vysočina, téměř dvojnásobně překonal průměr za posledních dvacet let. Požáry v roce 2026 tak patří k nejničivějším v historii měření. Zatím však nepřekonaly loňský rekordní rok, během něhož shořelo v zemích EU 1 079 538 hektarů půdy, tedy plocha téměř o rozloze Středočeského kraje.

Ničivé požáry v roce 2026
Země / oblastRozsah požárůNejvýraznější požár / poznámka
Španělskotéměř 297 000 ha do 18. srpnaHuelva u Niebly: přes 33 000 ha, druhý největší zaznamenaný požár v Andalusii
Francie – jihozápadaž 34 600 haSaumos: původní odhady až 42 000 ha, evakuováno kolem 220 000 lidí
Portugalsko67 130 ha do konce srpnaVouzela 12 804 ha, Valpaços 11 619 ha
Řecko – Attikapřes 10 000 haPsatha a Porto Germeno, rozsáhlé evakuace
Belgie – Vysoké Fagnekolem 3 000 haNejvětší požár v historii Belgie
Další oblasti: Výrazné požáry také v Itálii, na Balkáně a na Ukrajině
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