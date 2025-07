Podle aktuálních výsledků Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách 2024 (ESPAD), do níž se zapojilo 346 tříd na 151 školách napříč republikou, přetrvává i užívání nelegálních drog. Zkušenost s nimi má čtvrtina dospívajících ve věku 16 let, přičemž nejčastěji jde o konopné látky (24 procent). To je méně než v roce 2019, kdy proběhlo obdobné šetření.

Na zhruba stejné úrovni se pohybuje užívání extáze, LSD nebo halucinogenů a halucinogenních hub, které se pohybují okolo tří procent. Drogou, se kterou se děti setkávají více než v uplynulých letech, je extáze, s níž má zkušenost necelá dvě procenta šestnáctiletých.