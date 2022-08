MANUÁL: Do školky dejte dítěti talisman a kreslete komiksy, radí odbornice

„Nehovoříme pouze o mezníku vstupu dítěte do školky, bavíme se o prvních třech letech v životě dítěte. Během nich se začíná vytvářet všechno, co později dovede dítě k jeho vlastní samostatnosti a tomu, že adaptaci zvládne,“ říká Kyselá.

Podle ní jsou letní prázdniny ideálním obdobím k dotrénování určitých dovedností nebo zvládnutí překážek k nástupu dítěte do školky. „Často si neuvědomujeme, že děti jsou čisté a bez kontextu.“

Emoce a strach Komunikace je základ všeho

Pro dítě je představa, že půjde do školky, něčím zcela novým. Zatímco dospělí, nebo minimálně starší děti, mají představu, co školka znamená a co v ní ratolesti dělají, pro nastupují ročník je to vždy něco nepochopitelného.

Logicky tak mohou mít malé děti strach nebo mít nevysvětlitelné emoce - například mohou plakat. Kyselá říká, že je to zcela běžná záležitost, přesto v tom nejsou děti samy, nervozitu pociťují i jejich rodiče. „Pomozme dětem vytvořit představu. Ony ji nemají a bojí se. Je dobré o tom s dětmi mluvit, ujistit je, že je v pořádku mít strach. Můžeme zmínit, že i pro nás je to nové a bojíme se. Musíme si s dětmi povídat o tom, co je tam čeká,“ zmiňuje.

Praktický pomocník Návštěva školky i komiksy

Další možností, jak dětem přiblížit, co je od září čeká, je jim vše názorně ukázat. V rámci procházky je dobré vzít děti ke školce, ukázat jim zahradu. A nebo se s vedením školky domluvit, že se potomek přijde podívat do školky, aby viděl nachystané hračky či šatnu, kde se bude převlékat.

Kyselá rovněž doporučuje dítěti přiblížit školní den ještě víc. „Někdy je dobré mít takový den nakreslený v symbolech, aby vědělo, co ho bude čekat už od rána. Nakreslete si jednoduchý komiks, jak budete ráno vstávat, oblékat se a snídat. Jak budete odcházet spolu za ruku do auta a pojedete do školky, kde si bude dítě hrát a že se pro něj odpoledne vrátíte a vyzvednete jej.“

Budování sebedůvěry Potomek bude mít navrch

Aby se dítě cítilo ve školce dobře, je potřeba, aby zvládlo základní aktivity. Bez nich by se mohlo cítit nešikovné, navíc by se mu mohli spolužáci posmívat. Patří sem schopnost se samostatně obléct, nakrájet si jídlo či přenést hrníček s pitím. Podle rodinné terapeutky je možné tyto dovednosti posunout ještě o stupínek výš například tím, že si dítě pod dozorem rodičů zkusí objednat jídlo v restauraci či zabalí si batůžek s oblečením a hračkami k babičce.

„Když tyto věci zvládnou, budou mít hrozně silný vnitřní pocit. Budou mít pocit, že se jim ve školce líbí, nikdo se jim nebude posmívat a budou vše lépe zvládat,“ říká Kyselá, podle níž takto malé děti vnímají pocity černobíle. „Líbí se mi tady, nelíbí se mi tady. Má mě rád, nemá mě rád,“ dává příklad.

Pocit bezpečí Přespání u babičky nebo vůně

Pro některé děti jde vůbec o první odloučení od máminy sukně, mohou tak pociťovat smutek nebo stesk. Nebo mohou brečet, proto je lepší s nimi odloučení trénovat přespáním u prarodičů (pokud k němu ještě nedošlo) nebo například u známých, s nimiž se dítě dobře zná, a kteří mají také malé ratolesti. Dítěti tento krok pomůže si zvyknout i na spánek v jiném, ne tolik známém prostředí a zvládnout chvíle bez rodičů.

Přesto pokud by byl stesk enormní, doporučuje Kyselá pořídit dítěti talisman, který by mohlo nosit všude, a tedy i do školky, s sebou. „Je potřeba, aby se dítko naučilo zvládat frustraci a umělo si pomoct. Nabídnu mu pomocníky - hračku, talisman, náramek. Nebo vůně, to je velmi silný pomocník. Dítě si tak kdykoliv může čichnout k mamince.“

Jistota shledání Nacvičte si vítací rituál

Ke zvládnutí přespání u prarodičů nebo známých může pomoci i malý loučící a vítací rituál, který pak lze aplikovat i ve školce. Krátká říkanka, písnička nebo pozdravné gesto, které spolu rodič a dítě provedou ráno i odpoledne.

„Taková společná aktivita vytváří bezpečí. Pro děti v předškolním věku je bezpečí a jistota tou nejsilnější potřebou.“

Kyselá dále upozorňuje, že si rodiče musí dávat pozor na to, co a jak dětem slibují. Setkává se totiž ve své praxi s tím, že se jí děti svěřují, že nevěří svým rodičům. Důvodem je, že něco slíbí, ale nikdy to nedodrží. U takto malých dětí, které si budou zvykat na nové prostředí, je proto velmi důležité sliby plnit.

Rodiče by taktéž měli myslet na to, že jakmile vejdou do školky a vyzvedávají si dítě, měli by odložit mobily a věnovat svoji pozornost dětem. Ty se na ně celý den těší, a když vidí, že rodiče nezajímají a ti raději neustále něco ťukají do telefonu, může to v nich vyvolávat zklamání. Také apeluje, aby se dospělí vyvarovali otázek typu „Byl jsi hodný a nezlobil si paní učitelku? Snědl jsi všechno?“. Dítě pořádně nechápe, co znamená být hodný nebo zlobit a může to v něm vyvolávat úzkosti.

Pokud rodič není na výchovu dítěte sám, měl by se vyvarovat toho, aby dítě otevíralo i zavíralo školku. „Daleko víc mu prospěje čas strávený s rodičem. Věnujte se dětem alespoň půl hodiny poté, co přijdete ze školky,“ doporučuje Kyselá, podle které bychom neměli v přítomnosti dětí mluvit o školce a jejich zaměstnancích negativně.

„Dítě má uši všude a když si kamarádky budou povídat o tom, jak to je strašné a jak tam chudáček jiné dítě trpí, tak dítě, které má do školky nastoupit, slyší něco a absolutně si s tím neumí poradit, protože nemá další kontexty,“ uzavírá.