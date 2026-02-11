Nedávno na sociálních sítích kolovalo video, v němž dva mladiství utýrali kočku v sušičce. Vnímáte to vy sama jako výjimečný jev, nebo tu máme co do činění se širším sociálním trendem?
Takové události musíme brát vážně pokaždé, když se objeví. Nemyslím si ale, že by šlo o běžný trend nebo že by dnešní děti byly plošně krutější, jak se někdy říká. Spíš se dnes mnohem rychleji šíří extrémní a šokující obsah, který je negativní nebo kontroverzní. A právě takové příspěvky mají na sociálních sítích větší dosah.
U adolescentů je potřeba digitální svět regulovat. Místo direktivních zákazů je dobré se v klidu společně bavit o tom, jak by si ideální rovnováhu představovali sami děti i rodiče.