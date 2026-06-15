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České děti mohly pít výživu s toxinem. Výsledky testu odhalily nebezpečné koncentrace

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  11:00
Společnost Nestlé začátkem letošního roku stáhla z prodeje vybrané produkty kojenecké výživy z řady Alfamino a Beba. Tehdy byla výživa stažena z údajné prevence, protože mohla obsahovat bakterie bacillus cereus, která způsobuje otravu z jídla. Server Seznam Zprávy si nyní mléko nechal otestovat a výsledky jsou alarmující.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Výživa, kterou nechaly otestovat Seznam Zprávy, pochází ze šarží, které výrobce stáhl z prodeje 5. ledna 2026. Česká pobočka společnosti nyní uvádí, že stahovala mléka bez zbytečné prodlevy na základě výsledků testování vstupní suroviny.

Ve všech vzorcích, které Seznam Zprávy nechaly otestovat, byl potvrzen toxin cereulid. Jenže o toxinu cereulid, který může vyvolat zvracení a průjem, se Nestlé tehdy nezmínilo.

Tři z testovaných vzorků obsahovaly podle serveru tak vysoké koncentrace, že několikanásobně překračují současná bezpečnostní doporučení pro kojence. Odborníky prý výsledky zaskočily.

Zvracení, průjem s příměsí krve

Rodiny, se kterými Seznam Zprávy mluvily, popsaly zdravotní potíže, které u svých dětí v době užívání mléka pozorovaly, a to zvracení, průjem, v jednom případě s příměsí krve.

„Tady jsou. Dvaačtyřicet plechovek kojeneckého mléka. Tolik jich dcera stihla vypít, než výrobce mléko stáhl z trhu,“ ukázala serveru Denisa na pytel plný prázdných obalů od sušeného mléka Alfamino společnosti Nestlé.

Zpětně prokázat přímou souvislost s konkrétním výrobkem ale není možné. V Česku podle serveru neexistuje laboratoř schopná analyzovat toxin cereulid z biologických vzorků.

Skutečný rozsah aféry je nicméně zřejmě větší, než se dosud vědělo. Výrobci do Česka distribuovali přibližně 650 tisíc balení mléka, stažena jich byla jen část, zhruba 132 tisíc.

Vyplývá to z dat Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Kolik mléka stačily děti v Česku zkonzumovat, úřady neví.

Nestlé stahuje z prodeje kojenecké výživy, mohou obsahovat nebezpečnou bakterii

„Z pohledu ochrany veřejného zdraví je nutné takový výsledek považovat za významný, a to zejména s ohledem na cílovou skupinu spotřebitelů, čili kojence a malé děti, často se specifickými zdravotními potřebami, tedy zvláště zranitelnou skupinu populace,“ označila naměřené hodnoty toxinu v mléce Alfamino hlavní hygienička Barbora Macková.

Dodala, že skutečné zdravotní riziko je vždy nutné hodnotit s ohledem na konkrétní expozici a dostupné vědecké poznatky.

„Neexistuje dostatek údajů“

Redakce Seznam Zpráv následně splnila požadavek laboratoře Sciensano a o pozitivním výsledku informovala Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.

Česká pobočka Nestlé zaslané výsledky laboratorních testů podle serveru nerozporovala. Společnost zároveň odmítla komentovat jednotlivé detaily případu s odkazem na probíhající policejní šetření.

Francouzská firma Lactalis stahuje z trhu v několika zemích kojenecké mléko

„Neexistuje dostatek údajů o vztahu mezi koncentrací cereulidu v kojenecké výživě a jeho toxickými účinky u dětí. Proto je obtížné vyvozovat závěry o toxicitě konkrétních koncentrací,“ uvedl mluvčí laboratoře Sciensano Gijs Van Gassen.

„Nemůžeme přesně říct, co tato koncentrace cereulidu mohla způsobit. Avšak je jasné, že takové množství toxinu nemá v kojenecké výživě co dělat,“ souhlasil se zahraničními vědci přední český toxikolog Jiří Patočka.

Redakce seznámila s výsledky laboratorních testů i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ten řekl, že u výrobků určených kojencům a malým dětem je nutné postupovat s maximální obezřetností.

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