Jak vnímali srpnovou invazi pamětníci, kteří v roce 1968 byli ještě dětmi nebo teenagery? Jejich vzpomínky se navzájem liší mírou dramatičnosti i tím, nakolik událostem okolo sebe zvládli porozumět. V jednom se ale shodují: 21. srpen roku 1968 jim změnil život. Jejich příběhy přináší text, který vznikl ve spolupráci s Pamětí národa.
Sovětská vojska 21. srpna 1968 obsadila Československo. Protesty proti invazi probíhaly po celé zemi. | foto: Paměť národa

Skauti z Hýje ve Slezsku na letním táboře 1968.
Václavské náměstí v prvních dnech okupace (srpen 1968)
„Byla jsem na chatě s babičkou a dědou. Babička šla ráno do vsi pro mléko. Najednou přiběhla k chalupě, držela v rukou dvě plné síťovky a volala na dědu: ,Fančo, Fančo, pojď domů, začíná třetí světová válka!’ Cítila jsem se v bezpečí, protože děda sundal ze zdi vzduchovku, připraven nás bránit,“ usmívá se Ivana Málková při vzpomínce na poslední prázdniny před svým nástupem do první třídy. Bylo 21. srpna 1968.

Paměť národa

Text vznikl ve spolupráci s Pamětí národa, pro kterou jej zpracovala Barbora Šťastná.

Organizace sdružuje lidi se zájmem nejen o historii prostřednictvím Klubu přátel Paměti národa. Díky pravidelným příspěvkům více než 5 tisíců členů může spolek uchovávat vzpomínky lidí, kteří prožili klíčové okamžiky dějin. Členství také nabízí možnost setkávat se s pamětníky, účastnit se vycházek, výletů, debat či hlasovat pro laureáty Cen Paměti národa.

Několik měsíců nato ji čekal první vážný rozhovor s rodiči, první „rodinná rada“, k níž ji přizvali jako sobě rovnou: „Sdělili mi, že v zaměstnání se jich budou ptát na jejich názor na stávající situaci. Budou muset vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas. Vysvětlili mi, že řeknou pravdu, a že to pro mě může znamenat v dalším životě určitý handicap, může to ovlivnit, kudy se bude moje cesta ubírat dál.“

„Strašně to dunělo“

Invaze vojsk Varšavské smlouvy zasáhla už do životů pamětníků narozených po roce 1960 a pro některé z nich se stala vůbec první výraznou životní vzpomínkou. Své poslední léto před nástupem do školy tehdy prožíval i dnešní lídr alternativně-rockové kapely Už jsme doma Miroslav Wanek.

Miroslav Wanek.

„Bydleli jsme v Dubí v ulici, která se dodnes jmenuje Ruská, trochu cynicky, vzhledem k tomu, co se na ní odehrálo. Je to ta nechvalně proslulá E55. Seděl jsem v kuchyni u stolu a zkoušel jsem si psát nějaká písmenka. Najednou jsem si všiml, že celý barák se úplně otřásá,“ vzpomínal.

„Babička okamžitě zhasla, což byl asi nějaký zvyk z války, a rozsvítila svíčky. Opravdu to strašně dunělo. Za okny projížděly tanky, jeden za druhým, několik hodin v kuse to jelo a jelo, nekonečný průvod tanků. Babička se posadila vedle okna a srdceryvně brečela,“ vyprávěl Wanek.

„Dospělí se najednou chovali jinak“

Šestiletým předškolákem byl téhož roku také pedagog Stanislav Zajíček, který si 21. srpen 1968 spojuje ještě s jedním neobyčejným zážitkem. On a jeho matka se totiž několik hodin před vstupem okupantů stěhovali z Kadaně do Brna, k matčinu novému partnerovi.

Aby matka malému Stanislavovi stěhování zpříjemnila, pojala ho ve velkém stylu: „Objednala let Praha-Brno Iljušinem II-18. Vzpomínám na to jako na velký zážitek. Dodnes mám před očima letušku, jak mi nabízí bonbón před startem. A na vlastní oči jsem viděl, co jsem znal z knížky Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona, kdy chlapec proměněný ve skřítka létá nad Švédskem na divoké huse,“ líčil.

Jenže krátce poté, co přistáli, se v Brně objevily tanky, takže nově utvořená rodina vyrazila autem do Horního Studence na Českomoravské vysočině, kde žili matčini rodiče.

Šestiletý Stanislav vnímal události jako vzrušenou změť emocí. „Kolony vojsk, tváře vojáků. Dospělí se najednou chovají úplně jinak. Musíte čekat a nevíte proč. Rodiče říkají: Jsou tady vojáci, ale neboj, nic se nám nestane. To přežijeme,“ řekl.

Spontánní projevy podpory politickému vedení i nesouhlasu s okupací. Václavské náměstí (srpen 1968)

Tehdy jako chlapec prý necítil strach, spíš potřebu přiložit ruku k dílu a sám proti vojskům vystoupit. „V té době už jsem uměl číst. Všude byly nápisy: ,Ignorujte kolaboranty’ a ,Ať žije Dubček, Černík a Svoboda!’ Vyptával jsem se maminky, co to znamená ,ignorujte’ a kdo jsou ,kolaboranti’. Ale kdo je Dubček, Černík a Svoboda, to jsem už věděl.“

„Na válku jsem se docela těšil“

Zatímco šestileté děti se v dramatických okamžicích obracely pro vysvětlení i ochranu ke svým rodičům nebo prarodičům, o něco starší školáci už se s nastalou situací vypořádávali po svém, podle své povahy.

Martina Špinková v roce 1967.

Část dětí pod vlivem dobové propagandy a neustálého strašení třetí světovou válkou prožívala silné obavy. „Byla jsem u tety Míly, byl to strašný randál, jak na nebi burácela letadla. A teta nás přišla hrozně brzo vzbudit a říkala, že nás okupovali Rusové. Rozplakala jsem se ve vizi války, o které nás ve škole učili. Plakala jsem, že tatínek půjde do války,“ vzpomínala Martina Špinková, která se chystala k nástupu do třetí třídy.

Děti manželů Dany a Jiřího Němcových, významných intelektuálů a posléze disidentů, trávily srpen 1968 u dědečka ve Studené na Vysočině. Všechny v té době prodělávaly plané neštovice. Zatímco matka Dana běžela 21. srpna ráno do polí poslouchat rádio, jedenáctiletá dcera Jana zůstala v chatičce s nejmladším bratrem ve strachu, že válka už začala.

To její bratr, tehdy osmiletý Ondřej, se podle svých slov na válku „docela těšil“, protože mu, prý pod vlivem filmů, které jim pouštěli ve škole, připadala zábavná. „S bratrem jsme se těšili, že budeme házet polena na tanky,“ vyprávěl. A když se rodina Němcových týden po okupaci vypravila do dočasné emigrace, všechny děti - k velkému zděšení své matky - se z okénka posměšně šklebily na okolo projíždějící obrněné transportéry.

Děti rodiny Němcových.

Jedenáctiletý Stanislav Pitaš z Trutnova, pozdější disident, už v té době žil ve světě klukovských part a přítomnost sovětských vojáků představovala záminku k dobrodružství. „Pod Kocbeří si Rusáci rozbalili tábor a lesem natáhli tlustý černý kabel, do kterého jsme píchali špendlíky. Taky jsme za Rusáky jezdili a dostávali od nich placaté cigarety. Později jsem doma dostal od táty nandáno, abych tam nechodil,“ líčil.

„Mámu srazili k zemi a na mě namířili samopal“

Třináctiletý Tomáš Křivánek, pozdější činovník Jazzové sekce, se s agresivitou sovětských vojáků setkal přímo. Jeho matka v té době pracovala jako poštovní doručovatelka na pražské Hanspaulce a brala si syna s sebou na pochůzky, protože jí to připadalo bezpečnější, než nechávat ho o samotě doma. „Poštovní doručovatelé tenkrát nosili tmavou šedočernou uniformu s oranžovými výložkami, měli čepici a takovou obrovskou koženou brašnu,“ vzpomínal Tomáš.

„Jednou jsme takhle vyjeli na Hanspaulku, máma strkala dopisy do schránek a najednou tam zastavil ruský gazík, vrhli se na mámu, srazili nás na zem, z dvaceti centimetrů jsem viděl před očima samopal namířený na mě, a začali mámě rabovat tašku,“ svěřil se se strašlivým zážitkem.

Nakonec jí nic nevzali, jen na chodníku okolo zůstaly rozházené dopisy a papírové bankovky, protože toho dne se roznášel důchod. Chlapec i jeho matka si až dodatečně uvědomili, že vojáci nepochybně považovali uniformovanou ženu za příslušnici ozbrojených složek.

Sbohem, tanky. Před pětatřiceti lety začal odsun sovětských vojsk z Československa

Okupace jako klíčový zlom života

Pro školáky byla okupace děsivým nebo dobrodružným zážitkem, vytržením z běžné prázdninové rutiny. Pro ty, které 21. srpen 1968 zastihl v teengerském věku, však už byl především životním rozcestím, okamžikem, který nějakým způsobem definoval jejich další směřování.

„Je veliký rozdíl, jestli je člověku v klíčových historických okamžicích, jako byl osmačtyřicátý nebo osmašedesátý, čtrnáct let, sedmnáct, nebo dvacet,“ konstatoval Lubomír Martínek, který zažil invazi právě jako čtrnáctiletý - a dodnes ji vnímá jako klíčový zlom ve svém životě.

„Ve čtrnácti se se mnou ještě nic podstatného nedělo, v patnácti už jsem dělal intifádu za Národním muzeem, házel kamenem a podobné taškařice. Hledal jsem svoji zlobivou partu a to byly pochopitelně máničky, takový pěšácký underground,“ řekl.

Ostře vnímal, jak se během několika měsíců rychle změnily postoje některých učitelů nebo spolužáků: „Nikomu nezazlívám, když se zlomí pod skutečným tlakem. Ale viděl jsem, a vlastně vidím dodneška, jak málo stačí na lidi zatlačit, co s nima může udělat jenom mírný pokles životní úrovně nebo poškození jejich sociálního statusu.“

