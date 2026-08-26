Na sešity ani aktovku nezbývají peníze. Pomoc potřebují stovky školáků

Čeští rodiče letos utratí za školní pomůcky v průměru 2 569 korun, tedy zhruba o 120 korun víc než loni. Tři tisíce korun a více pak hodlá vydat každý každý pátý rodič. Ukázal to průzkum agentury NMS mezi více než tisícovkou respondentů. Finanční náklady spojené se školou označilo za jednu z největších výzev školního roku 34 procent žen a 19 procent mužů.
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Pro domácnosti s nízkými příjmy představují takové částky citelný zásah do rozpočtu. Podle průzkumu agentury Ipsos pro Provident Financial očekává 57 procent rodičů, že letos budou výdaje spojené se začátkem školního roku vyšší. Mezi nízkopříjmovými domácnostmi je to dokonce 66 procent. Právě nové školní pomůcky a vybavení představují pro tyto rodiny v září největší finanční zátěž. Pokud by náklady dál rostly, téměř tři z deseti nízkopříjmových rodin by kvůli nim musely omezit jiné běžné výdaje, například za potraviny nebo oblečení.
To potvrzuje i příběh budoucí třeťačky Diany, která vyrůstá se šesti sourozenci. Tatínek pracuje a maminka pobírá mateřskou. Velkou část rodinného rozpočtu ovšem spolkne bydlení a na další výdaje už mnoho nezbývá. „Platíme vysoký nájem a to, co nám zbude, vyjde akorát na jídlo. Dianka bude za pomůcky moc vděčná. Bude mít všechno, co potřebuje do školy. Má ráda pořádek a moc si váží všeho, co dostane,“ píše její maminka. S blížícím se zářím navíc rodina nevybavuje pouze Dianu. Do školních lavic se vrátí také většina jejích sourozenců a výdaje za pomůcky se tak násobí.
Těžké období pro samoživitele
Jak napjaté mohou rodinné rozpočty před začátkem září být, ukazuje také aktuální průzkum organizace Fandi mámám mezi 137 samoživitelkami. Více než tři tisíce korun očekává za školní potřeby a vybavení 62 procent z nich, takovou částku si ale dokáže předem odložit pouze 13 procent. Všechny výdaje spojené se začátkem školního roku zvládnou podle průzkumu bez problémů pokrýt pouze tři ze 137 dotázaných žen.
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To potvrzuje i maminka budoucího druháka Dana. O něj a jeho další dva sourozence, se stará sama a momentálně je bez práce. „Žiji sama se třemi dětmi. Nejstarší syn jde do osmé třídy a nejmladší chodí do školky. V současnosti jsem na úřadu práce a na nový školní batoh a školní potřeby mi nezbývají peníze,“ popisuje maminka. I přes složitou životní situaci se snaží synům vytvořit stabilní a podnětné prostředí, začátek školního roku je ale pro rodinu finančně velmi náročný.
Podobnou situací nyní zažívá i Oliver, který žije jen s tatínkem a sestrou. Nedávno se museli přestěhovat a k dlouhodobě napjatému rozpočtu se přidaly další výdaje spojené s novým bydlením. Na školní pomůcky už tatínek nedokáže potřebnou částku našetřit.
Nemohou se zapojit do výuky ani kolektivu
To, co je pro rodinu finančním problémem, se po příchodu dítěte do školy může změnit v problém sociální. Chybějící pomůcky jsou totiž ve třídě vidět. Dítě si je musí půjčovat, nemůže pracovat spolu s ostatními nebo se snaží svou situaci před spolužáky skrývat.
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„Ve škole se nepozná, proč dítě potřebnou pomůcku nemá. Vidět je jen to, že si ji musí půjčovat nebo nemůže začít pracovat spolu s ostatními. Proto má pomoc se školní výbavou pro dítě mnohem větší význam než jen hodnotu věcí, které dostane. Odstraňuje jednu z překážek, které mu brání zapojit se do výuky i do třídního kolektivu, a dává mu možnost začít školní rok stejně jako ostatní – připravené, bez zbytečného studu a s hlavou volnou pro to podstatné: učení, kamarády a běžné školní starosti,“ říká Edita Mrkousová, výkonná ředitelka Patrona dětí.
Právě organizace Patron dětí aktuálně v rámci kampaně Pomozme dětem s vybavením do školy shání pomoc pro více než 250 školáků z rodin, které si potřebné vybavení nemohou dovolit. Dětem zajišťuje balíky základních školních potřeb. Obsahují například sešity a obaly, psací a výtvarné potřeby, geometrické pomůcky, lepidlo, ořezávátko a další vybavení potřebné při běžné výuce. Pokud rodina nemá ani vhodný školní batoh nebo aktovku, může požádat také o ně.
Kompletní balík má hodnotu dva tisíce korun, díky spolupráci se společností SEVT jej ale Patron dětí dokáže pořídit za 1 600 korun. „Dárce přitom nemusí zaplatit celou částku. Smysl má i malý příspěvek – třeba tolik, kolik běžně stojí jedna káva. Když se takových darů sejde víc, společně dítěti potřebnou školní výbavu zajistí,“ dodává Mrkousová.