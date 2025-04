Šest dívek ve věku od dvanácti do sedmnácti let hospitalizovaných na psychiatrii liberecké nemocnice plánovalo vraždu nočních sester a vyvraždění všech více než dvaceti pacientů. Děsivý plán, který měly dívky připravený do nejmenšího detailu, vyšel najevo pár hodin před „akcí“. Jedna z dívek dostala strach a vše prozradila.