Děti v Česku mají dlouhodobě problém s alkoholem. Podle mezinárodní studie, na které se podílela Univerzita Palackého v Olomouci, s ním mají tři čtvrtiny patnáctiletých alespoň jednu zkušenost. Víc než polovina z nich navíc pila opakovaně. Proti konci minulého století je to méně – v té době alkohol zkusilo až 98 procent dětí ve věku 15 let – ale stále je to vysoké číslo.