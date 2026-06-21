Představte si, že žijeme v ideálním světě. Kdy by v něm vaše dítě poprvé dostalo do ruky telefon, tablet, televizi nebo přístup k sociálním sítím?
Já vám to hned trochu rozbiju, protože v mém ideálním světě existují i technologie, které jsou navržené přímo pro děti. Tak, aby je rozvíjely, vzdělávaly a nebyly návykové. To by pro mě byl ideál. Možná trochu sci-fi, ale vlastně naivně věřím, že bychom se tím směrem mohli vydat.
Snažím se být k rodičům hodná, protože ono to opravdu není jednoduché. Rodiče, kteří jsou pod větším stresem, pracovním, finančním nebo rodinným, mají často děti, které tráví na obrazovkách více času a častěji se dostávají do digitálních problémů.