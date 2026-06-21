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Dětství bez obrazovek se stává privilegiem bohatých, líčí socioložka. A varuje před AI

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Socioložka a teoretička médií Michaela Slussareff. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Veronika Pitthardová
  16:00
Těžko dnes najdeme dítě, které by netrávilo čas na mobilu nebo na počítači. Podle socioložky Michaely Slussareff je ovšem důležité nerozlišovat pouze čas u obrazovek, ale také typ obsahu, který děti konzumují. „Už nejde jen o otázku času nebo věku. Díváme se spíš na to, jestli obrazovky dítěti neberou příležitosti ke zdravému vývoji,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Představte si, že žijeme v ideálním světě. Kdy by v něm vaše dítě poprvé dostalo do ruky telefon, tablet, televizi nebo přístup k sociálním sítím?
Já vám to hned trochu rozbiju, protože v mém ideálním světě existují i technologie, které jsou navržené přímo pro děti. Tak, aby je rozvíjely, vzdělávaly a nebyly návykové. To by pro mě byl ideál. Možná trochu sci-fi, ale vlastně naivně věřím, že bychom se tím směrem mohli vydat.

Snažím se být k rodičům hodná, protože ono to opravdu není jednoduché. Rodiče, kteří jsou pod větším stresem, pracovním, finančním nebo rodinným, mají často děti, které tráví na obrazovkách více času a častěji se dostávají do digitálních problémů.

Michaela Slussareff

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