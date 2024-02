V kauze tenisových dotací půjdou do vazby dva lidé, zbylé policie propustila

„V trestní věci vedené v souvislosti se zneužíváním dotací poskytnutých Českému tenisovému svazu v oblasti státní podpory sportu policie zadržela pět lidí, kdy u dvou z nich již byl podán příslušnému soudu návrh na vzetí do vazby,“ informoval státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Ondřej Trčka.

Současně doplnil, že zbylí obvinění byli propuštěni. „S ohledem na probíhající úkony trestního řízení nebudou v současné době poskytovány bližší informace,“ dodal Trčka.

Doložení některých dokumentů

Podle informací iDNES.cz je mezi obviněnými mimo jiné i Vojtěch Flégl, člen dozorčí rady ČTS, šéf svazu Ivo Kaderka, samotný tenisový svaz a rovněž Český svaz lyžařů. NCOZ zároveň v pondělí zasahovala i v Národní sportovní agentuře kvůli dotacím na lyžařský sport. „Zajišťují se zejména dokumenty týkající se vyplacených dotací,“ řekl v pondělí zdroj iDNES.cz.

Následně to potvrdila i vedoucí kanceláře a tisková mluvčí agentury Eliška Machová. „Mohu potvrdit, že nás policie v rámci vyšetřování vyzvala k doložení některých konkrétních dokumentů. Národní sportovní agentura poskytuje orgánům činných v trestním řízení plnou součinnost,“ uvedla v týdnu.

Ze zveřejněné právní kvalifikace vyplývá, že obvinění se podle policie dopustili dotačního podvodu se škodou velkého rozsahu, a to tak, že použili prostředky z dotace na jiný než určený účel.

Při zadání veřejné zakázky pak zajistili některému ze zájemců přednost nebo výhodnější podmínky, a to například jako členové hodnotící komise. Za dotační podvod hrozí pět až deset let vězení, za zjednání výhody dva až osm let.