O víkendu přijde vydatný déšť. Naprší až 70 milimetrů, stoupnou hladiny řek

Počasí na východě republiky ovlivní frontální rozhraní spojené s tlakovou níží, která se prohloubí nad Itálií a bude postupovat nad Balkánský poloostrov. Výstraha platí od sobotního rána do pondělního dopoledne.
„Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 milimetrů za 48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně až během neděle,“ uvedl meteorolog ČHMÚ Pavel Borovička.
|
Balkánská tlaková níže přinese několikadenní déšť. Kdy ustane?
Výstraha se týká zejména oblastí kolem Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má nejvíce pršet na Vsetínsku.
Meteorologové upozorňují také na komplikace v dopravě. Silný déšť může způsobit aquaplaning, kdy pneumatiky přestanou odvádět vodu a vůz ztratí kontakt s vozovkou. Voda může místy protékat přes silnice a déšť zhorší viditelnost. Lidé by se zároveň měli vyhýbat vstupu do proudící vody a zatopených míst.
|
Na hřebenech Krkonoš chumelilo, Sněžka hlásí několik centimetrů nového sněhu