O víkendu přijde vydatný déšť. Naprší až 70 milimetrů, stoupnou hladiny řek

Autor: ,
  11:01
Na východě Česka o víkendu výrazně zaprší. Meteorologové vydali výstrahu pro části Moravskoslezského a Zlínského kraje, nejintenzivnější srážky očekávají v Beskydech. Během dvou dnů tam může spadnout až 70 milimetrů vody. Od neděle se navíc může zvýšit odtok vody z krajiny.
ilustrační snímek | foto: Jakub Vrána, iDNES.cz

Počasí na východě republiky ovlivní frontální rozhraní spojené s tlakovou níží, která se prohloubí nad Itálií a bude postupovat nad Balkánský poloostrov. Výstraha platí od sobotního rána do pondělního dopoledne.

„Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 milimetrů za 48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně až během neděle,“ uvedl meteorolog ČHMÚ Pavel Borovička.

Výstraha se týká zejména oblastí kolem Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má nejvíce pršet na Vsetínsku.

Meteorologové upozorňují také na komplikace v dopravě. Silný déšť může způsobit aquaplaning, kdy pneumatiky přestanou odvádět vodu a vůz ztratí kontakt s vozovkou. Voda může místy protékat přes silnice a déšť zhorší viditelnost. Lidé by se zároveň měli vyhýbat vstupu do proudící vody a zatopených míst.

Kauzy Mrázové? Ministryně se v Rozstřelu emotivně obnažuje „do spodního prádla“

