„V podstatě se opakuje stejný scénář jak v Německu, když Merkelová z politických důvodů chtěla získat voliče liberální, ano, liberální, zeleno-liberální, a pozvala migranty do Německa,“ říká Babiš ve videu, které zveřejnil v neděli dopoledne na sociálních sítích.
„Pedro Sanchez se rozhodl dělat podobnou politiku a podle mého názoru Španělsko by mělo být okamžitě vyloučeno ze schengenského prostoru, okamžitě. Měla by být uzavřena hranice, Itálie už to udělala, i když s ním nehraničí,“ zopakoval Babiš.
Už v pátek premiér a předseda ANO prohlásil, že je absolutně skandální, že si člen Evropské unie může vést migrační politiku založenou na legalizaci pobytu nelegálních migrantů ve chvíli, kdy přístup unie je opačný.
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Babiš připomíná, že Sanchezova vláda schválila v dubnu dekretem, že jednorázově bude legalizován pobyt 500 000 ilegálních migrantů na jeden rok, s možností snadněji dosáhnout na prodloužení. „A dokonce se do toho nezapočítávají rodiny, dobře slyšíte. No a přihlásilo se 1,2 milionu zájemců. A to, co se děje teď, že do Ceuty přicházejí desítky tisíc ilegálních migrantů z Maroka, je jenom důsledek této politiky, je přesvědčen český premiér.
„Evropu ovládají lidovci, ano, to je ta Merkelová, ano, socialisti, to je ten Sánchez, no a zelení fanatici a další, a v těchto strukturách jsou všechny opoziční strany,“ dodává Babiš.
„My budeme dělat politiku nulové tolerance nelegální migrace,“ zdůraznil český premiér.
„A jedna z věcí je rozpočet resortu ministerstva vnitra, který je pro nás prioritou. Dnes má policie 41 422 příslušníků, plán na rok 2027 je 43 tisíc, takže nárůst o 1 578. A dnes je průměrný plat 62 tisíc, ale my jsme vám slíbili, že nástupní plat bude 50 000, a k tomu se postupně dostaneme,“ říká Babiš.
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Evropa je podle něj nepoučitelná. „V roce 2016, když Viktor Orbán postavil zeď, tak mu všichni nadávali. Deset let poté se všichni probudili a chtěli to řešit. Ale řešení stále není. A kromě toho, co se děje v Ceutě a ve Španělsku, ročně do Evropy přichází ilegálně 800 000 ilegálních migrantů. To je samozřejmě obrovský problém Evropy, a vidíme, že integrace, jak si slibovali všichni, a sociální mír v Německu nenastal,“ uvedl ve videu, které natočil před svou dovolenou, premiér Andrej Babiš.
Na rozdíl od tvrzení Babiše eviduje agentura Frontex 177780 pokusů o nelegální překročení hranic EU. Rok předtím to bylo 239 350 případů.