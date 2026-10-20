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Desítky tisíc lidí musí letos vyměnit řidičák. Nejvíc ve Středočeském kraji a Praze

Matouš Waller
  11:11
Výměnu řidičáku letos musí stihnout ještě stovky tisíc lidí. Martyriem na úřadě ale skončit nemusí.

Výměnu řidičáku letos musí stihnout ještě stovky tisíc lidí. Martyriem na úřadě ale skončit nemusí. | foto: ČTK

Už téměř tři roky u sebe nemusí řidiči v Česku vozit řidičský průkaz. To ale neznamená, že onu plastovou kartičku, i když leží třeba na dně šuplíku, mohou nechat propadnout. Majitelé dokladů si musí hlídat dobu platnosti a včas požádat o výměnu. Podle zprávy, kterou Ministerstvo dopravy zveřejnilo počátkem října, čeká letos výměna přes dvě stě tisíc lidí.

Výměnu řidičského průkazu s končící platností musí do konce letošního roku stihnout až 202 617 řidičů. Platnost fyzické kartičky je deset let – k výměně tedy musí řidiči s průkazy z roku 2016.

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Nejvíce průkazů, kterým skončí platnost, patří řidičům nad 61 let, uvádí Ministerstvo dopravy. Jen do konce letošního roku má platnost 73 512 průkazů. Na druhém místě je věková skupina nad 41 let. Naopak nejméně výměn čeká řidiče do 30 let.

Počty průkazů k výměně jsou odlišné také mezi kraji – nejvíce jich je ve Středočeském, kde končí přes 29 tisíc průkazů, následované Prahou s více než 23 tisíci řidičáky. Nejméně dokladů (přibližně 5 500) bude potřeba vyměnit v Karlovarském kraji.

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Výměna na pár minut

Resort zároveň řidičům připomíná, že kvůli výměně průkazu už nemusejí (ale mohou) fyzicky chodit na úřad. „Žádost lze podat během několika minut z domova a nový doklad si nechat doručit,“ připomněl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).

Výměnu dokladu tedy není třeba nechat na poslední chvíli. Žádost lze během několika minut podat přes Portál dopravy. Výměna řidičského průkazu kvůli končící platnosti s vyhotovením ve standardní lhůtě do dvaceti dní je zdarma. Řidič v takovém případě bude muset na úřad jen pro nový doklad.

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Od loňského července je nicméně možné si připlatit za doručení nového dokladu do výdejních boxů. Úřady je posílají do sítě Balíkovna, dceřiné firmy České pošty. Za poplatek sto korun se tak řidiči mohou vyhnout čekání i návštěvě úřadu.

Napřesrok i delší platnost

Povinnost mít u sebe za volantem řidičský průkaz skončila díky novele zákona o silničním provozu na Nový rok 2024. Změna legislativy, která patřila k těm nejrozsáhlejším, umožnila nechat doma také technický průkaz, zrušila velké technické průkazy a zavedla dvouletou zkušební lhůtu nebo řidičák od sedmnácti s mentorem.

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Dnes jsou na stole další změny, které připravilo Ministerstvo dopravy. Jedna z nich by se měla dotknout právě řidičských průkazů, u nichž by stoupla platnost z nynějších deseti na patnáct let. Novela by měla vstoupit v platnost v červenci 2027, jak uvedl ministr Bednárik.

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