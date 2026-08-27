Ve zpustošeném Nepálu mohou být desítky Čechů, varují cestovní kanceláře

„V tuto chvíli teprve monitorujeme tu situaci. Klienti českých cestovních kanceláří nebyli v přímém doteku s tímto neštěstím, ale stále nemůžeme tu otázku jednoznačně zodpovědět, protože ještě nemáme odpovědi od některých cestovních kanceláří. Je to tedy v procesu zkoumání,“ řekl Papež.
Přesnější informace by asociace měla mít na konci týdne nebo na začátku příštího, dodal.
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Desítky mrtvých, stovky pohřešovaných. Nepál a Čína sčítají škody po katastrofě
Například mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Simona Fischerová uvedla, že v Nepálu ani poblíž nemá kancelář žádné turisty. V zasažené oblasti nejsou ani žádní turisté s cestovní kanceláří 14Summits, sdělil její spolumajitel Jan Trávníček. „A nevím o žádném Čechovi, který by tam byl. Turistická sezona začíná až v polovině září,“ uvedl.
Zda povodně ovlivní plánované pobyty do oblasti cestovní kanceláře, nyní podle Papeže vyhodnocují. Asociace komunikuje s agenty v Nepálu i Indii a zjišťuje, jak se povodně dotkly hlavních turistických tras. Kanceláře chystají zájezdy na říjen i listopad.
Například cestovní kancelář Alpina chystá podzimní zájezdy do jiných oblastí, než kde jsou nyní povodně, žádný dopad proto neočekává. Trávníček pak odlétá se skupinou horolezců 2. září na expedici, která se pokusí o výstup na osmitisícovou horu Manáslu.
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Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu
„Jedná se bezpochyby o obrovskou katastrofu. Nepál a Nepálci jsou však na záplavy a jiné přírodní pohromy zvyklí. Infrastruktura a běžný život se obnovuje velmi rychle. Věřím tak, že ať už expedice na Manáslu, tak i treky, které začínají v říjnu, proběhnou bez problémů,“ sdělil Trávníček.
Papež očekává, že povodně mohou mít krátkodobý vliv na návštěvnost Nepálu. Jak ale ovlivní cestovní ruch z dlouhodobého hlediska, je podle cestovních kanceláří nyní předčasné hodnotit.
„Samozřejmě tato katastrofa může mít vliv na turistický ruch v Nepálu, protože se lidé budou bát do oblasti jezdit, stejně jak tomu bylo po zemětřesení v roce 2015. Jen doufám, že negativní efekt na turistický ruch bude minimální, protože je hlavní obživou pro místní obyvatele,“ uzavřel Trávníček.
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Blesková povodeň smetla celé vesnice. Nepál pohřešuje i stovky cizinců
Povodeň na hranici Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Na obou stranách hranice celkový počet mrtvých činí nejméně 165, pohřešovaných je pak dohromady nejméně 1 381 lidí. Povodeň v Nepálu podle úřadů odnesla celé vesnice a části infrastruktury.