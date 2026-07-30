První varianta návrhů, které Evropská centrální banka představila, počítá s vyobrazením historicky významných evropských osobností, například německého hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena, polské chemičky Marie Curie-Sklodowské nebo italského malíře Leonarda da Vinciho. Na nové bankovce v hodnotě 200 euro by pak v případě, že návrh uspěje, byla pacifistka a spisovatelka českého původu Bertha von Suttner.
Volba budov institucí, které jsou s fungováním Evropské unie a společné měny přímo spojené, dává smysl.