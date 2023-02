Čeští dobrovolníci pomáhají nemocnicím na Ukrajině, dostali medaili za chrabrost

Češi školí ukrajinské vojáky v taktické první pomoci, pomáhají v nemocnici v Bachmutu nebo vozí humanitární pomoc. Organizace T4U pracuje na různých projektech od roku 2014. Podle zpravodaje Radiožurnálu začínali ve čtyřech.

„Nyní jich je zhruba 25, takové to jádro. Jsou to bývalí vojáci, čeští váleční veteráni, pak jsou mezi nimi třeba i bývalí policisté, jsou to lidé, kteří něco o zbraních, o válce vědí,“ uvedl. Doplnil, že členové T4U působí většinou pod přezdívkami, nechtějí na sebe upozorňovat.

Humanitární aktivity zaměřují na zdraví

Team4Ukraine na svých webových stránkách uvádí, že jejich cíle zahrnují podporu občanské společnosti, profesionalizaci nevládního sektoru, specializovaný výcvik bezpečnostních a zdravotních složek a v neposlední řadě přímou humanitární pomoc konkrétním civilistům a civilní infrastruktuře a pomoc konkrétním jednotkám obránců Ukrajiny.

Team 4 Ukraine @Team4Ukraine1 1/ 24. únor 2023 - 365. den 3 denní speciální operace RF proti UA! ⚔️



Členové T4U Team4Ukraine / Команда Для України byli v Kyjevě u příležitosti 365. dne úspěšné obrany Ukrajiny vyznamenáni medailemi od vrchního velitele Ozbrojených sil Ukrajiny generála V. Zalužného… https://t.co/XWoR0JPJ4W oblíbit odpovědět

Loni po zahájení ruské invaze organizace vypravila první konvoje s humanitární pomocí a materiálem pro obránce. Humanitární aktivity se zaměřují především na zdraví, logistiku, bezpečí civilistů zasažených válkou a distribuci nepotravinové pomoci.

Díky sbírce například zajistili sanitky, dále dodali plicní ventilátory pro nemocnici v Poltavě, zdravotní materiál a potřeby pro dětský domov ve Vinici, kde také uspořádali Vánoce pro děti poznamenané válkou, nebo vybavení do vyrabované nemocnice v Chersonu.

Na Ukrajině mají humanitární sklad

Skupina uvádí, že navázala různé úrovně spolupráce s nevládními organizacemi, policií, univerzitami a místní samosprávou prakticky po celé Ukrajině se zvláštním důrazem na východ (Charkovská oblast) a jihovýchod (Chersonská oblast) země. Na Ukrajině mají vybudovaný humanitární sklad, peníze získávají od českých dárců i firem, zásobují vojáky i civilisty.

Ruská armáda zahájila letecký i pozemní útok v ranních hodinách 24. února 2022. Ruská agrese vyvolala obrovskou vlnu solidarity v České republice i zahraničí.