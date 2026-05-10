Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Krizová komunikace Slavie nemá v Česku obdoby, shodují se po derby PR experti

Autor:
  14:59
Podle oslovených expertů na PR a komunikaci s veřejností Ondřeje Tylečka z firmy Fairy Tailors a Tomáše Sazimy z Kingmakers se fotbalový klub Slavia Praha zachoval na české poměry nadstandardně. Krizovou komunikaci hodnotí jako povedenou. Tyleček nicméně upozorňuje na rozdíly mezi tiskovou konferencí a následným prohlášením šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka.
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...
Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...
Choreo slávistických fanoušků v derby proti Spartě
Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...
51 fotografií

„Tiskové prohlášení hodnotím jako nadstandardně silné a v českém prostředí spíše výjimečné,“ řekl iDNES.cz Ondřej Tyleček. Podle něj je dobře, že čin jednoznačně odsuzuje a omlouvá se dotčeným.

„Komunikačně nejcennější je věta ‚Skupina lidí – odmítám je nazývat fanoušky‘, která odděluje pachatele od komunity, aniž by je tím zbavovala odpovědnosti. Stejně tak obrat ‚Slova ale nestačí‘ jako most ke konkrétním činům,“ oceňuje vyjádření šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka Tyleček.

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

S tím souhlasí i Tomáš Sazima. „Jaroslav Tvrdík, myslím, pozitivně překvapil všechny fanoušky u televizních obrazovek už svým televizním rozhovorem bezprostředně po ukončení zápasu,“ napsal redakci a dodal, že podobná krizová komunikace v Česku vidí jen málokdy.

Klíčové je pro Slavii podle Sazimy uhájit pozici ke všem slušným fanouškům, kterých je na českých stadionech podle něj drtivá většina. „Tento aktivní a otevřený přístup může v dlouhodobém hledisku Slavii reputačně pomoci, ačkoliv se na ni teď několik týdnů může někdo dívat skrze prsty,“ říká.

Konec Chorého i Douděry v Edenu. Za Slavii už nikdy nenastoupí, řekl Tvrdík

Oznámená opatření jsou podle Tylečka konkrétní, časově ukotvená a citelná. Mluví o okamžitém uzavření Tribuny Sever, doživotních zákazech vstupu na stadion, požadavek na náhrady škody v plném rozsahu, plná součinnost s policií, LFA i FAČR a vyřazení zúčastněných hráčů z týmu.

„Z hlediska věrohodnosti je nejcennějším bodem oznámení nezávislého auditu vlastní pořadatelské služby a bezpečnostních postupů na Tribuně Sever. Přiznání, že problém může být i v interních procesech klubu, a ochota nechat to externě prošetřit, je krok, který v české sportovní komunikaci není standardem,“ tvrdí Tyleček.

Rozdíl ale Tyleček vnímá mezi tiskovou konferencí a následným vyjádřením klubu. „Na konferenci mělo zaznít méně,“ říká. „Zazněla věta ‚dokážu pochopit fanoušky, že měli pocit, že za pár minut je konec úspěšné sezony‘, kterou Tvrdík okamžitě uzavřel slovy ‚nemůžu v tom ale hledat žádnou toleranci a pochopení‘. Logicky to dává smysl, ale v médiích se taková věta nikdy neudrží jako celek,“ popsal Tyleček.

Oba oslovení experti se shodují, že by komunikaci měla následovat systémová změna. „Test teprve přijde – v tom, jestli ohlášený audit a represivní opatření doplní systémovou kulturní změnou a zda klub udrží disciplinovaný narativ i v dalších týdnech,“ vysvětluje Tyleček. „Slavia má sílu stát se lídrem této změny,“ kvituje Sazima.

Zákaz vstupu pro viníky i uzavírka Tribuny Sever

„Hodnotami Slavie nejsou nenávist a násilí. Přijímáme odpovědnost a vyvodíme důsledky,“ uvedl šéf Slavie Jaroslav Tvrdík své obsáhlé vyjádření k incidentu. Rozhodl se uzavřít i tzv. Tribunu Sever, kde se scházejí oddaní fanoušci. Nastínil, že ve hře je i uzavření tribuny až do konce sezóny 2026/2027.

Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená Tribuna Sever

„Dokud nebudou identifikováni a postaveni před orgány činné v trestním řízení všichni pachatelé napadení hráčů AC Sparta Praha a útoků pyrotechnikou na sektor hostujících fanoušků. A dokud nebudeme mít jistotu, že se taková situace nemůže opakovat,“ prohlásil Tvrdík.

Pro viníky výtržností žádá doživotní zákazy vstupu na stadion, Slavia od nich zároveň bude požadovat úplnou náhradu škody včetně všech sankcí, které jí budou uloženy fotbalovými orgány. „Klub poskytne maximální součinnost Policii České republiky, Disciplinární komisi LFA i Fotbalové asociaci ČR. Předáme veškeré kamerové záznamy, výsledky vyhodnocení pořadatelské služby i identifikační údaje držitelů vstupenek a permanentek z tribuny Sever,“ ujistil šéf pražské Slavie.

Na situaci zareagoval i ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé sobě). Uvedl, že se v příštím týdnu sejde s předsedou FAČR Davidem Trundou. „Včerejší událost v závěru derby mezi Slavií a Spartou pokládám za nesmírně nešťastnou. Byl jsem osobně na stadionu. Přiznám se, že jsem z toho nemohl v noci usnout,“ řekl Šťastný redakci iDNES.cz.

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Klub z pražských Vršovic v sobotním derby proti Spartě vedl 3:2, zápas byl jen několik minut od konce, hrálo se již v nastaveném čase. Na hřiště ale vtrhli nedočkaví fanoušci sešívaných, někteří z nich napadli hráče rivala, nebo házeli světlice do hlediště sparťanských fanoušků.

Trvalo několik minut, než se situace uklidnila a samotný zápas už pokračovat nemohl. Tresty od disciplinární komise se čekají v příštím týdnu, Slavii hrozí až desetimilionová pokuta i uzavření stadionu.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Krizová komunikace Slavie nemá v Česku obdoby, shodují se po derby PR experti

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Podle oslovených expertů na PR a komunikaci s veřejností Ondřeje Tylečka z firmy Fairy Tailors a Tomáše Sazimy z Kingmakers se fotbalový klub Slavia Praha zachoval na české poměry nadstandardně....

10. května 2026  14:59

Vládní strany oslabily, do Sněmovny by se ale dostaly všechny, ukázal průzkum

ilustrační snímek - Poslanecká sněmovna

Volby do Poslanecké sněmovny by na konci dubna vyhrálo hnutí ANO se 32 procenty hlasů. Za měsíc si o dva procentní body pohoršilo, stále má ale velký náskok před druhým hnutím STAN. Podpora dalších...

10. května 2026  14:32

„Tajný“ projev rozbil kult Stalina a znejistil celý sovětský režim. I v Československu

V roce 1956 přednesl generální tajemník sovětských komunistů Nikita Sergejevič...

Projev, který měl zůstat za zdmi stranického sjezdu, se před sedmdesáti lety vymkl kontrole a otřásl vírou milionů lidí v samotné základy komunismu. Když Nikita Sergejevič Chruščov poprvé veřejně...

10. května 2026  14:26

Obracet se na Ústavní soud je žertovné, říká Klaus. Cení si, že vláda jedná s Čínou

Hostem pořadu Rozstřel je bývalý prezident Václav Klaus.

Podle bývalého prezidenta Václava Klause by se spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem měl řešit politickým jednáním, nikoli ústavní žalobou. V rozhovoru pro CNN Prima News...

10. května 2026  14:05

Vlak srazil cyklistu, který nedbal ani na houkání lokomotivy

Vlak srazil na Hodonínsku cyklistu na přejezdu

Na Hodonínsku zemřel starší cyklista po střetu s vlakem na železničním přejezdu mezi Čejčí a Mutěnicemi. Nehoda se stala v neděli krátce před 10. hodinou. Podle policie nerespektoval dopravní značení...

10. května 2026  13:40

Je logické, že ČR na summitu povede Babiš, řekl Macinka. Žabomyší války, míní Kupka

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Je logické, že šéfem delegace na summitu NATO musí být šéf vlády, řekl v nedělní debatě České televize ministr zahraničí za Motoristy Petr Macinka. Prezident nemá podle něj vliv na tvorbu politiky v...

10. května 2026  13:34

Příliš křehké příměří. Ukrajina a Rusko se obviňují z porušení klidu zbraní

Zaměstnanci městské správy pracují na místě bytového domu zasaženého ruským...

Ukrajinské úřady informovaly o několika zabitých a zraněných při ruských útocích během tohoto víkendu. Mezi Moskvou a Kyjevem přitom platí třídenní příměří. Rusko prohlásilo, že se pouze bránilo...

10. května 2026  12:55

Nad železniční koridor u Zámrsku vysunuli stavbaři první část provizorního mostu

Příprava na umístění provizorního silničního mostu nad železničním koridorem u...

Stavbaři v noci na neděli vysunuli většinu z první části provizorního silničního mostu nad železničním koridorem u Zámrsku na Orlickoústecku. Z plánovaných 55 metrů umístili nad trať během noční...

10. května 2026  12:34

Prezidenta někdo tlačí do konfliktu, tvrdí Nacher. Děláte z něj loutku, reagoval Haas

Patrik Nacher (ANO)

Prezident Petr Pavel se v pátek setkal s premiérem Andrejem Babišem. Společně jednali o účasti prezidenta na summitu NATO, nakonec ale nenašli shodu. Podle poslance ANO Patrika Nachera se dohoda...

10. května 2026  12:19

Armagedon na Instagramu. Hvězdy přišly o miliony sledujících, tratil i Trump

ilustrační snímek

Společnost Meta spustila další akci proti falešným a neaktivním účtům. Mnohé známé osobnosti Instagramu z celého světa se tak ve středu 6. května probudily s výrazně nižším počtem sledujících. Změny...

10. května 2026  11:56

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

U Říčan zemřel mladík při pádu z vlaku. Podle policie jel zřejmě mezi vagony

U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci na neděli mladík při pádu z vlaku, událost...

U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci na neděli mladík při pádu z vlaku, událost vyšetřuje policie. Podle kriminalistů zřejmě cestoval mezi vagony. V případu byla nařízena pitva. Měla by určit, zda...

10. května 2026  11:19

Ministr Šťastný nemohl po derby usnout, chce se šéfem FAČR mluvit o bezpečnosti

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ministr pro sport zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé sobě) se v příštím týdnu sejde kvůli sobotnímu pražskému derby s předsedou FAČR Davidem Trundou. Společně budou řešit bezpečnost na...

10. května 2026  11:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.