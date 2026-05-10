Krizová komunikace Slavie nemá v Česku obdoby, shodují se po derby PR experti

„Tiskové prohlášení hodnotím jako nadstandardně silné a v českém prostředí spíše výjimečné,“ řekl iDNES.cz Ondřej Tyleček. Podle něj je dobře, že čin jednoznačně odsuzuje a omlouvá se dotčeným.
„Komunikačně nejcennější je věta ‚Skupina lidí – odmítám je nazývat fanoušky‘, která odděluje pachatele od komunity, aniž by je tím zbavovala odpovědnosti. Stejně tak obrat ‚Slova ale nestačí‘ jako most ke konkrétním činům,“ oceňuje vyjádření šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka Tyleček.
S tím souhlasí i Tomáš Sazima. „Jaroslav Tvrdík, myslím, pozitivně překvapil všechny fanoušky u televizních obrazovek už svým televizním rozhovorem bezprostředně po ukončení zápasu,“ napsal redakci a dodal, že podobná krizová komunikace v Česku vidí jen málokdy.
Klíčové je pro Slavii podle Sazimy uhájit pozici ke všem slušným fanouškům, kterých je na českých stadionech podle něj drtivá většina. „Tento aktivní a otevřený přístup může v dlouhodobém hledisku Slavii reputačně pomoci, ačkoliv se na ni teď několik týdnů může někdo dívat skrze prsty,“ říká.
Oznámená opatření jsou podle Tylečka konkrétní, časově ukotvená a citelná. Mluví o okamžitém uzavření Tribuny Sever, doživotních zákazech vstupu na stadion, požadavek na náhrady škody v plném rozsahu, plná součinnost s policií, LFA i FAČR a vyřazení zúčastněných hráčů z týmu.
„Z hlediska věrohodnosti je nejcennějším bodem oznámení nezávislého auditu vlastní pořadatelské služby a bezpečnostních postupů na Tribuně Sever. Přiznání, že problém může být i v interních procesech klubu, a ochota nechat to externě prošetřit, je krok, který v české sportovní komunikaci není standardem,“ tvrdí Tyleček.
Rozdíl ale Tyleček vnímá mezi tiskovou konferencí a následným vyjádřením klubu. „Na konferenci mělo zaznít méně,“ říká. „Zazněla věta ‚dokážu pochopit fanoušky, že měli pocit, že za pár minut je konec úspěšné sezony‘, kterou Tvrdík okamžitě uzavřel slovy ‚nemůžu v tom ale hledat žádnou toleranci a pochopení‘. Logicky to dává smysl, ale v médiích se taková věta nikdy neudrží jako celek,“ popsal Tyleček.
Oba oslovení experti se shodují, že by komunikaci měla následovat systémová změna. „Test teprve přijde – v tom, jestli ohlášený audit a represivní opatření doplní systémovou kulturní změnou a zda klub udrží disciplinovaný narativ i v dalších týdnech,“ vysvětluje Tyleček. „Slavia má sílu stát se lídrem této změny,“ kvituje Sazima.
Zákaz vstupu pro viníky i uzavírka Tribuny Sever
„Hodnotami Slavie nejsou nenávist a násilí. Přijímáme odpovědnost a vyvodíme důsledky,“ uvedl šéf Slavie Jaroslav Tvrdík své obsáhlé vyjádření k incidentu. Rozhodl se uzavřít i tzv. Tribunu Sever, kde se scházejí oddaní fanoušci. Nastínil, že ve hře je i uzavření tribuny až do konce sezóny 2026/2027.
„Dokud nebudou identifikováni a postaveni před orgány činné v trestním řízení všichni pachatelé napadení hráčů AC Sparta Praha a útoků pyrotechnikou na sektor hostujících fanoušků. A dokud nebudeme mít jistotu, že se taková situace nemůže opakovat,“ prohlásil Tvrdík.
Pro viníky výtržností žádá doživotní zákazy vstupu na stadion, Slavia od nich zároveň bude požadovat úplnou náhradu škody včetně všech sankcí, které jí budou uloženy fotbalovými orgány. „Klub poskytne maximální součinnost Policii České republiky, Disciplinární komisi LFA i Fotbalové asociaci ČR. Předáme veškeré kamerové záznamy, výsledky vyhodnocení pořadatelské služby i identifikační údaje držitelů vstupenek a permanentek z tribuny Sever,“ ujistil šéf pražské Slavie.
Na situaci zareagoval i ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé sobě). Uvedl, že se v příštím týdnu sejde s předsedou FAČR Davidem Trundou. „Včerejší událost v závěru derby mezi Slavií a Spartou pokládám za nesmírně nešťastnou. Byl jsem osobně na stadionu. Přiznám se, že jsem z toho nemohl v noci usnout,“ řekl Šťastný redakci iDNES.cz.
Klub z pražských Vršovic v sobotním derby proti Spartě vedl 3:2, zápas byl jen několik minut od konce, hrálo se již v nastaveném čase. Na hřiště ale vtrhli nedočkaví fanoušci sešívaných, někteří z nich napadli hráče rivala, nebo házeli světlice do hlediště sparťanských fanoušků.
Trvalo několik minut, než se situace uklidnila a samotný zápas už pokračovat nemohl. Tresty od disciplinární komise se čekají v příštím týdnu, Slavii hrozí až desetimilionová pokuta i uzavření stadionu.