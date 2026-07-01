Depresí je více, terapeutů málo. Mají to napravit nová pravidla i digitální služba

Může za to nízká dostupnost odborníků, ale i předsudky. Podle nejnovějšího průzkumu psychoterapeutické platformy Hedepy a výzkumné agentury Ipsos se 40 procent Čechů snaží své psychické potíže zvládnout samo a nejdou k odborníkovi.
Nejčastěji jim v tom brání právě obavy z reakce okolí. Bariéry své pocity sdílet má 65 procent lidí. Zároveň 79 procent přiznalo, že je alespoň jednou v životě něco trápilo natolik, že jim to narušovalo běžný život. Na druhou stranu zájemců o služby psychoterapeutů přibývá, protože mladší generace už se nestydí o služby požádat a jejich návštěvu nebere jako stigma, že jsou „blázni“.
V poslední době sice došlo k navýšení počtu studentů psychologie na vysokých školách o 20 procent, ale bude trvat dlouho, než tato „vlna“ dorazí do praxe – pokud tam vůbec dorazí.