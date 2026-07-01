Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Depresí je více, terapeutů málo. Mají to napravit nová pravidla i digitální služba

Kamila Bendová
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Lidí s duševními obtížemi v Česku přibývá. Podle nedávných dat společnosti PAQ Research vykazuje příznaky alespoň středně těžké deprese nebo úzkosti 18 procent dospělých. Záchranná síť pro lidi, kteří se do potíží propadají postupně a pomoc ještě nevyhledali, je v tuzemsku stále hodně „děravá“.

Může za to nízká dostupnost odborníků, ale i předsudky. Podle nejnovějšího průzkumu psychoterapeutické platformy Hedepy a výzkumné agentury Ipsos se 40 procent Čechů snaží své psychické potíže zvládnout samo a nejdou k odborníkovi.

Nejčastěji jim v tom brání právě obavy z reakce okolí. Bariéry své pocity sdílet má 65 procent lidí. Zároveň 79 procent přiznalo, že je alespoň jednou v životě něco trápilo natolik, že jim to narušovalo běžný život. Na druhou stranu zájemců o služby psychoterapeutů přibývá, protože mladší generace už se nestydí o služby požádat a jejich návštěvu nebere jako stigma, že jsou „blázni“.

V poslední době sice došlo k navýšení počtu studentů psychologie na vysokých školách o 20 procent, ale bude trvat dlouho, než tato „vlna“ dorazí do praxe – pokud tam vůbec dorazí.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Bára Tlučhořová

V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

Ve státních institucích má být 65 procent českých potravin. Alespoň na papíru

Budova, kde se strava pro pacienty nemocnice připravuje, se nachází v areálu...

Na veletrzích a konferencích, ale i na ministerstvech, případně v nemocnicích a v dalších jídelnách spadajících pod kraje, města a obce by se měly do budoucna objevit více české potraviny. Alespoň...

1. července 2026

Ukrajinské drony kazí Rusům jejich dovolené. Cestování se mění v chaos

Premium
Nekonečné čekání. Ruští řidiči se smiřují s dlouhými kolonami před benzinkami,...

Intenzivní útoky ukrajinských dronů zavařily ruským dopravcům. Lety mají zpoždění i celé desítky hodin kvůli poplachům a hlásí také nedostatek leteckého paliva.

1. července 2026

Test prostředků proti klíšťatům: repelenty fungují, bylinná kosmetika je k ničemu

Premium
Doma vyrobený repelent můžete přecedit a naplnit jím lahvičku s rozprašovačem....

Pochutnávalo si už na krvi dinosaurů, dnes se spokojí i s menším úlovkem, z apetitu však klíště mnoho neztratilo. Pokud spolu s ním nechcete inkasovat i infekční choroby, používejte účinné repelenty....

1. července 2026

Depresí je více, terapeutů málo. Mají to napravit nová pravidla i digitální služba

Premium
ilustrační snímek

Lidí s duševními obtížemi v Česku přibývá. Podle nedávných dat společnosti PAQ Research vykazuje příznaky alespoň středně těžké deprese nebo úzkosti 18 procent dospělých. Záchranná síť pro lidi,...

1. července 2026

Blesk udeřil do stromu u dětského tábora, záchranáři ošetřili šest lidí

Ilustrační snímek

Záchranáři na Jindřichohradecku večer ošetřili na dětském táboře šest lidí po úderu blesku do blízkého stromu, přičemž jednoho muže po krátkém bezvědomí transportoval vrtulník do nemocnice a dalších...

30. června 2026  23:30,  aktualizováno  23:45

Meteo pohotovost: vznikla supercela, na rozhraní Čech a Moravy velmi silné bouřky

Mapa možných srážek ve středu 1. července. (30. června 2026)

Izolované, ale i velmi silné bouřky se tvořily na rozhraní Čech a Moravy, upozornil v úterý večer Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). U Vyškova vznikla supercela, kterou zaznamenal očitý svědek....

30. června 2026  20:01,  aktualizováno  22:33

Čeští vojáci se budou čím dál víc učit od těch ukrajinských, naznačil šéf armády

První den základního vojenského výcviku pro rekruty z 118. mechanizované...

Česká armáda má zájem o studium bojových zkušeností ukrajinských ozbrojených sil a hodlá s nimi rozvíjet spolupráci na různých úrovních, napsala v úterý ukrajinská tisková agentura Ukrinform....

30. června 2026  22:05

Ženu v čele monarchie? To raději adopci. Japonci řešili vymírající císařskou rodinu

Císař Naruhito a císařovna Masako společně se svou dcerou, princeznou Aiko v...

Japonská vláda v pátek kvůli vymírající císařské rodině schválila novelu bezmála 80 let starého zákona, která mimo jiné umožní adopci mužských potomků z bývalých vedlejších větví rodiny. V návrhu...

30. června 2026  21:46

Rodičovský příspěvek má vzrůst na 400 tisíc, opozice navrhuje jeho valorizaci

Přímý přenos
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na schůzi Sněmovny, kde se mimo jiné...

Poslanci projednali ve druhém čtení návrh na zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat se částka zvýší ze 700 na 800 tisíc korun. Podle vládního návrhu se změna...

30. června 2026  5:49,  aktualizováno  21:30

Hasiči zasahovali u požáru skladu s oblečením v pražské Písnici

V Praze hoří sklad s oblečením. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu

Hasiči zasahovali u požáru skladu s oblečením v pražské Písnici. Vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zasažena byla asi polovinu haly, informovali na síti X. Po deváté hodině večer oznámili lokalizaci...

30. června 2026  20:14,  aktualizováno  21:27

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Ať Macinka zastropuje teplotu ve městech na 25 stupňů, navrhoval Pirát Bartoš

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Horko posledních dnů zasáhlo i do čtyřhodinové debaty poslanců o úpravě programu schůze. Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš navrhoval, aby Sněmovna zařadila bod, že vyzývá šéfa Motoristů Petra...

30. června 2026  20:16

V ženských týmech mohou být jen biologické ženy, potvrdil Nejvyšší soud USA

Nejvyšší soud Spojených států amerických ve Washingtonu.

Nejvyšší soud USA v úterý otevřel cestu americkým státům k omezování členství transgenderových osob v dívčích školních sportovních týmech, a potvrdil tak zákony v Idahu a Západní Virginii, které už...

30. června 2026  16:32,  aktualizováno  20:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.