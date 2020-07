Testy v úterý odhalily covid-19 u 260 lidí, ve dvou krajích se vrací roušky

Doposud nejvyšší denní nárůst zaznamenaly pražské laboratoře 4. dubna, a to 99 pozitivních testů. V minulém týdnu připadaly nejvyšší denní nárůsty na čtvrtek a neděli, kdy laboratoře shodně odhalily 52 pozitivních testů.

Podle posledních informací je v České republice 4 055 nakažených, z toho v nemocnicích se léčí 108 z nich.

Nakažení jsou sportovci i Hradní stráž

Za nárůstem počtu nakažených v posledních dnech stojí mimo jiné ohnisko v nočním klubu Techtle Mechtle. Podle vyjádření klubu podnik navštívilo 11. července děvče, které zřejmě mělo nákazu covidem-19 a zúčastnilo se party s mixem mladých pražských sportovců.

Kromě sportovců se koronavirus dostal i mezi členy Hradní stráže, kde se onemocnění prokázalo u jednoho vojáka. Do karantény šli i další příslušníci jednotky, kteří se s ním setkali. S prezidentem Milošem Zemanem vojáci do styku nepřišli.



Hlavní město vyšlo nejhůře při představování mapy klasifikace českých regionů podle stupně zasažení novým typem koronaviru. Nový systém má rozdělovat regiony na úrovni okresů na čtyři stupně rizika označené šedou, zelenou, žlutou a červenou barvou. Na pondělní tiskové konferenci padlo, že hlavní město by nyní jako jediné spadalo do žluté, tedy druhé nejvážnější kategorie.



Prahu kvůli zhoršené situaci zařadila Belgie mezi „oranžové“ destinace, kde je již Moravskoslezský, Středočeský, Jihomoravský kraj i Vysočina. Do těchto krajů je cestování povoleno s určitými podmínkami. Znamená to, že po návratu cestovatele do Belgie z této destinace je nutná konzultace s lékařem, který provede test a dá odpovídající doporučení ohledně karantény.



Pražští hygienici po dohodě s magistrátem od pondělí zavedli povinnost zakrytí úst a nosu kromě nemocnic i v nepobytových zdravotnických zařízeních, tedy například v lékárnách nebo v čekárnách u lékaře. „Myslím, že opatření v tuto chvíli odpovídá datům,“ řekl v pondělí primátor Zdeněk Hřib. V Praze platí také povinnost nosit roušky v metru, v povrchové MHD to vedení magistrátu a dopravního podniku doporučují.



Povinné roušky v lékárnách i dětských domovech

Rouškám se nevyhnou ani v Jihočeskému kraji a na Vysočině, kde je lidé musí od středy na řadě míst opět nosit. Na Vysočině musí lidé mít roušky ve zdravotnických zařízeních, lékárnách a sociálních službách. Na jihu Čech nařízení platí pro nemocnice, domovy pro seniory a úřady.

V obou regionech se v posledních dnech objevila ohniska se zvýšeným výskytem nákazy. V Jihlavě covidem-19 onemocnělo 57 lidí z Alzheimercentra. Na jihu Čech nemoc zasáhla ubytovnu na Prachaticku, kde žijí zahraniční zaměstnanci jedné společnosti.

Koronavirem se pak nakazilo i několik dalších lidí ve firmě. Kvůli tomu je od středy na Prachaticku povinné nosit roušky ve všech veřejných vnitřních prostorách.

Na Vysočině musí lidé chodit v rouškách do nemocnic, ale i do lékařských ambulancí, lékáren, dětských domovů či výchovných ústavů pro mládež. Mimořádné opatření se od středy do odvolání týká všech částí kraje vyjma Jihlavska, kde už platí přísnější nařízení krajských hygieniků od 14. července. Roušky tam lidé musí nasazovat například i v městské dopravě a v obchodech.