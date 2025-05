Vyrážíme na dovolenou! A vezmeme to pěkně popořádku. Nejdříve jdeme kupovat letenky. Upřímně, pokud se chystáte letět v létě, je nejvyšší čas. Právě tehdy jsou totiž nejdražší.

„Letištní poplatky tvoří deset, maximálně dvacet procent ceny letenky. Zbytek je poptávka, obsazenost a sezona. Na léto je doporučuju kupovat čtyři až šest měsíců dopředu, pokud chcete lepší cenu. Na krátké lety po Evropě stačí s předstihem dva až tři měsíce. Levnější taky často bývají spoje, které odlétají nebo přilétají v úterý, ve středu a v sobotu,“ ví Denisa Hejtmánková. Občas prý může zafungovat i last minute, v létě by ale nespoléhala na to, že bude letadlo prázdné.