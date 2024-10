Neoznačená reklama? Něco jako doping influencerů, říká expertka Hejlová

Jak dělat influencer marketing férově?

Influencer marketing už je běžnou součástí našeho života. Akorát lidé, kteří ho dnes dělají, si často neuvědomují, že stojí na straně toho, kdo dělá reklamu.

Nejjednodušší je si to přiznat a aplikovat na influencer marketing to samé, co známe i z reklamy. Protože i reklama je dnes regulovaný obor, v němž platí celá řada zákonů a pravidel, jak se musí chovat značky, které reklamu zadávají, ale i poskytovatelé. Což jsou většinou média. Influenceři by si tedy měli uvědomit, že i oni jsou těmito médii a začít se podle toho chovat.

Pojďme se tedy profesionalizovat, chovat odpovědně a dělat influencer marketing jako jakoukoliv jinou formu reklamy.

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. Vystudovala obor Mediální studia na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy, kde obhájila i svou docenturu. Získala Fulbrightovo stipendium na Kolumbijské univerzitě v USA, rok studovala v Japonsku.

Vede katedru marketingové komunikace a PR na Fakultě sociálních věd UK.

V roce 2018 získala ocenění za celoživotní přínos v oboru od Asociace PR agentur.

Se svými studenty založila weby Markething.cz a Ferovareklama.cz.

Neselhávají regulace, které na neférové jednání influencer marketingu zatím máme? Jsou dostatečné?

V reklamě, tedy i influencer marketingu, je regulovaná celá řada věcí. Nechceme například, aby byla reklama na alkohol vystavená dětem, stejně tak tabáková reklama.

Spousta toho je regulovaná i v podmínkách užívání sociálních médií, akorát uživatelé to často nevědí. Mnohokrát podmínky ani nečtou.

Dále máme zákon o ochraně spotřebitele a Zákon o regulaci reklamy. Problém je v tom, že se příliš nevymáhá. V Česku nemáme žádný kontrolní orgán, který by na toto dohlížel. Dnes to kontrolují živnostenské úřady, které ale mají tolik jiné agendy, že jim na to nezbývá čas.

Někdy to kontroluje finanční úřad, který sleduje, jestli nedochází k úniku na daních, ale to je jiná záležitost než samotné označování reklamy.

Pomohla by samoregulace trhu?

Snažíme se ji prosazovat. Od roku 2020 máme platformu Férový influencer , kde je k dispozici Kodex influencera. Za úspěch považuji, že se nám tuto problematiku povedlo vysvětlit velkým firmám. Že je dobré hrát fér.

Dnes to jsou tedy větší firmy, které tlačí na influencery, aby to dělali podle pravidel. Některé tabákové či alkoholové společnosti to ale nedodržují, protože z toho mají obrovské zisky.

V budoucnu k nám zřejmě přijdou tvrdé regulace od Evropské unie v podobě Digital Service Act (DSA neboli akt o digitálních službách, první předpis o digitálních službách na světě, díky němuž by měly mít digitální společnosti v celé EU odpovědnost za obsah zveřejněný na svých platformách, pozn. red.).

Uvidíme, jak je bude Česko implementovat do svého právního řádu. Nevíme přesně kdy, ale už jsou na stole, víme, že to přijde a je potřeba se začít připravovat. Je to zkrátka jako ve sportu. Nechceme hrát s dopingem. A neoznačená reklama je takový influencerský doping.

Neoznačená reklama je podle vás největší problém, s nímž se v rámci influencer marketingu setkáváme?

Je to neoznačená a nevhodná reklama na různé produkty zejména pro děti. Také nedáte reklamu na cigarety ke vchodu do školy. Toto je stejné.

Zmiňujete děti, na něž útočí reklamy. Co ale děti, které se reklamou samy stanou z vůle svých rodičů ještě v útlém věku?

To je velká otázka. Sdílení dětí online říkáme „sharenting“, a je jedno, zda je to soukromě, nebo za účelem výdělku. To v nějaké podobě existovalo vždy, typicky dětské hvězdičky mezi herci nebo zpěváky. Ale dnes je v tom velké nebezpečí s ohledem na vývoj umělé inteligence.

Ta z dětského hlasu vašeho dítěte dokáže udělat vydírací hlasovou zprávu, totéž zvládne s videem. V poslední době je to často zneužití videa pro dětskou pornografii. Tady by určitě měla přijít na řadu i edukace ze strany rodičů. Ti by si měli rozmyslet, zda jim to za to stojí.

Jak by tedy rodič měl postupovat?

Reklama s námi bude vždy, to nezměníme. Podle průzkumů tráví děti ve Spojených státech na sítích až devět hodin denně. A to není dobré, zejména do té doby, než se jim řádně vyvinou mozkové funkce. Obrazovka je samozřejmě tak lákavá, že jí nedokážou odolat. Nedokážou pak žít jinak.

Rodičům bych proto poradila, ať velmi silně omezují takzvaný screen time, tedy čas strávený na obrazovkách. Sama jsem i zastánce zákazu mobilu ve školách. Když jsou k výuce potřeba, tak samozřejmě ne. Ale jinak? Na matematiku přeci stačí kalkulačka, není třeba mobil. A pak také to, ať se s dětmi o sociálních sítích rodiče baví. Ať chtějí vědět, co jejich dítě na sociálních sítích dělá.

Vraťme se ještě k projektu Férový influencer. Jak silná odezva na něj je právě ze strany influencerů?

Velmi malá. Větší zájem cítím ze strany zadavatelů a firem, které chtějí hrát fér. Zájem influencerů je nízký. Peníze, které influenceři mohou získat, jsou zkrátka mnohem lákavější. Dnes se bavíme o velmi vysokých částkách.

Máte příklady dobré praxe mezi aktivními influencery?

Určitě bych jmenovala sestry vystupující pod názvem „A Cup Of Style“. Mladší z nich je naší absolventkou (Nicole Šesták, za svobodna Ehrenbergerová, studovala na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy, pozn. red.). Ty byly vlastně jedny z prvních, které do své tvorby implementovaly tyto dobré praktiky.